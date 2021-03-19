زوج مودل روز يفضحها: بعد حفلة زواج ممتعة .. طلبت مني هذا الأمر في شهر العسل!

أثار رجل الأعمال السعودي، محمد الحمود، صدمة لمتابعي عارضة الأزياء السعودية مودل روز، وذلك بعدما تحدث عن زواجهما وأسباب خلافهما.

طلبت مني هذا الأمر في شهر العسل!

وكتب محمد الحمود الذي عرف نفسه بأنه زوج مودل روز، عبر حسابه على “سناب شات”: “بعد حفلة زواج جميلة ممتعة للحضور سافرنا لشهر العسل. وأثناء سفرنا طلبت مني روز أن تكمل دراستها في أمريكا، وأيضاً من أجل تحقيق طموحها بأن تصبح عارضة أزياء”.

وتابع الحمود: “هذا الطلب كان صعب بالنسبة لي بسبب وظيفتي وأعمالي التجارية بالسعودية، قلت لها وقتها أعطيني مهلة لأفكر وأقرر”.

وأضاف: “بعد فترة من عودتنا من شهر العسل، قررت عمل جلسة تصوير بالرياض لروز، حتى أعرف ماهي الأشياء التي ستحتاجها بهذا المجال، ومن هنا فاجئتها بتذكرتين لي ولها إلى شيكاغو، طبعاً هي مصدومة من الفرحة، قالت لي شغلك وأمورك الثانية ماذا ستفعل حيالها؟”.

لم أرد تعليقها بسبب والدتي

وأشار الحمود إلى أنه أخبر مودل روز بأنه استقال من عمله، وأن باقي الأمور تحت تصرفها، مضيفاً: “هناك نقطة مهمة، أنا قلت لروز كل شيء أفعله تجارياً ستكونين فيه، لأنني لا أريد إن حدث لي شيء، أن تكون معلقة وهي في أمريكا أو حتى السعودية”.

واستطرد: “هذه الفكرة أخذتها من أمي بسبب وفاة والدي وأنا صغير، والخلاصة أنني كنت أصنع لها مستقبلاً ولأولادنا أيضاً”.

وأضاف: “روز طلبت مني أن نعلن زواجنا وأنا رفضت بسبب مكان عملي الجديد في أميركا ولأننا لم نستقر بعد، وهذا سبب عدم تواجدي على الساحة كنت فقط خلف الكواليس وأدعمها بكل ما أملك”.

شاب أجنبي سبب خلاف مودل روز وزوجها

وكشف زوج مودل روز أن سبب تغييرها معه بعد الزواج هو تعرفها إلى شاب أجنبي، وقال: “بدأت تتغير بعد أن تعرّفت إلى شاب أجنبي، يدعى نيكولا، وحاولت التحدث إليها من أجل إصلاح الحال بيننا، من دون أن أحصل على أي نتيجة مهمة”.

وأكد زوج مودل روز أن الشاب الذي يدعى نيكولا حاول التعرض له بالسوء، مشيراً إلى أنه تم رفع قضية ضده من أجل إخراجه من مكان إقامته ومن عمله بإشراف من روز.

وقال زوج مودل روز إنه لا يشعر بالارتياح لأنه لم يؤذ أحداً.

هوية زوج مودل روز

وكانت هوية وصورة زوج مودل روز، قد كشفت عن طريق حساب يُعنى بمتابعة أخبار المشاهير.

ووفقاً لحساب (Celebs Arabic) عبر “تويتر” حينها، فقد أكّد أن زوج العارضة مودل روز هو رجل الأعمال السعودي “محمد آل حمود”.

وذكر الحساب أن “آل حمود” يعتبر أحد أكبر وكلاء الأعمال في امريكا.

وأشار الحساب إلى أنّ “آل حمود” تزوج روز عام 2013، وحقّق حلمها لاحقًا لتصبح عارضة أزياء.

مودل روز تتجاهل وتستمر بالتعري!

ولا تزال مودل روز تلتزم الصمت حتى الآن، وتتجاهل تصدرها التريند بسبب ما قاله زوجها، باستمرار نشرها صوراً جريئة عبر “انستجرام”.

ونشرت روز صورة عبر حسابها الرسمي على “انستجرام”، ظهرت خلالها في حمام منزلها، وكشفت عن بطنها وصدرها. معلقة: “لو أن أعيننا ترى الروح بدلاً عن الجسد، كم كانت ستكون الفكرة عن الجمال مختلفة”.

وجددت صورة روز هجوم السعوديين عليها، مطالبينها بعدم ذكر المملكة في تعريفها عن نفسها. ورأوا أنها تتمادى تدريجياً في التعري، خاصة بعد صورها الأخيرة.

ودائماً ما تثير العارضة السعودية مودل روز غضب المتابعين بتجاوزها الخطوط الحمراء، بمشاهد فاضحة تتعمد خلالها ارتداء ملابس جريئة.

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