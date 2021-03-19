“شاهد” لاعب يوفنتوس الشهير يعتزل كرة القدم ليحترف صناعة الساعات الفاخرة

ربما الأمر غريباً شيئاً ما مع حكاية هذا اللاعب السويسري الشهير” ستيفان ليشستاينر” 37 عاماً. المدافع السابق في فريق يوفنتوس الإيطالي في عالم كرة القدم. بعد قرار اعتزله الكرة المستديرة.

من خوض تجربة عالم التدريب كغيره من اللاعبين المحترفين. لكنه اتجه إلى عالم أخر بعيداً عن مجال المهنة، وهو الاحتراف في عالم صناعة الساعات الفاخرة التي تشتهر بها بلاده على مستوى العالم.

Switzerland's former soccer captain Stephan Lichtsteiner is interning at a Zurich watchmaking firm and will be selling a watch he made for charity https://t.co/9CEaYKMpB2 pic.twitter.com/zLVBDjeJCf — Reuters (@Reuters) March 16, 2021

موسمه الأخير

كما واعتزل اللاعب السويسري ” ليشستاينر” كرة القدم. العام الماضي. عندما أمضى موسمه الأخير مع فريق “أوغسبورغ” الألماني. ليتجه بعدها إلى عالم البزنس والأعمال في مجال مهنة صناعة الساعات السويسرية الفاخرة.

ولعب المدافع السويسري متنقلاً بين النوادي الأوروبية خلال مسيرته الاحترافية لنحو عقدين من الزمن. ذات الخبرة الطويلة في عالم كرة القدم.

والتي تتح له العمل في سلك التدريب والتحليل الرياضي في أحد وسائل الاعلام الرياضية المشهورة. لكن اللاعب اتجه إلى عالم ريادة الأعمال للممارسة هوايته المفضلة.

الشيء المثمر والمفيد

وكما ونشرت وكالة الأنباء العالمية “رويترز”، في مقابلة صحفية مع اللاعب السويسري “ليشتستاينر”، قائلاً فيها: “أريد أن أفعل شيئاً مثمراً، فإذا كنت مصرفياً فذلك أمر يمكنك فعله مدى الحياة”

وأردف المدافع السويسري، ” إذا كنت لاعب كرة قدم، فبمجرد دخولك منتصف الثلاثينيات من عمرك، عليك أن تجد شيئاً آخر تفعله”.

كرة القدم وصناعة الساعات

وبين السويسري ” ليشتستاينر” عند سؤاله وجه التشابه بين كرة القدم والعمل في مجال صناع الساعات، فأجاب” “في عالم كرة القدم إذا لم يكن فريقك مثالياً فلا يمكنه الفوز وهو الحال نفسه في الساعة، إذا لم يكن فيها كل شيء مثالياً فلن تعمل فلن تنجح”.

Cds : " إنتر يريد ليشستاينر ".

" وداعاً بروزوفيتش ، رحيل الكرواتي لـ تشيلسي سيجلب الأموال ". pic.twitter.com/qgg3lRUa7B — شـبـكـة الانـتـريـسـتـا | FCIM (@FCIM__INTER) August 29, 2016

احتراف صناعة الساعات

واستكمل اللاعب الثلاثيني حديثه، ” إنني أطمح إلى احتراف صناعة الساعات في المستقبل، كما أن عودته إلى عالم كرة القدم تبقى واردة مستقبلاً ولكنني لن أترك العمل في صناعة الساعات”.

ويضيف السويسري، ” إنني أصنع ساعة واحدة خلال فترة التدريب على صناعة الساعات وإحتراف. من أجل التبرع بها كعمل خيري لي. بعد الانتهاء من صنعها”.

الأندية الأوروبية

كما ولعب المدافع السويسري ” ليشتستاينر” في العديد من الأندية الأوروبية متنقلاً بين ستة نوادي. كان من أهمها فريق يوفنتوس الإيطالي ” السيدة العجوز”، خلال مسيرته الاحترافية في عالم كرة القدم.

بداية عالم الرياضة

حيث أنه بدأ رحلته في رياضة كرة القدم، مع فريق “غراسهوبرز” السويسري عام 2001م. وخاض معه نحو 92 مباراة داخل صفوف الفريق.

لينتقل بعدها إلى صفوف فريق “ليل” متصدر الدوري الفرنسي خلال الموسم الجاري عام 2020-2021م. ليمكث بداخله فترة طويلة. حيث خاض مع صفوف الفريق في كافة المسابقات التي شارك فيها 113 مباراة.

الدوري الإيطالي

وقد انتقل المدافع السويسري إلى صفوف فريق ” لاتسيو”. والذي خاض معه 117 مباراة. لينتقل بعدها إلى حامل اللقب السابق في الدوري الممتاز فريق يوفنتوس. ليخوض معه 259 مباراة.

اعتزال كرة القدم

كما ونجح من خلال السويسري “ليشتستاينر”. من تسجيل 15 هدفاً. ومحققاً معه العديد من البطولات. ليتجه نحو الدوري الإنجليزي من من بوابة فريق الأرسنال.

بعد قضاءه عشرة سنوات كاملة داخل الدوري الإيطالي محققاً من خلالها لقب الدوري 7 مرات مع فريقا يوفنتوس ولاتسيو وكأس إيطاليا 5 مرات. بالإضافة إلى تحقيقه 4 مرات كأس السوبر الإيطالي.

من تقديم ستيفان ليشتشتاينر في نادي ارسنال بصفقة مجانية 📸 pic.twitter.com/0UHusSqO0y — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) June 5, 2018

في خوض تجربة قصيرة معه ل 23 مباراة فقط. ليذهب في أخر محط له في عالم كرة القدم إلى فريق ” أوغسبورغ” الألماني. الذي لعب معه موسم واحد وخوضه 20 مباراة مع الفريق. ليقرر بعدها اعتزال عالم كرة القدم عام 2020م.

إشارة القيادة

كما ولعب السويسري “ليشتستاينر” على الصعيد الدولي مع منتخب بلاده. نحو 108 مباراة. حمل من خلالها إشارة قيادة الفريق. ويعتبر من أكثر اللاعبين الذين شاركو مباريات دولية في صفوف المنتخب في تاريخ المسيرة الكروية له.

رسمياً // ستيفان ليشتشتاينر ينضم إلى نادي أوجسبورغ بعقد لمدة موسم ✅📸 pic.twitter.com/gr7pCu37Bp — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) August 19, 2019

هدافي الدوري الإيطالي

ويحتل الدون البرتغالي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي “الكالتشيو” كريستيانو رونالدو المهاجم في فريق يوفنتوس الإيطالي برصيد 23 هدفاً.

بفارق هدف مع النجم البلجيكي “روميلو لوكاكو” الذي جاء في المركز الثاني برصيد 19 هدفاً خلال منافسات الموسم الجاري.

محللة سكاي سبورتس و لاعبة أرسنال السابقة أليكس سكوت انتقدت بشدة السويسري ستيفان ليشتشتاينر الذي قدم أداء كارثي ضد السيتي أمس و قالت بأنه لا يعرف متى يتقدم و متى يغطي مكان زميله خاصة و أن أهداف سيرجيو أغويرو الـ ٣ كانت من الجهة التي يشغلها ..#مانشستر_سيتي_ارسنال pic.twitter.com/37onTTNlnL — E P L W O R L D (@EPLworld) February 4, 2019

بينما يأتي في المركز الثالث. اللاعب لويس مورييل، في صفوف فريق أتالانتا الإيطالي برصيد 16 هدفاً. خلال منافسات الدوري هذا الموسم 2020-2021م.

السلطان زلاتان إبراهيمو فيتش والترتيب الثالث

كما ويحتل النجم السويدي في عدد الأهداف “زلاتان إبراهيموفيتش” الذي يحتل المركز الثالث برصيد 14 هدفاً، رغم غياب الأخير عن الملاعب بسبب الإصابة لمدة شهرين والعودة مؤخراً إلى المنافسات مع فريق الميلان الإيطالي.

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 ألقاب للكالتشيو مع يوفنتوس 🇮🇹 🏆🏆🏆🏆🏆 كأس إيطاليا 🏆🏆🏆🏆 سوبر إيطالي 🏆 الدوري السويسري السويسري ستيفان ليشتشتاينر "يعلق حذائه" ويعلن اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة في الملاعب استمرت 19 عاما 🇨🇭👏 pic.twitter.com/mO5MLA4oMM — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 12, 2020

وتساوى الإيطالي تشيرو إيمبلولي. اللاعب في صفوف فريق لاتسيو بنفس الأهداف مع السلطان ” زلاتان إبراهيوفيتش” برصيد 14 هدفاً. ليحتل المركز الرابع في ترتيب هدافي ” الكالتشيو” الإيطالي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك