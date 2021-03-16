مشترك يمني يعتدي على لجنة التحكيم في برنامج للمواهب.. هذه حقيقة ما حدث!

أثار مشارك يمني في برنامج لاكتشاف المواهب، سخريةً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اعتدائه على لجنة التحكيم بسبب أدائه السيء.

التقييم صفر!

ويظهر المشارك في برنامج “مواهب يمنية تالنت”، وهو يقف أمام لجنة التحكيم، ويحمل جيتاراً في يده، ويبدأ في أداء أغنية “أراك طروباً” لمحمد مرشد ناجي.

ويظهر أعضاء اللجنة في حالة ذهول وصدمة من صوت الشاب اليمني، بسبب أدائه وصوته السيء، ما جعل أحدهم يطلب منه التوقف عن الغناء قائلاً: “لا أستطيع المجاملة، ولكن لو هناك تقييم سيكون صفر”.

وطالب عضو آخر من اللجنة من الشاب أن يغادر القاعة، لكن الأخير يغضب ويرفض ويقول: “أنا اتظلمت، أنا دفعت رسوم للفندق”.

غازي في ورطة

وتطور الأمر لتعدي الشاب المشارك على أحد أعضاء لحنة التحكيم، ما اضطر الأمن للتدخل وفض الاشتباك. وطرده من قاعة الاختبار.

مواهب يمنية : مابي طلعونا الا بزلط! pic.twitter.com/UVxokRkULN — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) March 16, 2021

وتبين أن الفيديو الذي نشرته وسائل إعلامية، يعود إلى العام الماضي، وهو من برنامج المقالب “غازي في ورطة”، على قناة “المهرية”.

وهو عبارة عن برنامج فكاهي خفيف ومقالب جامدة مع النجوم كان يبث بعد الإفطار في رمضان الماضي.

الدراما اليمنية في ظل كورونا

وفي سياق آخر، واجهت القنوات اليمنية صعوبات بالغة العام الماضي في استكمال إنتاج مسلسلاتها الرمضانية. نتيجة حضر التجوال في مناطق التصوير جراء فيروس كورونا المستجد، حيث توقفت إنتاج العديد من المسلسلات اليمنية. في مراحها الأخيرة من التصوير.

وقال المدير العام في قناة “المهرية” فهد المنيفي إن القناة واجهت صعوبة بالغة في استكمال تصوير وإنتاج. المسلسل الرمضاني الأقوى الخاص بها لذلك العام واسمه “أولاد قحطان”.

وهو مسلسل بدوي يمني كان يتم تصويره في عمّان، الأردن، ونتيجة لحضر التجوال هناك بسبب تداعيات كورونا. تعثر استكمال تصويره رغم انه كان تم إنجاز جزء كبير منه.

وأوضح المنيفي حينها في لقاء صحفي أن قناة “المهرية” استعاضت عن مسلسلها الخاص “أولاد قحطان” ببث مسلسل. آخر جاهز من انتاج شركة إنتاج يمنية لكبار النجوم اليمنيين في صنعاء.

وذكر أن المسلسل هو “سد الغريب” والذي تم بثه بالتزامن مع قناة “يمن شباب” اللتان اضطرتا إلى الاستعاضة. به عن مسلسلاتهما الخاصة، لسد الفراغ في الدراما اليمنية الذي تسببت به جائحة كورونا.

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