أحمد أبو هشيمة يكشف مفاجأة عن أغلى عقد في العالم ارتدته ياسمين صبري .. هل منعها من التمثيل؟

خرج رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة عن صمته، ووضح حقيقة تسببه في غياب زوجته الفنانة المصرية ياسمين صبري عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2021.

لن أمنعها!

وقال أحمد أبو هشيمة في مداخلة عبر برنامج “حديث القاهرة” على فضائية “القاهرة والناس”: “زوجتي ياسمين لا تشارك في أي أعمال فنية في ماراثون دراما رمضان هذا العام، ولكنني لست السبب في غيابها، ولن أمنعها من المشاركة في الأعمال الفنية”.

أغلى عقد في العالم

وبين أحمد أبو هشيمة حقيقة إهدائه ياسمين صبري أغلى عقد في العالم والذي ارتدته مؤخراً وأثارت جدلاً واسعاً.

ونفى أبو هشيمة أن يكون العقد هديةً منه، مضيفاً: “ياسمين تلقت العقد المثير للجدل كهدية من الشركة الراعية، وهي تمثل عددا من الماركات العالمية وهي الفنانة العربية والمصرية الوحيدة التي تحظى بهذه المكانة ومن قبل زواجنا”.

وتابع: “تلقت ياسمين هذه الهدية بعد تعيينها سفيرة حملة علامة المجوهرات الشهيرة في الشرق الأوسط”.

منافسة مونيكا بيلوتشي

وكانت ياسمين صبري قد كشفت قبل أيام تفاصيل منافستها نجمة الإغراء الإيطالية مونيكا بيلوتشي بعد ارتداءها أغلى عقد في العالم على شكل تماسيح.

وقامت شركة المجوهرات “Cartier”بإهداء العقد لياسمين صبري بعد اختيارها كسفيرة لأحدث حملات “Panthere de Cartier” بمنطقة الشرق الأوسط.

وقالت ياسمين في مداخلة مع برنامج et بالعربي إن العُقد تم صنعه عام 1975، ويحتوي على أحجار كريمة ووزنه أكثر من 120 قيراط.

واشارت إلى أنه مريح لكنه ثقيل جدا ويستحق ذلك بحسب تعبيرها.

ولفتت ياسمين صبري إلى أن هذه القطعة صنعت من أجل الفنانة المكسيكية ماريا فليكس، وثاني سيدة ارتدته في العالم هي النجمة مونيكا بيلوتشي، عام 2006 في مهرجان كان.

وأضافت: “ثالث سيدة في العالم ارتدته هي أنا، وده شرف ليّا طبعا”.

ربع مليون دولار!

جاء ذلك بعد أيام فقط من إثارة ياسمين صبري للجدل بعد ظهورها في جلسة تصوير وهي ترتدي عقداً بسعر خيالي.

وظهرت ياسمين صبري بالصور التي أعادت نشرها لصالح مجلة “فوغ” بالعربية وهي ترتدي فستان كب روز طويل.

وفي الإطلالة الثانية ارتدت جيب روز من الحرير وسترة سوداء من الحرير أيضاً ذات أكمام طويلة مفتوحة.

أما العقد الذي ارتدته يتخطى سعره الربع مليون دولار، وهو عبارة عن تشكيلة من الأحجار المنحوتة من وحي. التراث الهندي العريق.

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