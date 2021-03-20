مذيعة الجزيرة انيا الافندي
مذيعة الجزيرة انيا الافندي
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مذيعة الجزيرة آنيا الأفندي أصبحت محامية رسمياً وأدت القسم في الجزائر “فيديو”

كتب وطن
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نشرت الإعلامية والمذيعة بقناة الجزيرة آنيا الأفندي، مقطعا مصورا وثق لحظة أدائها القسم لتصبح بشكل رسمي إلى جانب وظيفتها كإعلامية رياضية.

آنيا الأفندي نشرت هذا المقطع على صفحتها الرسمية بتويتر ولاقى تفاعلا واسعا من قبل متابعيها وفق ما رصدت (وطن).

وعلقت مذيعة الجزيرة على المقطع بأنها اليوم باتت محامية رسميا، وأنها  اليوم حققت أحد أهم أحلامها وفي انتظار تحقيق المزيد.

كما كشفت آنيا في تغريدتها عن أنها كانت متخوفة من أن لا تصل إلى الجزائر  في الوقت المناسب  لأداء اليمين.

خاصة وأن مطار الجزائر مغلق منذ سنة، وتقدمت بالشكر الخاص للسفارة الجزائرية بالدوحة ولنقابة المحامين.

ردود فعل وتعليقات واسعة

وتفاعل العديد من متابعي آنيا الأفندي، مع حدث اعتمادها محامية رسميا، وانهالت عليها التهنئة والمباركات.

وهنأها أحد النشطاء وكتب:”الف مبروك ربنا يوفقك فى القادم ان شاء الله لانك انسانة محترمة واعلامية متميزة”

كما هنأتها صديقتها الإعلامية إيمان الحمود:”الف مبروك عزيزتي تستحقين كل الخير”

من هي آنيا الأفندي؟

وآنيا الأفندي التي ولدت في 9 يوليو عام 1979؛ هي إعلامية جزائرية تعملُ كمقدمة أخبار وبرامج رياضيّة في قناة “بي إن سبورتس”.

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وُلدت آنيا في الجزائر وترعرت هناك لكنّ أصولها تعودُ لتركيا.

كما يُشير إلى ذلك نسبها وذلك بسبب المد العثماني الذي وصلَ إلى كل دول العالم العربي تقريبًا بما في ذلك الجزائر.

دراستها

درست آنيا في كليّة الحقوق وقد التحقت بالعملِ في التلفزيون الجزائري وهي طالبة.

وكانَ ذلك في عام قبل أن تحصل على فرصة العمل في قناة “بي إن سبورتس” في وقت لاحق.

مسيرتها المهنيّة

بدأت آنيا مسيرتها المهنيّة في برنامج “المصباح السحري” الذي كانَ يُذاع على التلفزيون الجزائري.

ثمّ انتقلت لتقديمِ عددٍ من البرامج الأخرى في شتى المجالات بما في ذلك البرامج الثقافية والاجتماعية والفنيّة على غِرار “صباح الخير، عزيزي المشاهد، للعائلة، خليكم معنا، وقلب مفتوح.”

قناة الجزيرة

وبحلول عام 2011 وخِلال احتفال قناة الجزيرة الرياضية (بي إن سبورتس حاليًا) بعيدِ ميلادها الخامس عشر؛ أعلنت عن تنظيم. مسابقة لأفضل المتخرجين على الهواء مباشرة.

فشاركت فيها آنيا ثمّ تمكّنت من احتلال المركز الثاني. وتسببت لها مشاركتها في المسابقة في بعضِ المشاكل مع التلفزيون الجزائري. الذي كانت قد قضت فيهِ تسع سنوات فقرّر استبعادها لأجلٍ غيرِ مسمى.

وفي الوقتِ ذاته؛ حصلت على دعوة من قِبل قناة الجزيرة الرياضيّة فقررت الالتحاق بها في الدوحة بقطر.

أول برنامج لها

وقدمت آنيا الأفندي أولَ برنامج لها مع قناة الجزيرة الرياضيّة تحتَ عنوان «شمش ».

والذي كان يهتمّ بآخر أخبار 2013 كما قدّمت برنامج «هنا ريو» لتغطية آخر مستجدات 2014.

والذي أُقيمَ في البرازيل فضلًا عن عشرات البرامج الأخرى ونشرات الأخبار في ذات القناة.

الآراء السياسيّة

بالرغمِ من عملها كصحفيّة رياضيّة إلا أن آنيا دائمة الحضور في المجال السياسي. من خِلال تغريداتها على حسابها في موقع التدوين المصغر تويتر.

وذلك فضلا عن التصريحات التي تُدلي بها بينَ الفينة والأخرى للصحف والمواقع الإخباريّة.

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