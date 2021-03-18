تفاصيل جديدة عن اقتحام قصر معاشيق في عدن تكشف عن دور الإمارات وصمت السعودية

كشف مصادر يمنية مطلعة، تفاصيل جديدة بشأن اقتحام قصر معاشيق التابع للحكومة اليمينة في عدن، والذي جاء بأوامر من الإمارات.

البداية قبل أسبوعين

وروى حساب “اليمن حصري”، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، هذه التفاصيل نقلاً عن مصادر من أعضاء الحكومة اليمنية التي شكلت وفق اتفاق الرياض.

وقال الحساب اليمني: “البداية كانت قبل اسبوعين من الاقتحام عندما اشتكى بعض وزراء الحكومة تجاوزات. الحزام الأمني المكلف بحماية الحكومة وقصر معاشيق. واشتكى أحد الوزراء إهانته وبعض زملائه عند بوابة القصر”.

#قصر_المعاشيق

تفاصيل الأيام التي سبقت اقتحام #قصر_معاشيق كما وصلتنا من أحد أعضاء الحكومة. – البداية كانت قبل اسبوعين من الاقتحام عندما اشتكى بعض وزراء الحكومة تجاوزات الحزام الأمني المكلف بحماية الحكومة و #قصر_المعاشيق

– اشتكى أحد الوزراء إهانته وبعض زملائه عند بوابة القصر — اليمن – حصري (@yemenexclusive) March 17, 2021

الحراسة الرئاسية لتأمين الحكومة

كما أضاف: “طالب الوزراء بضرورة إعادة الحراسة الرئاسية لتأمين الحكومة والمرافق الحكومية في عدن. واعترض وزراء المجلس الانتقالي الجنوب على المقترح”.

وتابع: “تلقى معين عبدالملك رئيس الوزراء اليمين، اتصالاً من جهة لم يسمها تحذره من الضغط لإعادة الحرس الرئاسي”.

– طالب الوزراء بضرورة إعادة الحراسة الرئاسية لتأمين الحكومة والمرافق الحكومية في عدن

– اعترض وزراء #المجلس_الانتقالي_الجنوبي على المقترح

– تلقى #معين_عبدالملك اتصالا من جهة لم يسمها تحذره من الضغط لإعادة الحرس الرئاسي — اليمن – حصري (@yemenexclusive) March 17, 2021

تهديدات للجميع

كما أكمل الحساب: “في اجتماع مع بعض الوزراء اتفقوا إبلاغ الرئيس هادي بتلك التهديدات وعدم استطاعة الحكومة التحرك. بأريحية في عدن أبلغ معين عبدالملك الرئيس اليمني والسفير السعودي محمد آل الجابر”.

واستكمل: “وعد آل الجابر بالحديث إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للضغط على المجلس الانتقالي. لكن تأخر آل الجابر في رده على معين”.

– في اجتماع مع بعض الوزراء اتفقوا إبلاغ الرئيس هادي بتلك التهديدات وعدم استطاعة الحكومة التحرك بأريحية في #عدن

– أبلغ #معين_عبدالملك هادي والسفير آل جابر

– وعد آل جابر بالحديث إلى #مبس للضغط على الانتقالي

– تأخر آل جابر في رده على معين — اليمن – حصري (@yemenexclusive) March 17, 2021

المجلس الانتقالي يتحرك

وتابع: “بدأ الانتقالي بالتعبئة ضد الحكومة تحت ذريعة المطالبة بالمرتبات. وفي هذه الأثناء فرق الأمن في محافظة حضرموت مظاهرات نظمها الانتقالي تطالب بتحسين الوضع الاقتصادي”.

كما أضاف: “اليوم التالي تم اقتحام قصر معاشيق في عدن، وسهل الحزام الأمني دخول المتظاهرين إلى منطقة معاشيق”.

– بدأ #الانتقالي بالتعبئة ضد الحكومة تحت ذريعة المطالبة بالمرتبات

– في هذه الأثناء فرق الأمن في محافظة حضرموت مظاهرات نظمها الانتقالي تطالب بتحسين الوضع الاقتصادي

– اليوم التالي تم اقتحام #قصر_المعاشيق في عدن

– سهل الحزام الأمني دخول المتظاهرين إلى منطقة معاشيق — اليمن – حصري (@yemenexclusive) March 17, 2021

المتظاهرون يقتحمون قصر معاشيق

وقال الحساب اليمني: “دخل المتظاهرون منطقة معاشيق ومكاتب الوزراء، ورفضت القوات السعودية التدخل. واكتفت بحماية الوزراء”.

كما أكمل: “بعدها، نقلت القوات السعودية رئيس الوزراء إلى مقر التحالف وسط عدن، وجرى اتصال بين معين وآل جابر. اقترح الأخير نقل الحكومة إلى محافظة شبوة”.

– دخل المتظاهرون منطقة معاشيق ومكاتب الوزراء

– رفضت القوات السعودية التدخل واكتفت بحماية الوزراء

– بعدها، نقلت القوات السعودية رئيس الوزراء إلى مقر التحالف وسط عدن

– جرى اتصال بين معين وآل جابر، اقترح الأخير نقل الحكومة إلى محافظة شبوة — اليمن – حصري (@yemenexclusive) March 17, 2021

شبوة مقر جديد للحكومة

كما تابع: “اقتراح آل جابر شبوة كمقر للحكومة أغضب بعض الوزراء بينما دافع البعض منهم وفي مقدمتهم معمر الارياني. وزير السياحة والثقافة والإعلام”.

وأضاف: “لم يقبل معين الانتقال إلى شبوة وطالب السعودية باتخاذ موقف صريح وجاد من تصرفات المجلس الانتقالي الجنوبي”.

– اقتراح آل جابر شبوة كمقر للحكومة أغضب بعض الوزراء بينما دافع البعض منهم وفي مقدمتهم معمر الارياني وزير السياحة والثقافة والإعلام.

– لم يقبل معين الانتقال إلى شبوة وطالب السعودية باتخاذ موقف صريح وجاد من تصرفات #المجلس_الانتقالي_الجنوبي — اليمن – حصري (@yemenexclusive) March 17, 2021

الرئيس اليمني لم يحرك ساكناً

واستكمل بالقول: “لم يحرك هادي ساكنا واكتفى بإعطاء أوامر لرئيس الوزراء بالتفاهم مع آل جابر. وإلى الآن يرفض المجلس الانتقالي الجلوس للتفاوض.

كما استطرد: “تحركات الانتقالي في الجنوب جاءت مع تحركات الإمارات في اليمن ضد السعودية بعد اتفاق السعودية. مع تركيا في حرب اليمن”.

– لم يحرك هادي ساكنا واكتفى بإعطاء أوامر لرئيس الوزراء بالتفاهم مع آل جابر

– وإلى الآن يرفض #المجلس_الانتقالي الجلوس للتفاوض تحركات الانتقالي في الجنوب جاءت مع تحركات الإمارات في اليمن ضد السعودية بعد اتفاق السعودية مع #تركيا في حرب اليمن. — اليمن – حصري (@yemenexclusive) March 17, 2021

الحكومة اليمنية

وفي وقت سابق، وصفت الحكومة اليمنية اقتحام متظاهرين قصر معاشيق الرئاسي في عدن الثلاثاء بأنه اعتداء على الدولة.

في حين دعا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا التحالف السعودي الإماراتي بالوقوف على أسباب هذه الأحداث.

فقد تظاهر المئات في عدن ضد الأوضاع المعيشية المتردية، ثم اقتحم عدد منهم البوابة الأولى لقصر معاشيق، مقرِ الحكومة اليمنية. دون أن تعترضهم قوات الحراسة الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

محاصرة وزراء بمقر سكنهم

وقال مصدر حكومي يمني، إن المتظاهرين حاصروا بعض الوزراء داخل مقر سكنهم في القصر.

كما قال مستشار وزارة الإعلام، مختار الرحبي، إن “اقتحام القصر جاء بعد تحريض من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي”.

وذكر مصدر حكومي أن رئيس الحكومة معين عبد الملك انتقل أثناء المظاهرات داخل قصر معاشيق إلى مقر القوات السعودية. الموجود أسفل القصر. وقد غادر المتظاهرون في وقت لاحق من اليوم نفسه.

المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً

وبعد ساعات من الاقتحام، طالب المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، التحالف السعودي الإماراتي بالوقوف على أسباب هذه الأحداث.

ودعاه إلى إيجاد حل جذري لتوفير الدعم الكامل للحكومة، وكذلك لمحافظ عدن، وتمكينهم من تأدية مهامهم دون عراقيل.

كما دعا المجلس في بيان صحفي منظمي الاحتجاجات إلى التنسيق الكامل مع كل الجهات “لتفادي حرف مسارات العمل السلمي”.

تدابير أمنية

كما أعلن اتخاذ تدابير أمنية لمواجهة أي أعمال تتعمد التخريب والفوضى بالعاصمة المؤقتة عدن، على حد تعبيره.

ونادى المجلس بوجوب الوقوف مع ما وصفها بحكومة المناصفة “لكشف الفاسدين وإنهاء معاناة الشعب بكافة شرائحه”.

وقال إنه يجدد تأكيده على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض وصولا للحل النهائي من خلال المشاركة في عملية السلام الشاملة. التي ترعاها الأمم المتحدة.

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