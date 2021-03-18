ماذا طلب اللاعب الجزائري بلايلي من مواطنه رياض محرز؟!

في رسالة وجهها نجم فريق قطر القطري المهاجم الجزائري يوسف بلايلي 29 عاماً. إلى مواطنه اللاعب المحترف في فريق مانشستر سيتي.

رياض محرز 30 عاماً. وزميله في المنتخب الجزائري. مطالباً فيها اللاعب في البقاء في صفوف فريق المان سيتي.

مقابلة يوسف بلايلي

وقال اللاعب بلايلي في تصريح صحفي له نشر على وسائل الإعلام القطرية، ” صديقي رياض محرز لاعب كبير وفنان. على الرغم من أن المدرب غوارديولا لا يشركه كثيراً مع الفريق في بعض الأحيان”.

في آخر 6️⃣ مباريات 💪🏻

الفنان رياض محرز متوهج مع مانشستر سيتي 🇩🇿🔥 pic.twitter.com/SXTHF5BLDO — Sport360 Arabiya (@Sport360Arabiya) March 12, 2021

لاعب قوي

كما وأردف بلايلي، ” رياض محرز لاعب قوي من الناحية النفسية. كما أنه لا يستمع كثيراً، لحديث الناس. وأتمنى له بقائه مع الفريق الإنجليزي لأنه فريق كبير”.

واستكمل بلايلي حديثه، ” وضعيته في فريق المان سيتي لا تؤثر عليه إطلاقاً في المنتخب الوطني”.

علاقة عاطفية جديدة

وارتبط رياض محرز بعد انفصاله مؤخراً عن زوجته جوهال، بابنة نجمة تلفزيون الواقع في بريطانيا ” المليونيرة دوان وارد” وتدعى بتايلور وارد، التي تبلغ من العمر 22 عاماً.

وفي ذات السياق أوضحت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن محرز قد ارتبط بعلاقة صداقة مع البريطانية تايلور. لتطورت الأمر بينهما إلى علاقة عاطفية.

أهداف ماركة مسجلة ™️ باسم رياض محرز 🇩🇿✨pic.twitter.com/QJHecqP3z2 — جول العربي – Goal (@GoalAR) March 12, 2021

كما وكشفت الصحيفة، قائلاً: “كانوا أصدقاء لفترة من الوقت، تايلور رفضت أن تتطور علاقتهما قبل أن تتأكد بأنه انتهى بشكل نهائي من انفصاله عن زوجته السابقة جوهال”.

حل النجم الجزائري يوسف بلايلي ضيفا على برنامج GOTALK،وتحدث خلال اللقاء عن أزمته مع أهلي جدة ونادي أونجيه،وكذاك ما دار بينه وبين بلماضي خلال فترة توقفه عن اللعب ومستقبل محرز مع السيتي،كما علق على إمكانية عودته للعب مع الترجي ومواضيع أخرى..انتظروا الحوار كاملا يوم الأربعاء المقبل👌 pic.twitter.com/BLLsWGDm30 — winwin (@WinWinAllSports) March 14, 2021

كما وارتبطت الفتاة البريطانية تايلور سابقاً، بزميله في الفريق المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو 32 عاماً، وكذلك بالمدافع في فريق إيفرتون الإنجليزي ماسون هولجيت 24 عاماً.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق المان سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 71 نقطة، بينما يأتي في ثاني الترتيب فريق فريق المان يونايتد الإنجليزي برصيد 57 نقطة بفارق نقطتين. فريق ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 56 نقطة.

صعود تشيلسي وتوتنهام

وفي المركز الرابع يحتل فريق تشيلسي برصيد 51 نقطة، أما في المركز الخامس فريق وست هام يونايتد برصيد 48 نقطة بقطتين عن حامل اللقب السابق فريق ليفربول الإنجليزي 46 نقطة.

الذي يحتل المركز السادس. بالتساوي مع فريق إيفرتون بنفس النقاط في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

لما يتكلم الكبار عن الكبار.

🎙️- اندى موريسون(مدافع مانشستر سيتي السابق) : محرز أفضل جناح في أوروبا 🌟

"محرز قادر على أن يمزقك لأجزاء، ربما كمدافع تعرف كيف سيتحرك ولكن عندما يكون لاعبًا مثله يمتلك قدرات فنية رائعة لا يمكنك إيقافه".

"أعتقد أن رياض يستحق التقدير والإشادة من الجميع" pic.twitter.com/qg75yaSR9C — Ait Kaci Ali (@Moumen74) March 11, 2021

بينما يحتل في المركز الثامن فريق توتنهام برصيد 45 نقطة، أمام في المركز التاسع يحتل فريق أستون فيلا الإنجليزي برصيد 41 نقطة.

تراجع أرسنال وأستون فيلا

أمام في المركز العاشر يحتل فريق أرسنال الإنجليزي برصيد 41 نقطة متساوياً في عدد النقاط مع أستون فيلا، وفي المركز الحادي عشر يأتي فريق كريستال بالاس برصيد 37 نقطة.

كما وجاء في المركز الثاني عشر ليدز بفارق نقطة وحيد برصيد 36 نقطة. بينما جاء في المركز الثالث عشر وولفرهامبتون برصيد 35 نقطة، متساوياً مع فريق ساوثهامبتون بنفس النقاط في المركز الرابع عشر من الترتيب.

ترتيب بيرنلي وبراتيون في الترتيب

أمام في المركز الخامس عشر فريقا بيرنلي بنفس عدد النقاط مع صاحب المركز السابق برصيد 33 نقطة. كما وجاء فريق برايتون في المركز السادس عشر من الترتيب برصيد 29 نقطة.

كما ويحتل نيوكاسل يونايتد في المركز السابع عشر من الترتيب برصيد بفارق نقطة واحدة برصيد 28 نقطة. لكن يحتل فريق فولهام في المركز الثامنة عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 26 نقطة.

#رياض_محرز 💯 يصل للمشاركة في 110 هدف في البرمير ليغ مع ليستر سيتي و مان سيتي : 👇

66 هدف ⚽

44اسيست 🅰@Mahrez22 pic.twitter.com/w9ilYavOKD — صفحة المحترفين الجزائريين- ⭐professionnel_dz⭐🇩🇿 (@professionneldz) March 10, 2021

وفي المركز التاسع عشر والأخير في جدول الترتيب وست بروميتش برصيد 18 نقطة، أما في أدني الترتيب يحتل فريق شيفيلد يونايتد برصيد 14 نقاط.

هدافي الدوري الممتاز

كما ويتربع النجم الدولي المصري محمد صلاح في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي. صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 17هدفاً.

بفارق هدفين عن أقرب المنافسين له. الذي يأتي في المركز الثاني لاعب الوسط في صفوف مانشستر يونايتد ” برونو فيرنانديش” برصيد 16 هدفاً.

وكما يأتي زميله في الإنجليزي بنفس الأهداف هاري كين في فريق تتوتنهام الإنجليزي برصيد 16 هدفاً. خلال منافسات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2020-2021م.

فيما جاء النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون في ثالث الترتيب برصيد 14 هدفاً. متساوياً بذلك.

كما ويحتل مهاجم توتنهام الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” بنفس في المركز الخامس من ترتيب هدافي الدوري برصيد 13 هدفاً. في الترتيب هدافي الدوري.

🗣️ يوسف بلايلي: أفضل لاعب عربي بالتاريخ هو لخضر بلومي ورياض محرز افضل محترف عربي حالياً pic.twitter.com/37tvRwSdo7 — التيار الأخضر (@tide_green) November 19, 2020

الفرق المتأهلة إلى دور الربع النهائي

كما وضمنت 8 فرق تأهلها لربع نهائي دوري أبطال أوروبا وهي على النحو التالي: بورتو البرتغالي. وبروسيا دورتموند الألماني وليفربول الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي. إلى جانب تأهل فريق ريال مدريد الإسباني. وكذلك فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

يوسف بلايلي مع الأهلي 🇩🇿🤝 18 مباراة ✅

5 أهداف ⚽️

3 تمريرات حاسمة 🅰️ (📸:@ALAHLI_FC) pic.twitter.com/j9jtcmmqtt — موقع جول السعودي (@GoalSA) March 14, 2021

كما وتأهل حامل اللقب السابق فريق البافاي الألماني” البايرن ميونيخ” المرشح في التواجد في نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من أجل الدفاع عن لقبه. وكذلك فريق تشيلسي إلى الدور الربع النهائي من المسابقة.

قرعة الربع النهائي من دوري الأبطال

ومن المقرر أن تخوض قرعة المواجهات القادمة في الدور القادم بين الفرق المتأهلة يوم غدٍ الجمعة. في مواجهات ستحمل القوة والإثارة بين الفرق الثمانية المتبقية. في منافسات الدوري.

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