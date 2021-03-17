قبيلة القحطاني السعودية تعلن براءتها رسمياً من “الابنة العاقة” هند بعد وفاة والدها

تصدرت الناشطة السعودية هند القحطاني، أحاديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جديد، وذلك بعد تداول بيان لقبيلة “قحطان” يعلنون خلاله تبرأهم منها.

براءة القحاطين من هند القحطاني!

وكان عنوان البيان المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “إعلان براءة قبيلة القحاطين من المدعوة هند القحطاني”.

وجاء في البيان: “نحن أسرة القحطاني من المملكة العربية السعودية، نعلن للملأ براءتنا من المدعوة هند القحطاني. الابنة العاقة التي أساءت بسلوكها المشين والخارج عن أعرافنا وقيمنا الإسلامية السمحة، إلى سمعة وكرامة الأسرة”.

وطالب البيان الشعب السعودي بعدم تحميل قبيلة قحطان وزر أعمال هند القحطاني. مشيراً إلى أن أِشراف العائلة أجمعوا على هذه البراءة منها.

صحة بيان القحطاني!

وختم البيان: “تنتهز عائلة القحطاني في داخل المملكة وخارجها هذه الفرصة لتعلن تأييدها ووقوفها خلف خادم. الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان”.

ويظهر أن تاريخ البيان يعود إلى 15 من الشهر الجاري، أي في نفس يوم وفاة والد هند القحطاني. الشيخ عبدالهادي القحطاني.

وعبر هاشتاج #القحطاني، عبر المغردون عن صدمتهم من البيان، بينما شكك أغلبهم في صحته، وقالوا إن ناشره. استغل وفاة والدها ليؤذيها كما فعلت مواطنتها إيناس الحنطي.

ونشر أحد النشطاء صورة لمحادثة بينه وبين شبكة “قحطان”، والذين قالوا إن البيان غير صحيح.

هذا ولم تعلق هند القحطاني على ما يتم تداوله بالنفي أو الإيجاب.

مات بحسرته!

وكانت مشهورة “سناب شات” السعودية إيناس الحنطي قد تصدرت التريند الأكثر تداولاً عبر “تويتر” في السعودية. أمس الثلاثاء بسبب تعليقها على وفاة والد هند القحطاني.

وأعادت إيناس الحنطي منشور هند القحطاني الذي تنعى فيه والدها الشيخ عبدالهادي القحطاني، وعلقت عليه.: ”الله يغفر له ويرحمه، مات وارتاح، المشكلة بالآباء الذين يموتون بحسرتهم كل يوم بسبب بناتهم اللواتي يقلدنك”.

كما أضافت إيناس الحنطي: ”يا ليتك تريحين والدك في قبره، والآباء الآخرين والمجتمع، إنسانة مثلك تعلم. جيداً أن تأثيرها كبير، ومن سن سنة سيئة له وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة”.

وعبر المغردون عن صدمتهم من تصرف إيناس الحنطي، وقالوا إن ما فعلته يعتبر “شماتة”، وتصرف لا أخلاقي. أن تستغل وفاة والد هند القحطاني لتهاجمها بهذه الطريقة.

إيناس الحنطي تتراجع

وعلى إثر الهجوم الحاد والانتقادات، قامت إيناس الحنطي بالتراجع وحذفت المنشور، واكتفت بعبارة: “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ووجهت إيناس الحنطي رسالة لجمهورها قالت فيها: “لا يوجد لدي شيء أفتخر به سوى أنكم تقومون بتصويبي. إذا أخطأت، وتصححون لي إذا أسأت التعبير”.

وفاة والد هند القحطاني

وأعلنت هند القحطاني أول أمس الإثنين عن وفاة والدها عبدالهادي القحطاني، وكتبت عبر حسابها الرسمي على تطبيق. “سناب شات”: “إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل أبي الشيخ عبدالهادي القحطاني إلى رحمة الله”.

وأضافت: “إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا أبي لمحزونون، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله. واجعل قبره،روضة من رياض الجنة ونقه من الذنوب، والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس”.

وعبر الناشطون عن صدمتهم من هوية والد هند القحطاني الذي اتضح أنه إمام مسجد، وخطيب، وقائد مدرسة سابقاً.

وتباينت ردود أفعال المغردين حول وفاة والد هند القحطاني، فمنهم من ادعى أنه توفي غير راضٍ عنها، وأغلبهم. طالبوا الآخرون بعدم الشماتة في الوفاة.

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