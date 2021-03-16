ناصر الدويلة يحذر من المنعطف الخطير الذي تمر به الكويت

لا خلاف مع عائلة صباح الحاكمة.. سياسي كويتي يحذر من المنعطف الخطير الذي تمر به الكويت

أكد النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، ناصر الدويلة، أن الكويت تمر في هذه الأيام بمنعطف تاريخي خطير جداً، مشيراً إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تمر فيها البلاد بمثل هذه المطبات.

منعطف تاريخي

وقال الدويلة، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “تمر الكويت هذه الايام بمنعطف تاريخي خطير جداً لكنها. لم تكن المرة الأولى في التاريخ الذي نمر فيه بمثل هذه المطبات العميقة”.

وأضاف الدويلة: “في كل مرة تزول المسببات وتبقى الكويت أجمل وأبهى؛ لكن التاريخ يسجل والناس تعلم أجيالها. عن تلك الحقبات السود ولن يختلف الأمر هذه المرة ففي كل مرة كان الله معنا”.

تمر الكويت هذه الايام بمنعطف تاريخي خطير جدا لكنها لم تكن المرة الاولى في التاريخ الذي نمر فيه بمثل هذه المطبات العميقة وفي كل مرة تزول المسببات و تبقى الكويت اجمل و ابهى لكن التاريخ يسجل والناس تعلم اجيالها عن تلك الحقبات السود و لن يختلف الامر هذه المرة ففي كل مرة كان الله معنا — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) March 16, 2021

لا جدال على أسرة الصباح

وتابع ناصر الدويلة: “نظام حكم الصباح لا أحد في الكويت اليوم يجادل فيه أو يطلب تعديله وكل ما يدور هو في نطاقات. بعيدة كل البعد عن الأسرة وهي ممارسات في حدود الدستور.

وأكمل: “من صلب حقوق الشعب ممثلاً بمجلس الأمة فيا أهلنا وأحباءنا وشيوخنا حافظوا على شعرة معاوية. مع شعبكم وترى ما راح يتغير شيء من التاريخ”.

نظام حكم الصباح لا احد في الكويت اليوم يجادل فيه او يطلب تعديله و كل ما يدور هو في نطاقات بعيدة كل البعد عن الاسرة و هي ممارسات في حدود الدستور ومن صلب حقوق الشعب ممثلا بمجلس الامة فيا اهلنا و احباءنا و شيوخنا حافظوا على شعرة معاوية مع شعبكم و ترى ماراح يتغير شيء من التاريخ — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) March 16, 2021

المحكمة الدستورية

واستكمل: “اختلف تماما مع التقديرات والمبادئ التي ذكرها الأستاذ الدكتور عادل الطبطبائي. وكانت المحكمة الدستورية قد طبقت في حكمها ضد بدر الداهوم بعض تلك المبادئ.

وأضاف ناصر الدويلة: “أنا على ثقة بأن هناك مجال للطعن ببطلان حكم المحكمة الدستورية وهذا البطلان لا يسقط بمضي. المدة وسيستعيد الداهوم عضويته ان شاء الله”.

اختلف تماما مع التقريرات والمبادئ التي ذكرها الاستاذ الدكتور عادل الطبطبائي وكانت المحكمة الدستورية قد طبقت في حكمها ضد د بدر الداهوم بعض تلك المبادئ وانا على ثقة بأن هناك مجال للطعن ببطلان حكم المحكمة الدستورية وهذا البطلان لايسقط بمضي المدة وسيستعيد د الداهوم عضويته ان شاء الله — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) March 16, 2021

مقاطعة الانتخابات التكميلية

وقال السياسي الكويتي: “من حق قبيلة العوازم مقاطعة اي انتخابات تكميليه ومن حق الحركة الوطنية مقاطعة. اي انتخابات تكميليه”.

وأشار إلى أن ذلك كتعبير عن عدم قناعة الناس بالمبادئ التي بنى الحكم عليها قضاءه والقناعة لا علاقة لها باحترام. أحد أو تحقيره ويجب أن لا تتحول الكويت إلى بلد بوليسي تكمم فيه الأفواه ويحجر على الحرية”.

من حق قبيلة العوازم مقاطعة اي انتخابات تكميليه و من حق الحركة الوطنية مقاطعة اي انتخابات تكميليه كتعبير عن عدم قناعة الناس بالمبادىء التي بنى الحكم عليها قضاءه و القناعة لا علاقة لها باحترام احد او تحقيره و يجب ان لا تتحول الكويت الى بلد بوليسي تكمم فيه الافواه و يحجر على الحريه — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) March 16, 2021

الأحكام القضائية

وأضاف: “الأحكام القضائية يكتبها بشر يخطئون ويصيبون لذلك كانت درجات للتقاضي ولا يعني نقض الحكم. في أي درجة تشكيك بأحد”.

وتابع ناصر الدويلة: “كما أن نقد الأحكام القضائية من صلب عمل الفقهاء واساتذة القانون إذا كان في إطار قانوني أما القناعة. بالأسس والمبادئ التي تبنى عليها الأحكام فلا شيء فيها وكل انسان له قناعاته”.

الاحكام القضائية يكتبها بشر يخطئون ويصيبون لذلك كانت درجات للتقاضي ولا يعني نقض الحكم في اي درجة تشكيك باحد كما ان نقد الاحكام القضائية من صلب عمل الفقهاء واساتذة القانون اذا كان في اطار قانوني اما القناعة بالاسس والمبادئ التي تبنى عليها الاحكام فلا شيء فيها وكل انسان له قناعاته — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) March 16, 2021

بدر الداهوم

وفي وقت سابق، أعلنت المحكمة الدستورية الكويتية، إبطال عضوية النائب بدر الداهوم وعدم صحة. انتخابه عضواً في مجلس الأمة، وإجراء انتخابات تكميلية في الدائرة الخامسة.

كما قالت المحكمة الدستورية في إعلان حكمها إن شروط الانتخاب لا تنطبق على الداهوم، كونه أدين بقضية. مساس بالذات الأميرية. وبالتالي فإنه يُحرم من الانتخاب والترشح في مجلس الأمة.

يأتي ذلك وفقاً لقانون منع المسيء للذات الإلهية والأميرية، والذي مُرر عام 2016.

ويعتبر الداهوم زعيم المعارضة داخل البرلمان، إذ عمل على تشكيل الكتل المعارضة وقيادتها في مواجهة الحكومة.

استجواب بدر الداهوم

كما أدى استجوابه، الذي قدمه مطلع شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، مع نائبين آخرين، إلى إسقاط الحكومة. كما أنه قدم استجواباً جديداً الأسبوع الماضي لرئيس مجلس الوزراء في محاولة لإسقاط الحكومة الجديدة.

وكانت الانتخابات البرلمانية الكويتية، التي أجريت في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول عام 2020، قد أسفرت عن انتصار كبير للمعارضة.

لكن هذا الانتصار لم يُترجم بشكل كافٍ بعد أن استطاعت الحكومة السيطرة على انتخابات رئاسة مجلس الأمة، وتمكين مرزوق الغانم من الفوز بها. والسيطرة على انتخابات اللجان البرلمانية، وهو ما أدى إلى تصعيد المعارضة داخل البرلمان بقيادة بدر الداهوم.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك