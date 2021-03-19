موعد والقنوات الناقلة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني

يستعد حامل اللقب السابق فريق ريال مدريد الإسباني، إلى خوض مواجهة قوية أمام منافسه سيلتا فيغو في الجولة ال 28 من الدوري الممتاز.

لكن هذه المرة خارج قواعده على ملعب الضيف ” بالايدوس”. من أجل مواصلة سكة انتصاراته وملاحقة متصدر “الليغا” أتلتيكو مدريد خلال منافسات الموسم الجاري.

🚨 آخر جلسة تدريبية قبل السفر لمواجهة @RCCelta! https://t.co/9PSWZ6I4LI — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) March 19, 2021

موعد المباراة بين كلا المنافسين

ومن المقرر أن تقام المباراة داخل معقل فريق ريال مدريد أمام منافسه سيلتا فيغو. في مواجهة ستشهد القوة والإثارة بين كلا المنافسين والتي ستقام مساء يوم السبت. حيث ستكون عند الساعة السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”. ودول قطر والبحرين. والكويت. وعمان. واليمن. والعراق.

كما ستكون عند الساعة الخامسة والربع. بتوقيت مصر وفلسطين ولبنان وسوريا والأردن. وليبيا. والسودان كما ستكون عند الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة

كما وستبث المواجهة الصعبة والقوية بين كلا الفريقين. عبر شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث. لمنافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2020-2021م.

كما ستنقل مجريات اللقاء بين كلا الفريقين عبر قناة “beIN Sports HD 1” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013. وبمعدل ترميز 27500. واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

🔴🎙️ مباشر | المؤتمر الصحفي لزيدان قبل لقاء @RCCelta https://t.co/HM8XdLCLUi — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) March 19, 2021

وكذلك عبر قناة “beIN Sports HD 4” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013. وبمعدل ترميز 27500. واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على اللقاء

وسيعلق على أحداث اللقاء بين كلا الفريقين. المعلق الرياضي المصري علي محمد علي. الذي يعمل في شبكة قنوات ” بي أن سبورت” القطرية الرياضية.

تشكيلة فريق ريال مدريد

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على التشكيلة الأساسية أما منافسه سيلتا فيغو. في مركز حراسة المرمى البلجيكي تيبو كورتوا.

كما سيكون في مركز خط الدفاع سيكون كلاً من: الفنرسي فيرلاند ميندي. والإسباني ناتشو . والفرنسي رافاييل فاران. إلى جانب الإسباني لوكاس فاسكيز.

وفي خط الوسط، الكرواتي لوكا مودريتش. والبرازيلي كاسيميرو الذي سيعتمد عليه كبديل عن غياب عن زيدان. إلى جانب الألماني توني كروس. واللاعب البرازيلي مارسيلو.

غياب هازارد وكرفخال

بينما سيأتي في هجوم الفريق كلاً من: البرازيلي فينيسيوس جونيور. والإسباني ماركو أسينسيو. والفرنسي كريم بنزيما.

بينما سيغيب عن أحداث اللقاء كلاً من: لاعب الجناح الأيمن الإسباني داني كرفخال. والمهاجم البلجيكي ايدن هازارد بسبب الإصابة.

تشكيلة سيلتا فيغو

كما وسيلعب مدرب فريق سيلتا فيغو ” أوسكار غارسيا” 47 عاماً في مواجهة صعبة أمام ريال مدريد الإسباني. بتشكيلة أساسية في حراسة المرمى إيفان فيلار.

وفي خط الدفاع سيلعب كلاً من: اللاعب هوجو مايو. ونيستور أراوخو. وجيسون موريلو. إلى جانب إشراك اللاعب آرون مارتين.

أما في مركز خط الوسط سيكون كلاً من: اللاعب برايس مينديز. وريناتو تابيا. دينيس سواريز. بالإضافة إلى نوليتو.

وسيعتمد مدرب الفريق الإسباني غارسيا. على ثنائي خط الهجوم في المباراة اللاعب ياجو أسباس وسانتي مينا.

ترتيب الدوري الإسباني

وشهد ترتيب الدوري الإسباني المنافسة الشديدة وتضيق الخناق على المتصدر المهدد في المباريات القادمة بفقد صدارته، كما ويتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 63 نقطة.

كما ونجح فريق برشلونة في ثاني الترتيب برصيد 59 نقطة وتقليص الفارق إلى 4 نقاط. بعد الفوز على فريق هويسكا برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد.

مع عودة فريق ريال مدريد إلى ثالث الترتيب بالدوري الإسباني برصيد 57 نقطة بعد تحقيقه الفوز على إلتشي بهدفين مقابل هدف وحيد. بفارق نقطتين مع غريمه برشلونة الإسباني. و6 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد.

إشبيلية والمركز الرابع في الترتيب

بينما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم، بعد نجاحه في الفوز بهدفين نظيف على فريق إلتشي في المباراة المؤجلة برصيده عند 54 نقطة في جدول الترتيب.

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 45 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق برصيد ريال بتيس 42 نقطة.

💭💪 كل التركيز لمباراة السبت القادم! pic.twitter.com/qVRouj0BnB — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) March 18, 2021

فيما يحتل في برصيد فريق فياريال 40 نقطة في المركز السابع متساوياً مع فريق ريال بتيس، وفي المركز الثامن جاء فريق غرناطة برصيد 36 نقطة.

كما وجاء فريق ليفانتي فق المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة. بفارق نقطة وحيدة عن فياريال. وفي المركز العاشر يحتل سليتا فيغو بنفس النقاط مع فريق بلباو برصيد 34 نقطة في ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

فيما يحتل هويسكا ذيل القائمة برصيد 20 نقطة. المهدد في توديع ترتيب دوري منافسات الدوري الإسباني هذا الموسم.

هدافي الدوري الإسباني

كما ويحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 21 هدفاً. بينما زميله السابق الأوروغواياني في فريق برشلونة لويس سواريز الذي يلعب في صفوف مع فريق أتلتيكو مدريد برصيد 18 هدفاً.

المغربي النصيري والترتيب

وفي المركز الثالث يحتل اللاعب الإسباني جيرارد مورينو مع فياريال برصيد 15هدف. متساوياً بذلك مع اللاعب الفرنسي كريم بنزيما المهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني.

سحر زيدان و مودريتش 🤩 pic.twitter.com/vI51e4oY05 — في حضرة الريال🏆 (@AlrealExpert) March 19, 2021

بينما يأتي اللاعب المغربي يوسف النصيري برصيد 14 هدف مع فريق إشبيلية الإسباني بفارق ثلاثة أهداف عن المتصدر. في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإسباني للموسم الجاري.

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