جورج قرداحي يصدم الجميع بما قاله عن بشار الأسد وطرده من MBC ومنعه من دخول الكويت

صدم الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، جميع محبيه في الوطن العربي بتصريحات جديدة، أكد فيها على تأييده لرئيس النظام السوري بشار الأسد، وكشف تفاصيل طرده من ” MBC ” السعودية.

“صمود بشار الأسد”

وزعم قرداحي، في لقاء صحفي رصدته “وطن”، أنه لولا صمود بشار الأسد لذهبت سوريا ومعها لبنان والأردن ودول الخليج.

“من سيربح المليون”

وأضاف قرداحي: “برنامجي من سيربح المليون كان له الفضل في شهرة MBC عربياً، والأسد قالي لي سوريا ستنتصر وستعود MBC وتعتذر منك”.

وتابع قرداحي: “خسرت عملي في MBC ومُنعت من دخول دولة الكويت بسبب دعمي للشعب السوري وللدكتور بشار الأسد”.

جورج قرداحي: لولا صمود بشار الأسد لذهبت سوريا ومعها لبنان والأردن ودول الخليج • برنامجي من سيربح المليون كان له الفضل في شهرة MBC عربيا • الأسد قال لي سوريا سنتصر وستعود MBC وتعتذر منك • خسرت عملي في MBC ومُنعت من دخول دولة الكويت بسبب دعمي للشعب السوري وللدكتور بشار الأسد pic.twitter.com/m0ysqBV3wE — KUWAIT NEWS كويت نيوز (@KuwaitNews) March 18, 2021

تصريحات سابقة

والعام الماضي، كشف جورج قرداحي عن أنّه موضوع على “اللائحة السوداء” وممنوع من دخول الكويت بسبب مواقفه السياسية المؤيدة للنظام السوري .

وقال “قرداحي” في مقابلة تلفزيونية له مع قناة “الرأي” الكويتية إنه تلقى دعوة منذ عام حين تفاجأ بوضع اسمه على اللائحة السوداء، ولم يستطع دخول الكويت.

وعبر قرداحي عن حزنه من قرار المنع قائلا: “أنا عندي حرقة بدي أقلكم إياها.. ليش الحرقة.. اكتشفت إني حاطيني على اللائحة السوداء”.

وشدد على أنه “على يقين بعدم معرفة أمير الكويت بقرار السلطات التي وضعته على القائمة السوداء”.

وعن سبب وضعه على القائمة السوداء قال قرداحي: “أكيد السبب هو مواقفي السياسية من زمان لليوم”.

وأضاف: “الكل اتفق معي فيها، حين قلت يا جماعة اتركوا سوريا لا تهدموا سوريا. اتركوا سوريا لا تهدموا سوريا، لأنها إذا سقطت سوريا ستسقط لبنان وفلسطين والكويت”.

جورج قرداحي والتطبيع

وفي وقت سابق، قال قرداحي، إنه بالمطلق ضد التطبيع مع إسرائيل ما لم يمنح الفلسطينيون دولة مستقلة.

واستدرك بالقول: “لكن هناك واقع الدول العربية لها 74 سنة تدعم القضية الفلسطينية ولم تقصر الدول العربية وخاصة الدول الخليجية في الدعم”.

وأضاف قرداحي: “بعد كل هذه السنوات الفلسطينيون بين بعضهم غير متفقين ومفككين وهذه الدول التي طبّعت لها سيادة”.

وأكمل: “الإمارات طبّعت مع إسرائيل وهذا شأنها أنا لا أتدخل بشؤون الدول الخاصة وبمعرفتي بالشيخ محمد بن زايد بحكمته ورؤيته ووطنيته لا أستطيع قول شيء”.

سلاح حزب الله

أما حول سؤاله عن سلاح حزب الله، قال قرداحي: “إلى الآن كان في مصلحة لبنان، ولكن على قيادة حزب الله والسيد “حسن نصر الله ” أن يجلسوا ويعيدوا النظر والقراءة”.

وتابع: “إذا كان السلاح عائق أمام قيام الدولة أو عائق أمام عودة الرساميل إلى لبنان، وعودة العرب إلى لبنان فتعالوا بدنا نحكي”.

وأضاف قرداحي: “لدي ثقة بوطنية وحكمة السيد نصر الله ولذلك يجب أن يُعيد القراءة لأن البلد لم يبق منه شيئا”.

وكشف قرداحي بأن السعودية أزالت الحظر المفروض عليه سابقا بسبب مواقفه من الحرب السورية وتأييده للدولة في سوريا زمن الملك عبد الله.

وأشار إلى أنه جرى تكريمه في السعودية كرد اعتبار له. فيما فاجأ اللبنانيين بطلبه برجل مثل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في لبنان لمُحاسبة الفاسدين.

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