أثارت صور نشرها الحساب الرسمي للرئاسة التونسية على مواقع التواصل الاجتماعي، للرئيس التونسي قيس سعيد. وهو يؤدي الصلاة في أحد مساجد مدينة الحامة، جدلاً سياسياً واسعاً في البلاد

صلاة في مسقط رأس الغنوشي

ويأتي الجدل، وفق الصور التي رصدتها “وطن”، على إثر أن المدينة هي مسقط رأس رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي.

رئيس الجمهورية يؤدي زيارة إلى مدينة الحامة ويتحادث مع عدد من المواطنين حول مشاغلهم تم النشر بواسطة ‏Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية‏ في الأحد، ١٤ مارس ٢٠٢١

وعلى إثر ذلك، دعا عدد من السياسيين الرئيس التونسي قيس سعيد إلى عدم استغلال دور العبادة في تصفية. الحسابات السياسية، وفق تعبيرهم.

رسالة رئاسة الجمهورية

وتساءل عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري، “ما هي الرسالة التي تريد رئاسة الجمهورية إبلاغها بنشر صورة. الرئيس على صفحتها الرسمية وهو يؤدي صلاة الظهر؟”.

وأضاف وفق ما رصدت “وطن”: “هل كان ذلك داخلا في نشاطه الرسمي عند زيارته لمدينة الحامة؟ أم هي خطوة. في اتجاه العودة إلى تقاليد بالية لا تتماشى ورياح الديمقراطية التي تهب على بلادنا. بعد بالشفاء سيدي الرئيس. وصلنا مرحلة تقبل الله سيدي الرئيس؟”.

ما هي الرسالة التي تريد رئاسة الجمهورية ابلاغها بنشر صورة الرئيس على صفحتها الرسمية و هو يؤدي صلاة الظهر ؟ هل كان ذلك… تم النشر بواسطة ‏‎Issam Chabbi‎‏ في الأحد، ١٤ مارس ٢٠٢١

تفسيرات الصلاة المنفرد

وكتب الباحث والناشط السياسي الأمين البوعزيزي “تعمّد نشر صورة الرئيس وهو يصلّي بمفرده تفتح على تفسيرين”.

وأضاف وفق ما رصدت “وطن”: “إما أنه أصبح يتحاشى ما تعرض له مؤخرا في أحد مساجد العاصمة ساعة جعل. من المسجد منبرا للخصومات السياسية ففوجئ بأحد المصلين يقول له “أنت منافق”. طبعا كان الأمر موجعا لمن يحسب نفسه غريبا. في طبقة سياسية تداركها الله كصالح في ثمود!”.

وتابع: “وإما أنه أراد ابلاغ رسالة الكف عن استغلال المساجد منبرا لحملة انتخابية مفتوحة ترويجا لـ”طهوريته. وترذيل خصومه المنافقين الفاسدين”.

وأكمل: “شخصيا أرجح الفرضية الأولى رغم تأكدي أن رئيسنا القائد يموت عالعناد وسيكررها. وأيا كانت الرسالة المقصود ابلاغها. نرجوك يا رئيسنا المنتخب الكف عن هذا الصنيع. ما لهذا انتخبناك”.

“تنبير عامل مسد” في صفوف اسلامويين وعلمانويين (تهكم كل لغاياته وزاويته) على نشر الصفحة الرسمية لمؤسسة #رئاسة_الجمهورية… تم النشر بواسطة ‏الأمين البوعزيزي‏ في الاثنين، ١٥ مارس ٢٠٢١

قرارات حقيقية

وخاطب النائب ياسين العياري الرئيس سعيد بقوله “أهالي قابس لا ينتظرون زيارتك من أجل ظهورك تصلي في مسجد. بل من أجل إصدار قرارات حقيقية”.

وأضاف: “الرئيس يتحدث دوما عن إنجازات، لكن لم نرَ سوى دعاءه وصلاته في المساجد مع الدعاية لصورته. الرئيس -للأسف- يستغل مآسي الناس لتصفية الحسابات السياسية مع خصومه”.

أزمة سياسية

الجدير ذكره، أن تونس تعيش في الوقت الراهن صراع وتنازع في الصلاحيات بين الرئاسات الثلاث. على خلفية أزمة. التعديل الوزاري الأخير.

وكان الغنوشي تقدم بمبادرة للرئيس سعيد لحل الأزمة السياسية الأخيرة، لكنه أكد لاحقا أن سعيد لم يرد على هذه. المبادرة لحد الآن.

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