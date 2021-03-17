من هي الفنانة السورية رائفة الرز التي عثر على جثتها مقتولة في هولندا

عثرت السلطات الأمنية في هولندا، فجر الأربعاء، على الفنانة السوريّة رائفة الرز، مقتولة في ظروفٍ غامضة داخل منزلها.

أمل عرفة مصدومة

ونعى عدد من الفنانين السوريين زميلتهم رائفة الرز، وفي مقدمتهم الفنانة أمل عرفة، والتي كتبت عبر صفحتها الشخصية. على “تويتر”: ” يا وجع قلبي رحتي لآخر الدنيا مشان أمان إبنك.. السنة الماضية اجيت ع هولندا وشفتك وشفت بيتك ومرسمك ما كنت عرفانة اننا عم نتودع.. بيتك الدافي صار مسرح جريمة”.

وتابعت أمل: ” الله ياخدلك حقك من اللي قتلك.. كان بقيان شهرين لتجي لعندي عالشام يا اغلى البشر يا نقية يا فنانة. يا أشرف الأصدقاء الله معك”.

يا وجع قلبي

رحتي لآخر الدنيا مشان أمان إبنك..

السنة الماضية اجيت ع هولندا وشفتك وشفت بيتك ومرسمك ما كنت عرفانة اننا عم نتودع..

بيتك الدافي صار مسرح جريمة!!!!

الله ياخدلك حقك من اللي قتلك..

كان بقيان شهرين لتجي لعندي عالشام يا اغلى البشر يا نقية يا فنانة يا أشرف الأصدقاء

الله معك pic.twitter.com/VnkEBKUrdY — Amal Arafa (@AmalArafaa) March 17, 2021

الوسط الفني السوري حزين

ونعت الفنانة السوريّة يارا صبري أيضاً عبر حسابها في “تويتر” رائفة الرز، وكتبت: “ممثلة المسرح الجميلة التي عاشت. في الظل وظلمت في فرصها القليلة في التلفزيون، رائفة اللطيفة خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية ودعتنا اليوم من هولندا مقتولة. في بيتها وحيدة في ظروف غامضة حتى الآن”.

#رائفة_الرز

ممثلة المسرح الجميلة التي عاشت في الظل وظلمت في فرصها القليلة في التلفزيون ،رائفة اللطيفة خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية ودعتنا اليوم من هولندا مقتولة في بيتها وحيدة في ظروف غامضة حتى الآن ،العزاء لنا جميعا ولأهلها، وكل الطيبين في هذا العالم المجنون .#سوريا pic.twitter.com/lbOSFk35Ve — yara sabri (@yarasabri1) March 17, 2021

وأشار الكاتب السوري عدنان العودة إلى أن صديقه اتصل به ليخبره بالخبر الحزين، وكتب: ” اتصل بي الصديق سامي خويص. ليخبرني أن زميلتنا الفنانة رائفة أحمد الرز.. وجدت مقتولة في هولندا”.

وتابع العودة: “طوال أربع سنوات وبالرغم من معرفتي لمعظم السويين هنا، إلا أنني لم أعرف أن رائفة تقيم في هولندا.. اليوم عرفت ذلك… في يوم مقتلها.. لا أدري أين.. وعلى يد من.. ولماذا..حدث فاجع فعلاً.. يا خسارتك يا رائفة”.

وكتبت الفنانة لورا أبو أسعد: “وفاة الزميلة الممثلة رائفة_الرز بظروف غامضة في شقتها بهولندا ، البقاء لله وكل العزاء. لعائلتها ومحبيها”.

وفاة الزميلة الممثلة #رائفة_الرز بظروف غامضة في شقتها بهولندا ، البقاء لله وكل العزاء لعائلتها ومحبيها pic.twitter.com/2DqYRaXy24 — Laura Abu Asaadلورا أبو أسعد (@lauraabuasaad) March 17, 2021

من هي رائفة الرز؟

وتعد رائفة الرز هي فنانة تشكيلية وممثلة مسرح، وعُرفت فنياً باسم رائفة أحمد، وهي مِن خرّيجي المعهد. العالي للفنون المسرحية عام 1991.

وكانت رائفة الرز زميلة دراسة لكل من أمل عرفة، جهاد عبدو، أندريه سكاف، نضال سيجري، وهو ما يفسر علاقتها الوطيدة. بهم رغم ابتعادها عن الوسط الفني.

ومن أبرز أعمال رائفة الرز في التلفزيون هي مسلسلات “أشياء تشبه الحب” و”مطلوب رجال” و”غزلان في غابة الذئاب”. إضافةً للجزء الثاني من “أهل الراية” والجزء الثاني من “دنيا”.

ووصلت رائفة الرز إلى هولندا قبل سنوات لتقديم اللجوء بها، وتقدمت لاحقاً بطلب للحصول على الجنسية الهولندية. ولكن قرار جنسيتها لم يصدر بعد، ولم يتبين تفاصيل مقتلها حتى الآن.

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