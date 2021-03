كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات له اليوم، الثلاثاء، عن قيام المملكة العربية السعودية بالتقدم بطلب لشراء طائرات بدون طيار من تركيا.

ونقلت وكالة أنباء “الأناضول” عن الرئيس التركي قوله بأن تركيا تلقت طلباً من السعودية حول الطائرات المسيرة المسلحة.

واعتبر رجب طيب أردوغان، أن تزامن المناورات العسكرية بين السعودية واليونان. وفي نفس الوقت ورود طلب سعودي لشراء مسيرات تركية، هو أمر محير وغريب.

Erdogan says Saudi Arabia has requested to purchase armed drones from Turkey while conducting joint military aerial exercises with Greece

“It is really confusing”, Erdogan says

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) March 16, 2021