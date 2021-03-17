المغرب تسلم السعودية المعارض أسامة الحسني

أكدت مصادر سعودية مطلعة تسليم المغرب، المعارض السعودي الدكتور أسامة الحسني لسلطات ولي العهد محمد بن سلمان. بناءً على طلب من المملكة العربية السعودية.

أسامة الحسني بين يدي سلطات ابن سلمان

وقال حساب “معتقلي الرأي”، في تغريدة رصدتها “وطن”: “تأكد لنا أن الدكتور أسامة الحسني حالياً في الرياض بيد السلطات السعودية”.

وأضاف الحساب السعودي: “لا يزال التحقق جارياً من مكان احتجازه الحالي، والتاريخ الدقيق الذي تم ترحيله به للمملكة”.

🔴 عاجل

تأكد لنا أن الدكتور #أسامة_الحسني حالياً في الرياض بيد السلطات السعودية، ولا يزال التحقق جارياً من مكان احتجازه الحالي، والتاريخ الدقيق الذي تم ترحيله به للمملكة.#ترحيل_اسامة_الحسني#OsamaAlHasaniExtradited pic.twitter.com/QA4lzvctk8 — معتقلي الرأي (@m3takl) March 17, 2021

زوجة أسامة الحسني

وفي وقت سابق، قالت هناء الحسني، زوجة الطبيب السعودي، إنه تم نقل زوجها من سجن “تيفلت2”. الذي يبعد 60 كيلومتر عن العاصمة الرباط، إلى مقر السفارة السعودية في المغرب.

وأضافت الحسني: “من غير المعلوم لي ما إن كان قد تم نقله إلى المملكة، أم لا يزال في السفارة”.

زوجي ليس معارضاً

وسابقاً نفت هناء كل التهم التي وجهت إلى زوجها أسامة، قائلة: “زوجي أسامة الحسني ليس معارضاً من قال معارض فليأتي بشئ يؤكد ادعائه، من يعرف زوجي عن قرب يؤكدون انه ليس له علاقة بالمعارضة”.

وأضافت: “بخصوص التهمة الكيدية المنسوبة إليه فزوجي أشرف وأظهر من ذلك، ابن حسب ونسب من أسرة عريقة علمية لها باع وتاريخ ناصع البياض، وهم محطة محبة وتقدير من الناس”.

تفاصيل الاعتقال

الجدير ذكره، أن أسامة الحسني تعرض للحبس رغم أن دخوله للمغرب جاء بالجواز الاسترالي، حيث يحمل الرجل جنسية أسترالية.

وتدخلت السفارة الأسترالية في الرباط من أجل الضغط على الحكومة لتخلي سبيل الحسني، إلا أن ذلك تم تجاهله وتم اعتقاله.

وحول الدكتور أسامة الحسني فهو شخصية اجتماعية ذات مكانة مرموقة، ويعمل تاجراً. وهو قارئ قرآن وعضو سابق. في هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز فرع شمال جدة.

كما أقام الحسني خلال السنوات الأخيرة في دولة بريطانيا، ولم يعرف عنه ضلوعه بأي نشاط معارض للعائلة المالكة السعودية.

وتقدمت عديد من الأوساط الحقوقية بمطالب لملك المغربي محمد السادس من أجل الأمر بإطلاق سراح الحسني. وعدم ترحيله على السعودية، لما في ذلك من خطر على مستقبله وحياته.

محكمة النقض المغربية قررت ترحيله

وكانت المغرب امتثلت لأوامر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأصدرت محكمة النقض المغربية، قراراً يقضي بترحيل المعارض السعودي الدكتور أسامة الحسني إلى السعودية.

وقال حساب “معتقلي الرأي” على تويتر، وفق ما رصدت “وطن”: “محكمة النقض بالمغرب تصدر قراراً بترحيل. الدكتور أسامة الحسني إلى السعودية”.

كما أطلق الحساب السعودي، مناشدة عاجلة إلى ملك المغرب محمد السادس من أجل التدخل بشكل شخص. لإبطال قرار المحكمة بترحيل الدكتور أسامة الحسني إلى السعودية.

السفارة السعودية وراء اعتقاله

وكشفت مصادر حقوقية مطلعة عن تفاصيل خطيرة تتعلق بضلوع السفارة السعودية في الرباط، باعتقال الدكتور أسامة الحسني في المغرب.

وقال حساب “معتقلي الرأي” خلال تغريدة له عبر تويتر، بأن هناك مندوب لسفارة السعودية بالمغرب، حضر جلسة محاكمة الدكتور أسامة الحسني. في خرق واضح للقانون الذي لا يجيز ذلك.

كما لفت الحساب إلى أن ثلاثة محامين للحسني اعترضوا على هذا واعتبروه خرقاً لنزاهة القضاء المغربي، ولكن القاضي كان رده بأنه هو من سمح بذلك.

وجاء في نص ما قاله حساب معتقلي الرأي “تأكد لنا أن سبب سماح القاضي لمندوب السفارة بحضور الجلسة. يعود لقيام السفارة بتقديم. ”الرشوة“ له ولعدد من ضباط الأمن الذين أمروا بالقبض على الحسني”.

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