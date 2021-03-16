ناصر الدويلة يحذر من المنعطف الخطير الذي تمر به الكويت
ناصر الدويلة يحذر من المنعطف الخطير الذي تمر به الكويت
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لا خلاف مع عائلة صباح الحاكمة.. سياسي كويتي يحذر من المنعطف الخطير الذي تمر به الكويت

كتب وطن
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أكد النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، ناصر الدويلة، أن الكويت تمر في هذه الأيام بمنعطف تاريخي خطير جداً، مشيراً إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تمر فيها البلاد بمثل هذه المطبات.

منعطف تاريخي

وقال الدويلة، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “تمر الكويت هذه الايام بمنعطف تاريخي خطير جداً لكنها. لم تكن المرة الأولى في التاريخ الذي نمر فيه بمثل هذه المطبات العميقة”.

وأضاف الدويلة: “في كل مرة تزول المسببات وتبقى الكويت أجمل وأبهى؛ لكن التاريخ يسجل والناس تعلم أجيالها. عن تلك الحقبات السود ولن يختلف الأمر هذه المرة ففي كل مرة كان الله معنا”.

لا جدال على أسرة الصباح

وتابع ناصر الدويلة: “نظام حكم الصباح لا أحد في الكويت يجادل فيه أو يطلب تعديله وكل ما يدور هو في نطاقات. بعيدة كل البعد عن الأسرة وهي ممارسات في حدود الدستور.

وأكمل: “من صلب حقوق الشعب ممثلاً بمجلس الأمة فيا أهلنا وأحباءنا وشيوخنا حافظوا على شعرة معاوية. مع شعبكم وترى ما راح يتغير شيء من التاريخ”.

المحكمة الدستورية

واستكمل: “اختلف تماما مع التقديرات والمبادئ التي ذكرها الأستاذ الدكتور عادل الطبطبائي. وكانت المحكمة الدستورية قد طبقت في حكمها ضد بدر الداهوم بعض تلك المبادئ.

وأضاف ناصر الدويلة: “أنا على ثقة بأن هناك مجال للطعن ببطلان حكم المحكمة الدستورية وهذا البطلان لا يسقط بمضي. المدة وسيستعيد الداهوم عضويته ان شاء الله”.

مقاطعة الانتخابات التكميلية

وقال السياسي الكويتي: “من حق قبيلة العوازم مقاطعة اي انتخابات تكميليه ومن حق الحركة الوطنية مقاطعة. اي انتخابات تكميليه”.

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وأشار إلى أن ذلك كتعبير عن عدم قناعة الناس بالمبادئ التي بنى الحكم عليها قضاءه والقناعة لا علاقة لها باحترام. أحد أو تحقيره ويجب أن لا تتحول الكويت إلى بلد بوليسي تكمم فيه الأفواه ويحجر على الحرية”.

الأحكام القضائية

وأضاف: “الأحكام القضائية يكتبها بشر يخطئون ويصيبون لذلك كانت درجات للتقاضي ولا يعني نقض الحكم. في أي درجة تشكيك بأحد”.

وتابع ناصر الدويلة: “كما أن نقد الأحكام القضائية من صلب عمل الفقهاء واساتذة القانون إذا كان في قانوني أما القناعة. بالأسس والمبادئ التي تبنى عليها الأحكام فلا شيء فيها وكل انسان له قناعاته”.

بدر الداهوم

وفي وقت سابق، أعلنت المحكمة الدستورية الكويتية، إبطال عضوية النائب بدر الداهوم وعدم صحة. انتخابه عضواً في مجلس الأمة، وإجراء انتخابات تكميلية في الدائرة الخامسة.

كما قالت المحكمة الدستورية في إعلان حكمها إن شروط الانتخاب لا تنطبق على الداهوم، كونه أدين بقضية. مساس بالذات الأميرية. وبالتالي فإنه يُحرم من الانتخاب والترشح في مجلس الأمة.

يأتي ذلك وفقاً لقانون منع المسيء للذات الإلهية والأميرية، والذي مُرر عام 2016.

ويعتبر الداهوم زعيم المعارضة داخل البرلمان، إذ عمل على تشكيل الكتل المعارضة وقيادتها في الحكومة.

استجواب بدر الداهوم

كما أدى استجوابه، الذي قدمه مطلع شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، مع نائبين آخرين، إلى إسقاط الحكومة. كما أنه قدم استجواباً جديداً الأسبوع الماضي لرئيس مجلس الوزراء في محاولة لإسقاط الحكومة الجديدة.

وكانت الانتخابات البرلمانية الكويتية، التي أجريت في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول عام 2020، قد أسفرت عن انتصار كبير للمعارضة.

لكن هذا الانتصار لم يُترجم بشكل كافٍ بعد أن استطاعت الحكومة السيطرة على انتخابات رئاسة مجلس الأمة، وتمكين مرزوق الغانم من الفوز بها. والسيطرة على انتخابات اللجان البرلمانية، وهو ما أدى إلى تصعيد المعارضة داخل البرلمان بقيادة بدر الداهوم.

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