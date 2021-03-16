ملكة جمال مصر للمحجبات لم تتمالك نفسها عندما رأت تامر حسني

أثارت ملكة جمال المحجبات السابقة، المصرية آية مكرم، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب رد فعلها لحظة مشاهدتها للفنان المصري تامر حسني.

حرارتي ارتفعت!

وتظهر آية مكرم بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهي في قاعة مغلقة وأثناء سيرها تتفاجأ بتامر حسني أمامها. ما جعلها ترتجف وتفقد السيطرة وتتلفظ بكلمات جريئة.

ويحاول الفنان المصري تامر حسني تهدئتها، فتطلب آية مكرم الجلوس على الكرسي، وتطلب عصير ليمون لتهدئتها، وتقول.: “حرارتي ارتفعت، كنت أنتظر هذه اللحظة منذ زمن”.

ثم تقوم آية بتصوير تامر حسني، وتعلق: “سأبات هنا الليلة، لا أريد أن أغادر، وهو قمر ووسيم جداً على الطبيعة أكثر من الصور”.

معجبة ترتجف من الصدمة فور رؤيتها لتامر حسني وجهًا لوجه! pic.twitter.com/hOaEyWCM6k — Screen Mix (@ScreenMix) March 15, 2021

اتفاق مسبق وفيلم!

وانتقد ناشطون تصرف آية مكرم، ورأوا أنها بالغت جداً برد فعلها، بينما اتهمها آخرون بأنها تمثل فقط، وأن ما حدث كان باتفاق مسبق بينها وبين تامر حسني.

لأ وترتجف..ايه الرخص دا يا جدعان..

سعركم هابط https://t.co/aXFrj9dqWn — داروين ✪ (@drwin74) March 16, 2021

هذا كل ما طفش سوا فلم https://t.co/69Xm1HMzmy — Shahad (@ii_00ii) March 16, 2021

ايه الأفوره دي واضح الكدب والتمثيل اوي اوي https://t.co/j3KdtFaAp9 — فوز ☕️🍂 (@fouz_p3) March 16, 2021

وصلة غزل جديدة

ونشرت آية مكرم الفيديو بنفسها عبر “انستجرام”، وعلقت: “لما الكراش يعدي فجأة”.

وأعاد تامر حسني نشر الفيديو عبر خاصية “الستوري” على حسابه عبر “انستجرام” أيضاً. مرفقاً اياه بتعليق: “نورتي الحفلة يا آية يا قمر وسلميلي على كل إسكندرية”.

يُشار إلى أن آية مكرم خريجة علوم طبية قسم تغذية علاجية، وهي من دمنهور ومقيمة في إسكندرية.

ملكة جمال المحجبات

حصلت آية مكرم على لقب ملكة المحجبات عام 2018 من بين 12 متسابقة على اللقب خلال فعاليات أقيمت. في أحد الفنادق الشهيرة بالهرم.

وذكرت آية في وقت سابق إلى أنها تميل إلى الإنشاد الديني، وحاولت المشاركة في برنامج “آراب جوت تالنت”. ولكن تم رفضها بسبب الحجاب.

وقالت حينها إنه طُلب منها السفر إلى لبنان بشرط أن تخلع الحجاب لكنها رفضت، ثم التحقت بمسرح الجامعة. وقامت بالتمثيل في العديد من المسرحيات، واشتركت في ورشة تمثيل ودرست سيكولوجي.

وعقدت آية مكرم العديد من الندوات تحت، كما تهوى مكياج الرعب، وشاركت في المسلسلات لمدة عامين. وكانت تحلم بالعمل في الإذاعة، فالتحقت للعمل براديو “حريتنا”.

وفي سياق آخر يستعد تامر حسني لطرح آخر أفلامه المقرر عرضه في دور العرض قريبًا، ويشاركه البطولة الفنان ماجد الكدواني. وحلا شيحة وهو إنتاج حسام حسني، وسيناريو وحوار تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

وسبق أن طرح تامر حسني فيديو كليب أغنية “خليك فولاذي” من ألبوم يحمل الاسم نفسه وهي من كلمات. وألحان عزيز الشافعي توزيع رامي سمير، ميكس خالد سند ماستر أمير محروس.

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