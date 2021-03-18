شغلت وفاة الفنانة منى بدر واسمها الحقيقي “ماري النجار”، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 85 عاما، مواقع التواصل في مصر والوطن العربي.

ورغم أن مسيرة منى بدر الفنية قصيرة جدا إلا أنها اشتهرت بوقوفها بطلة أمام عبدالحليم حافظ، في فيلمه الشهير “فتى أحلامي”.

وفاة الفنانة منى بدر عن عمر 85 سنة

ودى إللى عملت فيلم فتى احلامى مع عبد الحليم حافظ وغنى لها اغنية خساره خسارة فراقك ياجارة pic.twitter.com/WSWfCHqsmD — ســـيد عــلى🇪🇬🏹 (@OMAR__KAREEM) March 18, 2021

وغنى لها العندليب أغنيته الشهيرة “خسارة فراقك يا جارة”.

خبر وفاة منى بدر أعلنه الموسيقار يحيى خليل، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال يحي في منشوره الذي رصدته (وطن) ما نصه: “توفيت صباح اليوم صديقتي نجمة من الزمن الجميل (ماري النجار)، اللي اتعرفت. في السينما المصرية باسم (منى بدر).

وتابع:”وقامت ببطولة فيلم (فتى أحلامي) أمام العندليب عبدالحليم حافظ، وكانت قد استقرت في الولايات المتحدة بمدينة شيكاغو منذ حوالي 30 سنة”.

ونشر خليل، صورة تجمعه مع الفنانة الراحلة وأخرى لها مع عبدالحليم حافظ في فيلم “فتى أحلامي”.

هذا وابتعدت بدر عن الفن مبركا، ليكون رصيدها الفني 3 أفلام فقط.

الله يرحم الجميله الفنانه العظيمة مني بدر

اسالكم الدعاء بالرحمه والمغفره،🙏💔😌😢 pic.twitter.com/wt31NjUe6I — RaZan YouSsEF (@RaZanYouSsEF8) March 18, 2021

وهم فيلمها الشهير مع عبدالحليم “فتى أحلامي”، والفيلم اللبناني “كلنا فدائيون” الذي تم عرضه عام 1969.

وفاة الفنانة.. مني بدر

مني بدر قدمت فيلم واحد فقط مع العندليب الأسمر وهو.. فتي أحلامي

وبعدها اعتزلت تماماً pic.twitter.com/bOztfWUZeb — شمس لا تغيب .🎶 صاحبة السعادة (@OH51hI6Orbkxj7t) March 18, 2021

وتناول قصته كفاح الفلسطينيين ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وكان فيلمها الثالث في ثمانينات القرن الماضي بظهورها من خلال السينما السورية، وذلك عبر دور لعبته في فيلم “سواقة التاكسي” للمخرج السوري محمد شاهين.

توفبت اليوم ماري النجار الاسم الحقيقي للفنانه مني بدر ولدت الفنانة منى بدر 15 نوفمبر عام 1936 وتنحدر عائلتها من أصول سورية وفي عام 1955 حينما بلغت ال 19 عاما حصلت ع الثانوية العامة من مدرسة القلب المقدس وفي العام التالي حصدت لقب ملكة جمال مصر الأمر الذي رشحها لفيلم " فتى أحلامي pic.twitter.com/ubEYzB5ykj — hala (@HalaElZieny) March 18, 2021

وبعد اعتزال منى بدر سافرت إلى أمريكا في هجرة استمرت حوالى 30 عاما.

من هي منى بدر؟

ولدت الفنانة بدر يوم 15 نوفمبر عام 1936.

وتنحدر عائلتها من أصول سورية، وفي عام 1955 حينما بلغت ال 19 عاما حصلت ع الثانوية العامة من مدرسة القلب المقدس.

وفي العام التالي حصدت لقب ملكة جمال مصر الأمر الذي رشحها لفيلم ” فتى أحلامي”.

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