“اسكت يا تراب”.. عندما عنف أحمد السعدون ممثل العراق بالبرلمان الدولي عقب تطاوله على الكويت

أعاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، تداول مقطع فيديو قديم لرئيس مجلس الأمة الكويتي الأسبق، أحمد السعدون. خلال رده على مندوب العراق، في البرلمان الدولي.

“اسكت يا تراب”

مقطع الفيديو وثق بداية مداخلة رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون في البرلمان الدولي، أثناء فترة الخلاف مع النظام العراقي الأسبق.

وقال السعدون: “عندما يتحدث مندوب النظام العراقي”. فقاطعة مندوب العراق. ليرد عليه السعدون بصوت مرتفع. “اسكت، اسكت يا تراب، خليني أكمل وبعدها رد”.

من الذاكرة :

• العم أحمد السعدون في البرلمان الدولي يرد على مندوب العراق عندما تطاول على الكويت «أسكت ياتراب» . #احمد_السعدون pic.twitter.com/lHuSxSVPcs — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) March 16, 2021

مندوب العراق يتطاول على الكويت

ونشرت صفحة تفتيش الكويت المقطع عبر حسابها بتويتر ورصدته “وطن”، وعلقت عليه موضحة بأن السعدون. رد على مندوب العراق عندما تطاول على الكويت وقتها.

وجاء هذا المقطع بالتزامن مع قرار القيادة السياسية الكويتية، بسحب البلاغات التي قدمتها وزارة الداخلية ضد نواب. في مجلس الأمة، بعقدهم لقاءات بحضور عدد من المواطنين.

توجيهات سياسية

وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح الخالد أعلن بأن القيادة السياسية أمرت بسحب البلاغات التي تم تقديمها. مؤخراً من قبل وزارة الداخلية. ضد تجمعات عقدها عدد من أعضاء مجلس الأمة وبمشاركة مجموعة من المواطنين.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، أن القيادة السياسية بالبلاد، شددت على ضرورة وجود تعاون بين السلطات. التشريعية والتنفيذية ومواجهة كل التحديات.

كما أكدت القيادة السياسية على ضرورة التمسك بنهج احترام أحكام الدستور وتطبيق القانون والالتزام بالاشتراطات الصحية اللازمة.

وشكر رئيس مجلس الوزراء الكويتي الأمير نواف الأحمد ونائبه مشعل الأحمد، على توجيههما بسحب البلاغات.

كما قال رئيس مجلس الوزراء بأنه يقدر الإخوة الأعضاء بمجلس الأمة، مع تأكيده على التزام الجميع بمواجهة جائحة كورونا في البلاد.

مبارك الحجرف

وكان النائب بمجلس الأمة الكويتي مبارك الحجرف، قد هاجم قرار المحكمة الدستورية القاضي بإبطال عضوية زميله النائب بدر الداهوم، وذلك على خلفية اتهامات متعلقة بمس الذات الأميرية.

وقال الحجرف، خلال مقابلة صحفية تعليقاً منه على القرار بأن “بدر اللي سواه ما سواه أحد غيره، بدر صوته صوت الحق. بدر مو ساقط، ولو شطبت المحكمة، بدر ناجح بأصوات الشعب الكويتي بأرقام قياسية”.

كما تابع الحجرف في حديثه معتبراً أن وجود “الداهوم” هو عامل قلق للحكومة الكويتية.

وقال: “لذلك وجود شخص مثل بدر الداهوم يزعج الحكومة، فهي ما ترغب بوجود مثله في المجلس لمحاربة الفساد”.

وأردف: “والفساد اللي شفتوه اللي صارت الحكومة تسحب من احتياطي الأجيال القادمة تمويل ما تم نهبه من الاحتياطي العام للدولة. لذلك أعتقد أن وجود بدر الداهوم يسبب قلب للحق وليس قلق بالباطل”.

كما أوضح الحجرف بأن هناك سن قانون لإعادة ما سلب من المجلس والفصل بعضوية أعضاء المجلس من المجلس نفسه. ولا يكون سطوة لسلطة على سلطة أخرى.

وكانت المحكمة الدستورية الكويتية أبطلت، الأحد، عضوية النائب بمجلس الأمة الكويتي المعارض بدر الداهوم. وذلك على خلفية اتهامات له بمس الذات الأميرية.

وينفي الداهوم المعروف بانتقاده الصريح للحكومة الكويتية ورئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، هذه التهمة.

كما جاء القرار من المحكمة الكويتية عقب تقديم ثلاثة ناخبين في الدائرة الخامسة التي ينتمي لها الداهوم، طعون معترضين فيها على فوزه بالمقعد الانتخابي.

وذلك لإدانته في قضية تمس حقوق أمير البلاد عام 2014.

ويعتبر أصحاب الطعن ضد الداهوم بأن الإدانة السابقة له، من شأنها أن تبطل عضويته بمجلس الأمة الكويتي.

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