لماذا الشركات العالمية مترددة في نقل مقارها من دبي إلى الرياض.. صحيفة تكشف التفاصيل

كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، تفاصيل تخوفات تسود عشرات الشركات العالمية، لافتةً إلى أن هذه الشركات ترفض نقل مقراتها من دبي إلى الرياض.

جهود محمد بن سلمان

وحسب الصحيفة البريطانية، فإن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يقود حملة لإقناع الشركات متعددة الجنسيات من Google إلى شركة Siemens بنقل مقارها الإقليمية إلى الرياض.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ذلك في إطار المبادرة التي يطلق عليها اسم “المقر الرئيسي للبرنامج” تقدم السلطات. حوافز للشركات الرائدة في قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والنفطية.

وحسب الصحيفة، فإن ذلك للانتقال إلى الرياض وفقًا للاستشاريين الذين يقدمون المشورة للحكومة والمديرين. التنفيذيين الذين استمعوا إلى الملعب.

الشركات العالمية و تعزيز الاستثمار

الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز الاستثمار الأجنبي ودعم رؤية ولي العهد الطموحة لترسيخ المملكة كمركز أعمال إقليمي. وفق الصحيفة.

وفي السياق، قال مسؤول تنفيذي مطلع على الخطط: “إنهم ينظرون إلى المقرات الإقليمية، وليس وحدات التشغيل. لذا فهم يريدون أساسًا القيادة العليا”.

وأضاف: “أعتقد أن الأمر يتعلق بالبصريات: “نحن لاعب جاد، نحن أكبر سوق، نريد أن تكون الشركات التي تمارس الأعمال التجارية هنا مقرًا لها”.

وتؤكد الحملة كيف تستخدم السعودية، أكبر اقتصاد في الخليج، نفوذها المالي لزيادة المنافسة مع دبي. مركز التجارة والتمويل والسياحة الإقليمي.

ويروج بن سلمان لسعيه إلى تطوير سلسلة من المشاريع العملاقة.

أزمة اقتصادية

وتأتي الخطوة السعودية في الوقت الذي تكافح فيه اقتصادات الخليج بسبب الوباء وانهيار أسعار النفط.

واكتسبت الحملة زخمًا قبل مؤتمر المستثمرين السنوي التابع لصندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية الذي يرأسه ولي العهد.

وقال أحد المسؤولين التنفيذيين إنه يعتقد أن المملكة تأمل في عرض مذكرات تفاهم مع عشرات الشركات التي. وافقت مؤقتًا على الانتقال من دبي إلى الرياض. لتسليط الضوء على التقدم المحرز في خطة “رؤية 2030” للأمير محمد لتحديث المملكة وإصلاح اقتصادها.

وقال مستشار يعمل في المملكة، إنه أشبه بمن لم يتم استغلاله”، في إشارة إلى الشركات التي يتم الاتصال بها.

وقال مسؤولون تنفيذيون إن السعودية تريد جذب المجموعات إلى مركز الملك عبد الله المالي، وهو مشروع. تطوير ضخم يضم 59 ناطحة سحاب في شمال الرياض يفتقر إلى المستأجرين.

كما قال ثلاثة مستشارين إن الحوافز المعروضة تشمل إعفاء ضريبيًا لمدة 50 عامًا، والتنازل عن حصص توظيف السعوديين – والتي ثبت أنها عبء على الشركات – وضمانات الحماية ضد اللوائح المستقبلية.

تخوف اقتصادي

لكن المسؤولين التنفيذيين قالوا إن الشركات كانت فاترة تجاه “المقر الرئيسي للبرنامج” لأنها وازنت تداعيات. نقل كبار المسؤولين التنفيذيين من دبي التي هي أكثر ليبرالية وتواصلًا، وفق الصحيفة.

ولديها بنية تحتية متطورة بما في ذلك المدارس الجيدة مع الحاجة إلى استرضاء المسؤولين السعوديين المؤثرين.

وقال مستشارون ومسؤولون تنفيذيون إن الشركات مع ذلك تفكر في نقل وحدات الأعمال المختلفة – إن لم يكن. إدارتها الإقليمية – إلى الرياض لتهدئة المخاوف السعودية.

اتفاق جديد

واتفقت جوجل كلاود الشهر الماضي مع شركة أرامكو السعودية، شركة النفط الحكومية، على تقديم البنية التحتية لخدمات الحوسبة السحابية.

كما أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن صفقة بقيمة 500 مليون دولار مع Alibaba Cloud ، وهي جزء من المجموعة. الصينية لخدمات مماثلة.

واستثمرت ويسترن يونيون 200 مليون دولار مقابل حصة 15 في المائة في وحدة المحفظة المتنقلة لشركة الاتصالات السعودية.

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