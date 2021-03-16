تامر حسني وملكة جمال المحجبات اية مكرم
تامر حسني وملكة جمال المحجبات اية مكرم
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ملكة جمال مصر للمحجبات لم تتمالك نفسها عندما رأت تامر حسني

كتب وطن
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أثارت جمال المحجبات السابقة، المصرية آية مكرم، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب رد فعلها مشاهدتها للفنان المصري تامر حسني.

حرارتي ارتفعت!

وتظهر آية مكرم بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهي في قاعة مغلقة وأثناء سيرها تتفاجأ بتامر حسني أمامها. ما جعلها ترتجف وتفقد السيطرة وتتلفظ بكلمات جريئة.

ويحاول الفنان المصري تامر حسني تهدئتها، فتطلب آية مكرم الجلوس على الكرسي، وتطلب عصير ليمون لتهدئتها، وتقول.: “حرارتي ارتفعت، كنت أنتظر هذه اللحظة منذ زمن”.

ثم تقوم آية بتصوير تامر حسني، وتعلق: “سأبات هنا الليلة، لا أريد أن أغادر، وهو قمر ووسيم جداً على الطبيعة أكثر من الصور”.

اتفاق مسبق وفيلم!

وانتقد ناشطون تصرف آية مكرم، ورأوا أنها بالغت جداً برد فعلها، بينما اتهمها آخرون بأنها تمثل فقط، وأن ما حدث كان باتفاق مسبق بينها وبين تامر حسني.

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وصلة غزل جديدة

ونشرت آية مكرم الفيديو بنفسها عبر “انستجرام”، وعلقت: “لما الكراش يعدي فجأة”.

وأعاد تامر حسني نشر الفيديو عبر خاصية “الستوري” على حسابه عبر “انستجرام” أيضاً. مرفقاً اياه بتعليق: “نورتي الحفلة يا آية يا قمر وسلميلي على كل إسكندرية”.

يُشار إلى أن آية مكرم خريجة علوم طبية قسم تغذية علاجية، وهي من دمنهور ومقيمة في إسكندرية.

ملكة جمال المحجبات

حصلت آية مكرم على لقب ملكة المحجبات عام من بين 12 متسابقة على اللقب خلال أقيمت. في أحد الفنادق الشهيرة بالهرم.

وذكرت آية في وقت سابق إلى أنها تميل إلى الإنشاد الديني، وحاولت المشاركة في برنامج “آراب جوت تالنت”. ولكن تم رفضها بسبب الحجاب.

وقالت حينها إنه طُلب منها السفر إلى لبنان بشرط أن تخلع الحجاب لكنها رفضت، ثم التحقت بمسرح الجامعة. وقامت بالتمثيل في العديد من المسرحيات، واشتركت في ورشة تمثيل ودرست سيكولوجي.

وعقدت آية مكرم العديد من الندوات تحت، كما تهوى مكياج ، وشاركت في المسلسلات لمدة عامين. وكانت تحلم بالعمل في الإذاعة، فالتحقت للعمل براديو “حريتنا”.

وفي سياق آخر يستعد تامر حسني لطرح آخر أفلامه المقرر عرضه في دور العرض ًا، ويشاركه البطولة الفنان ماجد الكدواني. وحلا شيحة وهو إنتاج حسام حسني، وسيناريو وحوار تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

وسبق أن طرح تامر حسني فيديو كليب أغنية “خليك فولاذي” من ألبوم يحمل الاسم نفسه وهي من كلمات. وألحان عزيز الشافعي توزيع رامي سمير، ميكس خالد سند ماستر أمير محروس.

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