كويتيون يتحدون قرار إغلاق المطاعم بطريقة جديدة لاقت تفاعلاً واسعاً

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً ترصد كويتيون يبتكرون طرقاً أخرى لتناول الطعام بعد قرار إغلاق المطاعم والمقاهي بسبب أزمة فيروس كورونا.

اغلاق المطاعم والمقاهي

ويظهر الكويتيون بالصور المتداولة التي رصدتها “وطن”، وقد حولوا صناديق سياراتهم إلى مجالس. وأمامهم وجبات طعام ومشروبات متنوعة.

سكان الكويت أثناء تناولهم للطعام داخل السيارات؛ بعد إغلاق المطاعم والمقاهي! pic.twitter.com/POt4om8EBE — Gorgeous (@gorgeous4ew) March 15, 2021

وأثارت الصور المنتشرة جدلاً واسعاً بين المغردين، فكتب أحدهم: ” ما حبيت الفكرة! الله لا يضيق علينا ياخي خذ اكلك ولا قهوتك وروح البحر أو بيتك ما حتموتوا والله”.

ما حبيت الفكرة!

الله لا يضيق علينا ياخي خذ اكلك ولا قهوتك وروح البحر أو بيتك ما حتموتوا والله 😐 https://t.co/73wH98Hkyk — مودَّة (@mawed17) March 16, 2021

ووافقته أخرى الرأي وكتبت ساخرة: “بيوتهم مقصرة بشي؟”.

بيوتهم مقصره بشي؟ https://t.co/nwQcmRCcii — توليــب بنت خالــد 🇸🇦🦋 (@ME6OLEP) March 16, 2021

وأثنى آخر على هذا التصرف، وكتب: “التكيف مع الظروف”.

بينما استنكر آخر واقترح أن يأكلوا في مقاعدهم الأمامية، وكتب: “صباح الخير ليش الحشرة ليش ماكلوا قدام بمقاعدهم وخلاص”.

صباح الخير ليش الحشرة ليش ماكلوا قدام بمقاعدهم وخلاص https://t.co/81ZfMrCPiN — Ace (@YESIdidthat2021) March 16, 2021

شعب درامي

واتهمت أخرى الشعب الكويتي بأنه درامي، وكتبت: ” تخلف تخلف كل ذا عشان مطاعم! وصلوا الكوايتة مرحلة خطيرة بالدراما”.

تخلف تخلف كل ذا عشان مطاعم !!!!

وصلوا الكوايتة مرحلة خطيرة بالدراما 👎🏻👎🏻👎🏻 — رشا عبدالعزيز (@Rasha_252) March 16, 2021

ووافقها الرأي مغرد باسم راجح العتيبي، والذي كتب: “شعب ينافس حياة الفهد وسعاد عبدالله بالدراما”.

شعب ينافس حياة الفهد وسعاد عبدالله بالدراما 🙃 — راجح العتيبي (@Ra_5iiil) March 16, 2021

وكتبت مغردة باسم أماني: ” مع حبي للكويت وأهلها بس صدقا، وش مشكلة اكل البيت؟ او حتى الاكل فالبيت؟ عساني اكل على السطح، بالحوش، بس ما أخنق حالي كذا!”.

مع حبي للكويت وأهلها..

بس صدقا.. وش مشكلة اكل البيت؟

او حتى الاكل فالبيت؟

عساني اكل ع السطح، بالحوش..

بس ما اخنق حالي كذا! — Amani (@Amy11087) March 16, 2021

وسخر آخر من امتعاض الكويتيين من قرارات الحكومة، وكتب: “عندهم مرض مايجلسونً بالبيت؟ المهم يكونو بالشارع مايخالف سيارة مطعم كوفي وادي مستشفي.. المهم يكون بالشارع طيب ليش يشترون اويستأجرون بيوت؟”.

عندهم مرض مايجلسونً بالبيت؟؟المهم يكونو بالشارع مايخالف سيارة مطعم كوفي وادي مستشفي.. المعم يكون بالشارع طيب ليش يشترون اويستأجرون بيوت؟ — Dr.Naseer (@dna262) March 16, 2021

وتوقع آخر أن تستمر أزمة كورونا في الكويت طويلاً وكتب: ” مو كأن عندهم حظر بس شكله حتى الحظر مو نافع عشان كذا كورونا معاهم ليوم القيامة”.

مو كأن عندهم حظر

بس شكله حتى الحظر مو نافع

عشان كذا كورونا معاهم ليوم القيامة — سيباستيان ☁️ (@Jascom5) March 15, 2021

واتهم آخر الكويتيون بهدم ما تبنيه الحكومة في ظل مواجهتها لفيروس كورونا، وكتب: ” الأفضل لو اخذوه البيت أو أماكن مخصصة للأكل في العمل أو ساندويش حتى العودة للبيت أو اقلها لا تصور وتحاول تهد ما تعمل عليه الحكومة من توعية . مع اني ارى الديمقراطية عندهم كلها طقاق وشتيمة لكن صحة الإنسان اهم”.

الأفضل لو اخذوه البيت أو أماكن مخصصة للأكل في العمل أو ساندويش حتى العودة للبيت أو اقلها لا تصور وتحاول تهد ما تعمل عليه الحكومة من توعية .

مع اني ارى الديمقراطية عندهم كلها طقاق وشتيمة لكن صحة الإنسان اهم ؟؟!! — صدق المشاعر (@HameedHamzi) March 16, 2021

إنتقاد وإساءة لرجال الأمن

وسبق أن اتخذت وزارة الداخلية في الكويت، قراراً إدارياً بإبعاد وافد مصري عن البلاد، وذلك بتهمة التطاول على رجال الأمن أثناء قيامهم بإبلاغ أصحاب المحلات والأسواق بضرورة الإغلاق قبل دخول وقت الحظر الجزئي.

وأعلنت وزارة الداخلية قبل أيام عن ضبط مقيم من جنسية عربية قام بانتقاد إجراءات رجال الأمن وتصويرهم والإساءة للكويت.

وذكرت الوزارة أن قطاع الأمن الجنائي قام بضبط المقيم بعد ساعة من انتشار فيديو له وهو يقوم بتصوير رجال الأمن وينتقدهم ويسخر من الإجراءات المتخذة من قبلهم.

وبمواجهة المتهم بمقطع الفيديو، أقر واعترف أنه هو من قام بالتصوير في منطقة خيطان التابعة لمحافظة الفروانية. وتم تحويله إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

الداخلية الكويتية بالمرصاد

وأكدت وزارة الداخلية أنها بالمرصاد لكل من يخالف القوانين المنظمة في البلاد. وأنها لن تقبل بمثل هذه التصرفات والممارسات والتطاول على رجال الأمن والإساءة للكويت.

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا فيديو لوافد مصري وهو يقوم بتصوير رجال الأمن أثناء تنفيذهم قرار مجلس الوزراء، ويقول: “الساعة الآن الرابعة والنصف، أي بقي ساعة لبدء الحظر، شاهدوا يوجد شرطي يقوم بإغلاق المحلات، شيء في منتهى الذل”.

بلد الذل وليس الإنسانية!

ويتابع قائلاً: “يوجد مصري يتوسل للشرطي بأن يصبر قليلاً عليه، لا يعلم الشرطي أن المصري يحتاج لإيجارات ومصاريف ونقود، لأنه شبعان لا يشعر بالمحتاج”.

وتطاول المصري على الكويت حين قال: “هنا الذل، ويقولون إنها بلد الإنسانية، أي إنسانية هذه؟ الكويت؟ كويت إيه ياعم؟ الناس قادمة من الدوام ومضغوطين، أمر في منتهى الإهانة والذل”.

حظر التجول الجزئي

وأعلنت الحكومة الكويتية قبل أيام فرض حظر تجول جزئي سيستمر إلى 8 أبريل/نيسان المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الناطق باسم الحكومة طارق المرزم. قوله إنه سيسري تطبيق الحظر الجزئي بداية من الساعة الخامسة مساءً حتى الخامس صباحًا.

وعقب اجتماع استثنائي للحكومة، قال المرزم في مؤتمر صحفي إن مجلس الوزراء قرر تكليف وزير الداخلية باتخاذ التدابير والإجراءات لفرض حظر التجول في البلاد.

وسمحت الحكومة بأداء فرائض الصلاة في المساجد مشيًا على الأقدام والسماح للصيدليات وأماكن بيع المستلزمات الطبية والجمعيات التعاونية والأسواق بمزاولة نشاطها عبر خدمات التوصيل فقط، بينما ستتوقف المطاعم والمقاهي عن تلقي الطلبات خلال ساعات الحظر المُعلنة.

كما كلفت الحكومة الكويتية ببحث آلية مناسبة لمعالجة التداعيات الاقتصادية المحتملة لجائحة كورونا.

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