صاحبة موقع “نوتي” في الكويت تورّط نفسها بعد عرضها بضائع ومواد جنسية بكميات كبيرة!

بعد عرضها بضائع ومواد جنسية بكميات كبيرة عبر موقع ”نوتي“، احتجزت النيابة العامة في الكويت فتاة كويتية مشهورة صاحبة الموقع لإخلالها بالآداب.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “الراي“الكويتية فقد أمرت النيابة العامة بحجز فتاة كويتية مشهورة صاحبة موقع “نوتي” لعرضها بضائع ومواد جنسية مخله بالآداب بكميات كبيرة للبنات مع خدمة التوصيل.

وفي يناير الماضي، أمرت محكمة الجنايات في الكويت بحجز صاحبة موقع “عالم حواء”. بعد أن نشرت أفلاما إباحية لها مع زوجها دون علمه وأفلاما أخرى لها.

وبحسب صحيفة “الراي” المحلية في الكويت قالت صاحبة موقع “عالم حواء” في الاعترافات: “نعم قمت بتصوير زوجي دون علمه وعملت له أكثر من فيديو”.

وتابعت: “كما قمت أنا وصديقي بنشر تلك الأفلام في الموقع لزيادة عدد المتابعين”.

تجاوزات جنسية وتحريض

وكانت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الكويت، قد أعلنت ضبط صاحبة حساب “عالم حواء” والذي اشتهر بنشر التجاوزات الجنسية والتحريض على ارتكابها.

وبحسب وسائل إعلام محلية في حينها، فقد أقرت صاحبة الحساب، الذي ينشر محتواه عبر “سناب شات” عند مواجهتها بالتهم الموجهة إليها، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة.

وفي منتصف فبراير الماضي، أسدل القضاء الكويتي الستار على قضية موقع “عالم حواء”، بالحكم على صاحبته وصديقها بالسجن خمس سنوات مع الشغل والنفاذ.

وبالإضافة إلى الحبس، قضت محكمة الجنايات بتغريم صاحبة موقع “عالم حواء” وصديقها خمسة آلاف دينار لكل واحد منهما .

واقترنت أفعال صاحبة الموقع وشريكها بالتحريض على الفسق والفجور من خلال حسابها BOUTIQUE.DOR، والمعروف بـ”عالم حواء”. في تطبيق “سناب شات” وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

إساءة استخدام الانترنت

وقامت المتهمة وشريكها بتخزين وإرسال ونشر معلومات من شأنها المساس بالآداب العامة عن طريق الشبكة المعلوماتية.

كما قامت المتهمة باستخدام إحدی وسائل تقنية المعلومات بقصد التوزيع والعرض على الغير بأن نشرا المقاطع والصور المبينة بالأوراق من خلال الحساب.

كذلك، أساءت صاحبة الموقع وشريكها المتهم عمداً استعمال وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية، بارتكابهما وصف التهمتين السابقتين واللاحقتين.

كما نشرا عن طريق الشبكة المعلوماتية وباستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه خدش الآداب العامة. بأن نشرا أفلاماً وصوراً مخلة بالآداب، وخدشا الحياء العام بحيث يراها كل من كان في مكان عام.

الداخلية الكويتية تحصد الثمار

هذا وقد بدأت وزارة الداخلية الكويتية بحصد ثمار حملتها ضد المحتوى الخادش للحياء والذي ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت وسائل إعلام كويتية في وقت سابق عن مصدر أمني مطلع، أن قطاع الأمن الجنائي، رصد مؤخراً التزاماً من قبل نشطاء اعتادوا على بث فيديوهات خادشة ومبتذلة وتصرفات دخيلة على المجتمع الكويتي.

وقال المصدر حينها: “نحن وجميع المتابعين لوسائل التواصل رصدنا أن العديد من المشاهير بدأوا في مراجعة حساباتهم وتخلصوا من الابتذال”.

وتابع: “وذلك بعد ان أظهرت وزارة الداخلية الحزم وأحالت مشاهير كويتيين إلى النيابة وضبط متشبهين بالجنس الآخر، وأبعدت وافدين ووافدات جاهروا بنشر مواقع وصور غير لائقة على حساباتهم رغم شهرتهم”.

وأكد المصدر أنه لا تراجع بعد اليوم عن ملاحقة ومتابعة أيّ كان حال قيامه بنشر ما يخدش الحياء العام، وأشياء لا يصح أن تكون متاحة لأن تشاهد من الجميع.

وأشار المصدر إلى أن هناك عادات وتقاليد راسخة لا يمكن غض النظر عنها.

كما أن هناك فرقا بين الحرية وبين نشر ما يخالف العادات والتقاليد وبث مقاطع من أجل زيادة عدد المتابعين فقط.وفق المصدر

فضيحة مشاهير الكويت

وأثارت مؤخراً فضيحة غسيل الأموال، جدلاً واسعاً في الكويت فيما عرف غسيل المشاهير.

وكان النائب العام الكويتي، ضرار العسعوسي، قرر التحفظ على أموال 10 من مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي.

كما قرر النائب العام منع المشاهير من السفر، إضافة للتحفظ على أموال إحدى الشركات، حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وكانت الصحيفة قد أعلنت في وقتٍ سابق أن هناك خمسة بلاغات بحق خمسة من المشاهير الذين تضخمت حساباتهم المصرفية ‏بشكل كبير.

وبحسب ماذكرت مصادر حينها لوسائل إعلام محلية: فإن أسماء المشاهير المبلّغ ضدهم أصبحت أمام النيابة العامة رسمياً.

وقالت المصادر إن هناك جهتان ستدخلان على الخط، وتساعدان في التحرّيات السرّية عن مصدر هذه الأموال، هما وحدة التحريات وجهاز أمن الدولة.

وتصنف جرائم غسل الأموال ضمن جرائم أمن الدولة الخطرة.

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