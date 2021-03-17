بائعات الهوى في سلطنة عمان
بائعات الهوى في سلطنة عمان
حياتنا

شرطة عمان السلطانية تضبط شبكة في الظاهرة يمارسون اعمالا منافية للأخلاق

كتب وطن
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ألقت السلطات الأمنية في سلطنة عمان، القبض على ثمانية وافدين يمارسون أعمالاً منافية للأخلاق والآداب العامة، في مشهد تكرر قبل أيام في الخوير بمسقط، وجنوب الباطنة.

7 رجال وامرأة واحدة!

وذكرت شرطة عمان السلطانية في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن قيادة الشرطة في محافظة الظاهرة بالسلطنة، ألقت القبض على الوافدين الثمانية، وبينهم امرأة.

وذلك بعد ورود بلاغ حول ممارستهم أعمالاً منافية للأخلاق والآداب العامة.

كما أكدت الشرطة في بيانها أنه يتم استكمال الإجراءات القانونية بحق المتهمين.

عصابة نسائية وصور فاضحة

وقبل أيام، ضبطت شرطة عمان السلطانية عصابة نسائية من 8 نساء أفريقيات يقمن باستدراج الأشخاص وإغرائهم بعرض صور فاضحة .

وبحسب بيانٍ للشرطة، فإنّ قيادة شرطة محافظة مسقط ألقت القبض على ثمان نساء أفريقيات يَقُمن باستدراج الأشخاص وإغرائهم بعرض صورٍ غير محتشمة عبر بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي واستدراجهم إلى مقر إقامتهن للاحتيال عليهم وسلب ما لديهم وابتزازهم لاحقا.

وأشار بيان شرطة عمان السلطانية عبر تويتر حينها إلى أنّ الإجراءات القانونية تستكمل بحقهنّ.

سيناريو متكرر

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وفي نهاية فبراير/شباط الماضي، أعلنت شرطة عمان السلطانية القبض على نساء وافدات في لممارستهم أعمال منافية للآداب.

كما قالت شرطة سلطنة عمان آنذاك إن قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة ألقت القبض على. عدد ثمان وافدات بتهمة ممارسة أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة.

ويشار إلى أنه يوم 4 من شهر فبراير الماضي، أعلنت الشرطة السلطانية، أنه في إطار الجهود المستمرة. والمتواصلة للمحافظة على الأمن والنظام والآداب العامة. نفذت قيادة شرطة محافظة مسقط تساندها التشكيلات المعنية عملية أمنية.

كما أوضحت الشرطة حينها أن هذه العملية، أسفرت عن ضبط عدد 63 من النسوة من جنسيات مختلفة. يقمن بأعمال مخلة بالآداب والأخلاق العامة.

وبحسب البيان فإنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية لإحالتهن للجهات القضائية.

من ينقذ الخوير؟

وبالرغم من عدم ذكر منطقة الخوير تحديدا في البيان، إلا أن النشطاء ربطوا بين وسم  الخوير وتحرك الشرطة العاجل.

كما أكدوا أن النسوة المقبوض عليهن هن من كن يقفن، في شوارع الخوير لاستقطاب راغبي المتعة الحرام.

ويشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، اشتعلت أوائل فبراير الماضي. بموجة غضب واسعة عبر وسم “#من_ينقذ_الخوير”، انتقد فيه النشطاء. ظاهرة الدعارة العلنية بمنطقة الخوير في العاصمة مسقط.

وتداول الناشطون مقطعا مصورا بثه أحد المواطنين من حي الخوير، يظهر مشاهد مخلة لعدد من بنات الهوى يقفن على جانب الطريق. لاستقطاب راغبي المتعة الحرام.

كما سلط العديد من العمانيين الضوء على هذه الظاهرة وطالبوا السلطات بسرعة التدخل. لحفظ الأمن المجتمعي والأسري من هذه الانفلاتات.

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