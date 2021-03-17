مقتل الفنانة السورية رائفة الرز
مقتل الفنانة السورية رائفة الرز
Imageحياتنا

من هي الفنانة السورية رائفة الرز التي عثر على جثتها مقتولة في هولندا

كتب وطن
0

عثرت السلطات الأمنية في هولندا، فجر الأربعاء، على الفنانة السوريّة رائفة الرز، مقتولة في ظروفٍ غامضة داخل منزلها.

أمل مصدومة

ونعى عدد من الفنانين السوريين زميلتهم رائفة الرز، وفي مقدمتهم الفنانة أمل عرفة، والتي كتبت عبر صفحتها الشخصية. على “تويتر”: ” يا وجع قلبي رحتي لآخر الدنيا مشان أمان إبنك.. السنة الماضية اجيت ع هولندا وشفتك وشفت بيتك ومرسمك ما كنت عرفانة اننا عم نتودع.. بيتك الدافي صار مسرح جريمة”.

وتابعت أمل: ” الله ياخدلك حقك من اللي قتلك.. كان بقيان شهرين لتجي لعندي عالشام يا اغلى يا نقية يا فنانة. يا أشرف الأصدقاء الله معك”.

الوسط الفني السوري حزين

ونعت الفنانة السوريّة يارا صبري أيضاً عبر حسابها في “تويتر” رائفة الرز، وكتبت: “ممثلة المسرح الجميلة التي عاشت. في الظل وظلمت في فرصها القليلة في التلفزيون، رائفة اللطيفة خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية ودعتنا اليوم من هولندا مقتولة. في بيتها وحيدة في ظروف غامضة حتى الآن”.

وأشار الكاتب السوري عدنان العودة إلى أن صديقه اتصل به ليخبره بالخبر الحزين، وكتب: ” اتصل بي الصديق سامي خويص. ليخبرني أن زميلتنا الفنانة رائفة أحمد الرز.. وجدت مقتولة في هولندا”.

اقرأ أيضاً

نسرين طافش في السعودية وظهور جديد مثير في بلاد الحرمين

من هي الفنانة السورية الشهيرة التي عثر على جثتها بعد يومين من الوفاة متحللة

نسرين طافش تنشر صورة “جريئة” لها وتثير غضب المتابعين

وتابع العودة: “طوال أربع سنوات وبالرغم من معرفتي لمعظم السويين هنا، إلا أنني لم أعرف أن رائفة تقيم في هولندا.. اليوم عرفت ذلك… في يوم مقتلها.. لا أدري أين.. وعلى يد من.. ولماذا..حدث فاجع فعلاً.. يا خسارتك يا رائفة”.

وكتبت الفنانة لورا أبو أسعد: “وفاة الزميلة رائفة_الرز بظروف غامضة في شقتها بهولندا ، البقاء لله وكل العزاء. لعائلتها ومحبيها”.

من هي رائفة الرز؟

وتعد رائفة الرز هي فنانة تشكيلية وممثلة مسرح، وعُرفت فنياً باسم رائفة أحمد، وهي مِن خرّيجي المعهد. العالي للفنون المسرحية عام 1991.

وكانت رائفة الرز زميلة دراسة لكل من أمل عرفة، جهاد عبدو، أندريه سكاف، نضال سيجري، وهو ما يفسر علاقتها الوطيدة. بهم رغم ابتعادها عن الوسط الفني.

ومن أبرز أعمال رائفة الرز في التلفزيون هي مسلسلات “أشياء تشبه الحب” و” رجال” و”غزلان في غابة الذئاب”. إضافةً للجزء الثاني من “أهل الراية” والجزء الثاني من “دنيا”.

ووصلت رائفة الرز إلى هولندا قبل سنوات لتقديم اللجوء بها، وتقدمت لاحقاً بطلب للحصول على الجنسية الهولندية. ولكن قرار جنسيتها لم يصدر بعد، ولم يتبين تفاصيل مقتلها حتى الآن.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
حياتنا

نسرين طافش في السعودية وظهور جديد مثير في بلاد الحرمين

حياتنا

من هي الفنانة السورية الشهيرة التي عثر على جثتها بعد يومين من الوفاة متحللة

حياتنا

نسرين طافش تنشر صورة “جريئة” لها وتثير غضب المتابعين

حياتنا

“شاهد” السورية شمس الملا تثير الجدل بإطلالة فاضحة من الإمارات.. الجو حار…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More