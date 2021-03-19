نرمين الفقي حديث الجميع بما كشفته من أسرار حول زواجها وعمرها الحقيقي!

تصدرت الفنانة المصرية نرمين الفقي، محركات البحث، بعد كشفها العديد من أسرار حياتها الشخصية، وسر عدم زواجها إلى الآن.

هذا سر اختفائي!

وكشفت نرمين الفقي سبب غيابها لحقبة زمنية كبيرة، وقالت: “كنت في المنزل، وكانت والدتي قد أصيبت بالسرطان، وأنا وحيدة، كما جاءت فترة الثورة وانشغلت جداً حتى توفيت والدتي”.

وتابعت نرمين الفقي خلال استضافتها ببرنامج “معكم منى الشاذلي” المذاع على قناة Cbc”: “عملت بعدها مسلسل جبل الحلال، ومسلسل الإمام الغزالي مع محمد رياض. وحاولت أن أبرز قدراتي من خلاله في اللغة العربية ولكنها صعبة جدا وكنت أعافر”.

وأشارت نرمين فقي إلى أن اختفائها كشف لها أن لا أحد حولها ولم يتصل بها أحد أو يهتم لأمرها. مضيفة: “بصراحة لم يفقدني سوى حنان شوقي وشيرين

فاجئوني باتصالاتهم بالرغم من أننا لسنا أصدقاء جداً. وهم أيضاً الذين زاروني أثناء مرض والدتي، وأنا أشكرهم جداً”.

طفولة نرمين الفقي

وتابعت نرمين الفقي: “حين رجعت وقت مسلسل جبل الحلال اعتقدت أنني سأعود بقوة لأنه يقال أن الفنان الذي يختفي يكون مطلوب أكثر. ولكن وجدت العكس، والعروض التي جاءتني لم تكن لطيفة”.

واستطردت: “إلى أن جاءني مسلسل أبو العروسة، اعتقد المخرج أنني سأعتذر لأنني لن أكون العروسة. ولكني كنت سعيدة بالدور وشعرت أنه سيكون جميل وفعلاً هذا ما حدث وتصدرت التريند فوراً”.

وتحدث نرمين الفقي عن طفولتها قائلة: “كنت شقية وأنا طفلة بشكل غير طبيعي وكنت مثل الأولاد. وحين تسأل والدتي عني يخبروها أنني فوق الشجرة أرمي الطوب على الأولاد. ووالدتي كانت حريصة أن أتعلم الجمباز والرياضة من صغري”.

أسرار علاقة نرمين فقي ووالدها

وحول بدايتها في عالم الفن، قالت نرمين الفقي: “البداية في الإعلانات، كنت أذهب أنا وأصدقائي إلى الاسكندرية. وكان هناك مخرج يعمل إعلانات، فرآني وطلب مني عمل إعلان، فوافقت. وذهبت له مع والدتي إلى القاهرة، وأتذكر أول إعلان عملته كان لأطقم أدوات مطبخ”.

وكشفت نرمين الفقي علاقتها بأسرتها قائلة: “والداي كانا منفصلين منذ صغري، وعشت مع والدتي أكثر، وهذا أمر لا يعرفه أحد عني. لأني عشت مع جدي وجدتي ووالدتي في الإسكندرية، وكانوا وقتها

يحتضنوني”.

وتابعت: “حين بدأت أكبر لم أجد أب، فعلمت أنهما منفصلين، ووالدي مسافر خارج مصر دائماً ولا يأتي”.

وأوضحت نرمين فقي أنها لم تشعر أن عائلتها غير متوازنة، لأن عائلة والدتها كان بها بدل الأب أربعة، وزوج خالتها الخامس.

واضافت: “لم يشعروني أبدا بنقص، وحاولوا تعويضي، ولكن لا يوجد شيء مثل الأب خاصة حين يكون على قيد الحياة”.

واستكملت نرمين الفقي: “حين كنت في سن الـ 16 سنة كان بداية تعب والدتي وإصابتها بورم. وكانت أول مرة أشوف والدي وقتها في المستشفى حين عاد مخصوص لما عرف بمرض والدتي”.

واستطردت: “كان على أمي أن تسافر لإجراء عملية، وكان يجب أن أجلس في بيت عمتي. وكانت أول مرة أرى بها عائلة والدي، كنت وقتها في الثانوية العامة، وكنت متخوفة في البداية. ولكن هي وزوجها أعطياني كمية من الحب والعطاء غير طبيعية”.

وحول علاقتها بوالدها قالت نرمين فقي: “كنت حزينة لوقت طويل، ولكن في آخر كم سنة أصبح هناك القليل من الحب داخلي وداخله، واستطاع أن يقربني له، وللأسف لايوجد لي أخوات”.

شروط نرمين فقي للزواج!

وتحدثت نرمين فقي عن الارتباط في حياتها وقالت: “أنا أفعل كل شيء وحدي فعلياً، وشعرت بأهمية الارتباط وأنه يجب أن يكون معي أحد يحمل عني، حين توفيت والدتي”.

وأضافت نرمين : “شعرت أنه يجب أن يكون هناك ونس في الحياة، وأنه حين أتعب يجب أن يكون أحد بجانبي، ورجل أتسند عليه، على ألا يتزوجني لأني نرمين الفقي، لأنه لا شكل ولا جسد دائم، ولكن الروح والطبيعة هي الباقية”.

وكشفت نرمين مواصفات الرجل الذي تريد الارتباط به قائلة: “أنا تربيت بثقافة معينة، ولن أتخلى عنها، وأكيد لن أكذب وأقول سأوافق على شخص مستواه قليل، ولكن أن يكون مناسباً، وليس ضرورياً أن يكون ملياردير، لأنني لن أوافق عليه لو قلبي وعقلي رفضوه”.

وعن مسلسل “الليل وآخره” قالت نرمين : “هذا العمل سيفضل مدى الحياة شرف يكفيني المشاركة فيه، لأنه عمل لن ينسى أبدا، وحين انتهى كنت أحتضن المخرجة رباب حسين ولا أصدق أنه انتهى، وكواليس العمل والقلب الحلو النظيف يظهرون على الشاشة ولهذا نجح المسلسل”.

عمرها الحقيقي

وأوضحت نرمين الفقي كواليس يومها قائلة: “أنا بيتوتية وأحب البيت جدا وأعشق الجيم ومدمنة رياضة. ولكن بسب فترة كورونا اكتسبت وزناً زائداً، كنت 66 كيلو والآن 72 كيلو وهذا لا يصح على طول 168 سم”.

وصدمت نرمين فقي الجمهور بالكشف عن عمرها الحقيقي قائلة: “أنا عمري 48 سنة وتبقى سنتين لأصبح 50 سنة وأتمنى من الله أن يعطيني الصحة وأكملهم”.

وتابعت: “لا يفرق معي العمر، الأهم أن ربنا يكرمني ويكون شكلي لطيف أمام الناس، ولا ألجأ لعمليات التجميل لأنني ممثلة ولست مودل وسأحتاج لتعابير وجهي ويجب أن أكون مقنعة”.

وأضافت نرمين : “أنا صريحة، وحاليا أنا أكثر هدوءا ويجب أن أفهم الأول وأستوعب حتى أتجنب المشاكل، وهذا ما جعلني غير سهلة منذ الطفولة، المواقف جعلتني قوية وأكثر فهماً”.

أعمال نرمين الفقي الجديدة

وعن أعمالها الجديدة قالت نرمين : “أشارك في رمضان بمسلسل (ضل راجل) وفعلاً تعبت فيه بسبب كم الشجن والوجع والألم والطبيعية والتلقائية التي كتب السيناريو، وأنا كلمت المؤلف أحمد عبد الفتاح وقلت له بجد أنا تعبت وبقيت مرعوبة وحاسة إني مش عارفة أعمل حاجة، لكنه سيكون دور مختلف تماما والناس ستتفاجئ”.

وأضافت نرمين : “أشارك أيضاَ في مسلسل النمر ، وهو أمر لم أفعله في حياتي، وأجسد دور شمس تاجرة من كبار تجار الصاغة وهو اختبار صعب لي”.

وأشارت نرمين الفقي إلى أنها دخلت مؤخرا عالم السوشيال ميديا وشعرت أن التواصل مع الناس أمر لطيف، ولكن يجب أن تكون حذرة.

وبسؤال منى الشاذلي لها عن آخر رسالة تلقتها من معجب قالت نرمين الفقي: “تلقيت أغنية للمطربة نجاة الصغيرة، وهو إعجاب من طرف واحد ولكنه إنسان محترم جدا ورديت عليه شكرته”.

وحول أول وآخر عريس رفضتهما قالت نرمين الفقي : “أول عريس كان ابن الجيران ووالدتي رفضته لأنني كنت صغيرة، لكنه كان من عائلة محترمة في الإسكندرية، أما آخر عريس رفضته وأرسلت له ردي في رسالة وقلت له آسفة لن أستطيع الارتباط بك، ورد وقال لي شكراً على ذوقك وأخلاقك”.

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