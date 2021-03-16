ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات من جديد بعد سلسلة الهزائم التاريخية على ميدانه

في مباراة الأولى له بعد سلسلة الخسائر الماضية التي تعرض لها الفريق على ميدانه “الآنفيلد”. لينجح من جديد .

بتحقيق الفوز والصعود في ترتيب الدوري الإنجليزي بهدف اللقاء الوحيد أمام منافسه وولفرهامبتون. في الأسبوع ال 28 من منافسات الدوري الممتاز.

أسعد الله صباحكم يا ريدز مثلما أسعدنا هذا الهدف الرائع بعد عمل جماعي مميز! ⚽️🔥 pic.twitter.com/He1IUq3Irg — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 16, 2021

هدف الفوز

وجاء هدف اللقاء الوحيد في المباراة في الوقت البديل من مجريات أحداث الشوط الأول من المباراة. عن طريق المهاجم البرتغالي “دييغو جوتا” 24 عاماً.

بهجمة مرتدة سريعة مع كلا اللاعبين ساديو ماني والنجم المصري محمد صلاح. ليقوم ماني بتمريها للاعب جوتا. وينجح في تسديدها ببراعة داخل شباك فريق وولفرهامبتون الإنجليزي.

الهدف الملغي

كما وشهد مجريات الشوط الثاني السيطرة بين كلا الفريقين. مع قلة الفرص المهدد في شباك المنافسين. لينجح هداف الدوري الإنجليزي محمد صلاح في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة ال 86.

لكن حكم اللقاء قام بإلغاء الهدف بعد الرجوع إلى تقنية الفار بداعي التسلل على المصري صلاح. لتنتهي المباراة بفوز فريق ليفربول “الريدز” بهدف نظيف دون رد. والصعود مجدداً في سادس ترتيب الدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

سلسلة الهزائم التاريخية

كما وخسر فريق ليفربول الإنجليزي “الريدز”. المرة السادسة على التوالي على ميدانه ” الآنفيلد”، أمام منافسه فريق “فولهام” في منافسات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الإنجليزي.

أثنى يورغن كلوب على عزيمة ليفربول البدنية والذهنية بعد تحقيق الفوز على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز… 👇#وولفز_ليفربول — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 15, 2021

بهدف نظيف دون رد. ليتعرض بذلك لأول سلسلة تاريخية على مدرا مسيرته الكروية داخل معقله في الدوري الممتاز. منذ عام 1954م، ليتراجع في جدول الترتيب.

اعتراف المدرب كلوب

كما وصرح المدرب الألماني يورغن كلوب 56 عاماً، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي ” الريدز”. بأنه يعيش مع الفريق الإنجليزي بالفعل في أسوأ فتراته في مسيرته التدريبية منذ قدومه إلى قيادة الفريق.

إيميل هيسكي نجم ليفربول السابق : محمد صلاح هو واحد من أفضل الاعبين في العالم وهو الاعب الذي يصنع الفارق

و أهميته لاتقل عن رونالدو وميسي#محمد_صلاح pic.twitter.com/PCUbVGaNGq — رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11mosalah11) March 13, 2021

وأردف المدرب “كلوب” في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” الإنجليزية، قائلاً: “هذه ليست مشكلة، لست مضطراً دائمًا لقضاء أفضل الأوقات مع الفريق، كنا ناجحين للغاية والآن لدينا وضع صعب. لكننا سنقاتل من أجل تجاوز تلك الأزمة التي يمر بها الفريق”.

تشكيلة فريق ليفربول

كما ولعب في التشكيلة الأساسية الذي اعتمد عليها المدرب الألماني يورجن كلوب، في مركز حراسة المرمى، البرازيلي أليسون بيكر

في مركز خط الدفاع، جاء كلاً من: اللاعب الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد، جوردان هندرسون، آندي روبرتسون، إلى جانب إشراك اللاعب البرازيلي فابينيو

أما في مركز خط الوسط، كان اللاعب الهولندي جورجينيو فينالدوم، والإسباني تياجو ألكانتارا، بالإضافة إلى الأسترالي جونز

كما جاء في خط هجوم الفريق، لعب ثلاثي الفريق اللاعب المصري محمد صلاح، والبرازيلي فيرمينو، والسنغالي ساديو ماني. إلى جانب إشراك البرتغالي دييغو جوتا البرتغالي.

ترتيب الدوري الإنجليزي

كما وينفرد فريق المان سيتي في صدارة الترتيب بالدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 71 نقطة، متخطياً المان يونايتد ليحتل المركز الثاني برصيد 57 نقطة.

صعود تشيلسي في الترتيب

وبفارق نقطة وحيدة مع صاحب المركز الثالث فريق ليستر سيتي ” الثعالب” برصيد 56 نقطة. كما ويأتي في المركز الرابع فريق تشيلسي برصيد 51 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

تراجع ليفربول وصعود توتنهام

وفي المركز الخامس يحتل فريق وست هام برصيد 48 نقطة. بفارق نقطتين عن فريق ليفربول بعد تحقيقة الفوز في تلك المباراة أمام منافسه وولفرهامبتون.

الذي يحتل في المركز السادس من جدول الترتيب برصيد 46 نقطة. متساوياً في عدد النقاط مع فريق إيفرتون الإنجليزي. الذي يحتل المركز السابع في الترتيب.

وكما بنقطة وحيدة مع فريق توتنهام الإنجليزي برصيد 45 نقطة. في المركز الثامن. أما في المركز التاسع أستون فيلا الإنجليزي برصيد 41 نقطة. كما كان متساوياً في عدد النقاط مع أرسنال الذي يحتل المركز العاشر من الترتيب بنفس الرصيد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدافي الدوري الممتاز

كما ويتربع النجم الدولي المصري محمد صلاح في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي. صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 17هدفاً.

بفارق هدفين عن أقرب المنافسين له. الذي يأتي في المركز الثاني لاعب الوسط في صفوف مانشستر يونايتد ” برونو فيرنانديش” برصيد 16 هدفاً.

إليكم تشكيل الريدز الأساسي في مواجهة #وولفز_ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز! 📋🔴 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 15, 2021

وكما يأتي زميله في الإنجليزي بنفس الأهداف هاري كين في فريق تتوتنهام الإنجليزي برصيد 16 هدفاً. خلال منافسات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2020-2021م.

فيما جاء النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون في ثالث الترتيب برصيد 14 هدفاً. متساوياً بذلك.

متساوياً مع مهاجم توتنهام الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” بنفس الرصيد من الأهداف. في الترتيب هدافي الدوري.

التأهل إلى الربع النهائي في دوري الأبطال

كما ورغم الفشل الذي يعاني منه فريق ليفربول الإنجليزي والتعثرات التي تعرض لها خلال الموسم الجاري في منافسات الدوري المحلي.

ونجح في التأهل إلى الدور الرابع النهائي في منافسات دوري أبطال أوروبا 2020-2021م. بأقدام ماني وصلاح. على حساب الفريق الألماني لايبزيج الذي ودع المسابقة. بخسارة ثقيلة.

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