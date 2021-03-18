“من داخل الخط الأحمر”.. تحقيق جديد لـ”ما خفي أعظم” على شاشة الجزيرة يكشف المستور

أعلن الصحفي ومقدم البرامج على شاشة قناة “الجزيرة” تامر المسحال، عن تحقيق جديد ستبثه القناة يوم، الأحد، المقبل عبر برنامجه “ما خفي أعظم” بعنوان “داخل الخط الأحمر”.

داخل الخط الأحمر

ونشر “المسحال” عبر حسابه الرسمي بتويتر “برومو” التحقيق الجديد، وعلق بالقول:” ما_خفي_أعظم .. الأحد القادم التاسعة. مساء بتوقيت فلسطين في تحقيق جديد يكشف تفاصيل حصرية من داخل_الخط_الأحمر”

#ما_خفي_أعظم .. الأحد القادم التاسعة مساء بتوقيت #فلسطين في تحقيق جديد يكشف تفاصيل حصرية من #داخل_الخط_الأحمر pic.twitter.com/Rwab2uSSZN — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) March 17, 2021

وبحسب موقع قناة “الجزيرة” فإن البرنامج سيعرض وثائق وشهادات وتفاصيل حصرية تعرض لأول مرة، عن ملف العنف والجريمة. المنظمة داخل منطقة الخط الأخضر.

و”الخط الأخضر” لفظ يطلق على الخط الفاصل بين الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 والأراضي المحتلة عام 1967. ورغم تحفظات القانونيين فإن ذلك اللفظ استخدم في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

ارتفاع معدل الجريمة

وسبق أن قُتل ما لا يقل عن 24 مواطنًا من عرب 48 في إسرائيل بالرصاص هذا العام.

معظمهم على أيدي مهاجمين مجهولين من داخل بلداتهم وقراهم، مع ارتفاع معدل جرائم القتل إلى 96 ضحية العام الماضي.

ويشار إلى أن حوادث إطلاق النار -التي غالبًا ما تكون مرتبطة بالجريمة والعصابات- أصبحت قضية محورية بالنسبة للأقلية التي. تشكل 21% من السكان قبل الانتخابات العامة في 23 من مارس/آذار الماضي.

ويتهم كثيرون الشرطة الاحتلال بالتقاعس في حل جرائم القتل أو قمع الجريمة المنظمة في مدنهم وبلداتهم.

لكنها تقول إنها تحقق في جميع حوادث إطلاق النار وتواصل عملها لجمع الأسلحة التي تقدر بنحو 400 ألف قطعة سلاح غير قانونية. وفقًا لبيانات صادرة عن الكنيست.

وأدت موجة من المظاهرات التي قام بها أخيرا عرب 48 ضد “إهمال” الشرطة إلى عودة القضية إلى الواجهة في الأسابيع الأخيرة.

لاسيما بعد مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين في مواجهات مع الشرطة.

وأمس، وعد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حوار لهيئة البث الإسرائيلي “بالقضاء على عصابات الجريمة. المنظمة في المجتمع العربي، كما تم القضاء عليها في المجتمع اليهودي” متحدثًا عمن أسماهم “الإرهابيين الأوباش”.

وكان نتنياهو أقر قبل أسبوعين خطة حكومية بقيمة 150 مليون شيكل (45 مليون دولار) لمكافحة انتشار العنف والجريمة المنظمة في المدن والبلدات العربية.

لكن الخطة أثارت انتقادات كبيرة من المشرعين العرب ومنظمات المجتمع المدني، الذين اعتبروها “متأخرة وسيئة ومحدودة جدًا”. ووصفها البعض بـ “إسعافات أولية هدفها كسب الأصوات”.

واشتهر برنامج تامر المسحال “ما خفي أعظم” والذي تبثه قناة الجزيرة، بشكل كبير مؤخرا عقب نشره عدة تحقيقات خطيرة عن دول خليجية. منها ما هو متعلق بحصار قطر الجائر ومحاولة انقلاب 96 في قطر بدعم إماراتي.

وكذلك تسليطه الضوء على حادثة اقتحام الحرم المكي من قبل جهيمان وأتباعه، وكشف البرنامج تفاصيل خطيرة ووثائق تنشر. لأول مرة أحرجت النظام السعودي.

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