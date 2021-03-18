نجل مشاري البلام ينقذ مسلسل “بيت الذل” بعد وفاة والده!

كشفت الإعلامية مي العيدان أن صالح البلام، نجل الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام، سيحل بدل والده في مسلسل “بيت الذل”.

صالح بديل مشاري البلام!

وقالت مي العيدان عبر حسابها على “انستجرام”:” صالح ابن مشاري البلام بديل لوالده المرحوم باْذن الله مشاري البلام . الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته “.

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وأشارت الفنانة الكويتية صمود الكندري إلى أن صالح البلام فعل ذلك لينقذ المسلسل المقرر عرضه في رمضان القادم. من الورطة بوفاة والده مشاري البلام قبل تصوير باقي مشاهده.

ونشرت صمود الكندري صورة صالح ووالده مشاري البلام، وعلقت: “صالح مشاري البلام شكرا لوجودك في مسلسل. الراحل فقيدنا مشاري البلام شكرا لتواجدك بالعمل في آخر أيام التصوير.. ظهورك مميز وله بصمه رحم الله والدك وأطال الله بعمرك”.

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أول تجربة لنجل مشاري البلام

ويعد مسلسل “بيت الذل”، التجربة التمثيلية الأولى لصالح مشاري البلام.

وسبق أن تحدث الفنان الكويتي عبدالله الطليحي عن مصير باقي مشاهد المسلسل، وقال في تصريحات تلفزيونية: “نحن في ربكة كبيرة ولا نعلم ماذا سنفعل خاصة أن الموضوع حصل معنا سابقاً حين توفي الفنان عبدالله وكان لديه مشاهد كثيرة”.

وتابع: “و الراحل مشاري البلام ما زال عنده مشاهد كثيرة وفي مشاهد تانية مربوطة معي، وعادة في هكذا ظروف، ندع الكاتب يتدخل لتعديل الحوارات والنص”.

وأشار إلى أن الموضوع صعب في هذه الحالة لأن مشاري البلام قام بتصوير كم كبير من المسلسل، مضيفا: “لهذا السبب لا نستطيع تغييره أو إحضار آخر لعمل الدور، لأنه سيترتب على ذلك تكاليف إضافية لو أحضرنا فنان آخر”.

مطالبة بفتح تحقيق

وفي وقت سابق، فاجأت زوجة مشاري البلام ونجله، الجمهور بقرارههما فتح تحقيق في أسباب وفاته أثناء تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”.

وقامت زوجة ونجل مشاري البلام بتوكيل المحامي حسن بن شيبة للمطالبة بفتح التحقيق، والذي أعلن عن ذلك عبر صفحته الرسمية على “انستجرام”.

وكتب بن شيبة: “بعد توكيل الزوجة والابن سنتقدم برفع کتاب طلب فتح تحقيق لوزير الصحة الشيخ باسل الصباح. عن أسباب وفاة الفنان مشاري البلام، وإعداد تقرير مفصل عن حالة المرحوم”.

وجاءت خطوة زوجة ونجل البلام، مخالفة لما صرح به والده صالح البلام، والذي أكد خلال لقاء تلفزيوني. أنه لا توجد لديه نية لمقاضاة وزارة الصحة الكويتية.