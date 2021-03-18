وفاة الفنانة المصرية منى بدر
وفاة الفنانة المصرية منى بدر
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وفاة الفنانة منى بدر تشغل المصريين.. ملكة جمال وصديقة عبدالحليم حافظ اعتزلت مبكرا وهاجرت لأمريكا

كتب وطن
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شغلت وفاة الفنانة منى بدر واسمها الحقيقي “ماري النجار”، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 85 عاما، مواقع التواصل في مصر والوطن العربي.

ورغم أن مسيرة منى بدر الفنية قصيرة جدا إلا أنها اشتهرت بوقوفها بطلة أمام عبدالحليم حافظ، في فيلمه الشهير “فتى أحلامي”.

وغنى لها العندليب أغنيته الشهيرة “خسارة فراقك يا جارة”.

خبر وفاة منى بدر أعلنه  الموسيقار يحيى خليل، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال يحي في منشوره الذي رصدته (وطن) ما نصه: “توفيت صباح اليوم صديقتي نجمة من الزمن الجميل (ماري النجار)، اللي اتعرفت. في السينما المصرية باسم (منى بدر).

وتابع:”وقامت ببطولة فيلم (فتى أحلامي) أمام العندليب عبدالحليم حافظ، وكانت قد استقرت في الولايات المتحدة بمدينة شيكاغو منذ حوالي 30 سنة”.

ونشر خليل، صورة تجمعه مع الفنانة الراحلة وأخرى لها مع عبدالحليم حافظ في فيلم “فتى أحلامي”.

هذا وابتعدت بدر عن الفن مبركا، ليكون رصيدها الفني 3 أفلام فقط.

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وهم فيلمها الشهير مع عبدالحليم “فتى أحلامي”، والفيلم اللبناني “كلنا فدائيون” الذي تم عرضه عام 1969.

وتناول قصته كفاح الفلسطينيين ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وكان فيلمها الثالث في ثمانينات القرن الماضي بظهورها من خلال السينما السورية، وذلك عبر دور لعبته في فيلم “سواقة التاكسي” للمخرج السوري شاهين.

وبعد اعتزال منى بدر سافرت إلى في هجرة استمرت حوالى 30 عاما.

من هي منى بدر؟

ولدت الفنانة بدر  يوم 15 نوفمبر عام 1936.

وتنحدر عائلتها من أصول سورية، وفي عام 1955 حينما بلغت ال 19 عاما حصلت ع الثانوية العامة من مدرسة القلب المقدس.

وفي العام التالي حصدت لقب ملكة جمال مصر الأمر الذي رشحها لفيلم ” فتى أحلامي”.

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