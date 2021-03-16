ريال مدريد يكشف عن السبب الحقيقي لإصابات هازارد المتكررة

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية المقربة من إدارة فريق ريال مدريد، بأن الفريق الطبي داخل الفريق قد نصحوا اللاعب البلجيكي إيدن هازارد 30 عاماً. بالخضوع لعملية جراحية لإزالة الشريحة التي في كاحل القدم الأيسر للاعب.

وبينت الصحيفة الإسبانية، نقلاً عن الفريق الطبي بأن الشريحة قد تكون سبب الإصابات المتكرر التي يعاني منها اللاعب، حيث أن هازارد يلعب وهو يشعر بالألم وانزعاجات على مدار العام.

هازارد تشيلسي هو هازارد المرعب عندما كان البلجيكي واحد من أفضل ثلاث لاعبين في العالم فهل من عوده مع الملكي ام هي فتره وقضت 😔🥺♥️ pic.twitter.com/IJN38VBYdi — osama (@OsamaAlamri) March 15, 2021

الغياب لشهرين

وتشير الصحيفة، قائلة: ” هازارد قد يغيب لمدة شهرين على الأقل في حال خضوعه للعملية الجراحية، وبالتالي موسمه مع الفريق الملكي قد انتهى عملياً”.

زيدان والتمسك باللاعب

كما وأفادت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية، بأن مدرب فريق ريال مدريد الإسباني الفرنسي زين الدرين زيدان 48 عاماً. قد أبلغ رئيس الفريق بيريز برغبته في الاحتفاظ باللاعب هازارد في الموسم المقبل.

عاجل : زيدان يؤكد إصابة هازارد من جديد وغيابه عن مباراة أتلانتا !! pic.twitter.com/TkIT68MGhN — E P L W O R L D (@EPLworld) March 15, 2021

وأردفت الموقع، ” المدرب زيدان ما زال واثقاً بعودة اللاعب البلجيكي هازراد والعودة إلى مستواه الحقيقي”. كما وأخبر الإدارة بذلك.

المشروع المقبل

كما وأضاف الموقع، ” زيدان أخبر بيريز بأنه يضع هازارد كحجر أساسي في مشروعه مع النادي، وكما أنه لا ينوي التخلي عنه أبداً في الميركادو القادم”.

وقد عانى اللاعب البلجيكي من الإصابة بعد عودته إلى صفوف تشكيلة الفريق في منافسات الدوري الإسباني أمام منافسه إلتشي والتي انتهت بفوز الريال بهدفين مقابل هدف وحيد. الذي لم يستطيع استكمال المباراة وطلب الخروج من المدرب زيدان الذي استجاب لطلبه.

⚠️ تقرير طبي ⚠️ أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب هازارد اليوم، من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، أنه يُعاني من إصابة في العضلة القطنيّة، في انتظار التطورات. pic.twitter.com/WmxliWtR94 — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) March 15, 2021

ويخوض فريق ريال مدريد الإسباني أمام منافسه أتالانتا الإيطالي في دور الإياب ال 16 من منافسات أبطال أوروبا. على ميدانه، في مباراة تحمل القوة والإثارة بين كلا الفريقين.

نتيجة مباراة الذهاب في دوري الأبطال

كما ونجح لاعب الظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي 25 عاماً، من تحقيق الفوز على الفريق المستضيف أتالانتا الإيطالي. في مواجهة دور الذهاب ال 16 من دوري أبطال أوروبا.

ايدن هازارد منذ انتقاله لنادي ريال مدريد في 2019 😳

11 اصابة

غاب عن 47 مباراة pic.twitter.com/uzmDlwbd0K — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) March 15, 2021

في مباراة شهدت الاستحواذ والسيطرة على مجريات اللقاء، لفريق الضيف لفريق ” الملكي” الإسباني مع العقم التهديفي له في شباك الخصم. الذي نجح خط دفاعه من الصمود طيلة المباراة. بفوز فريق ريال مدريد الإسباني. بهدف نظيف دون رد.

ترتيب الدوري الإسباني

وشهد ترتيب الدوري الإسباني المنافسة الشديدة وتضيق الخناق على المتصدر المهدد في المباريات القادمة بفقد صدارته، كما ويتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 63 نقطة.

كما ونجح فريق برشلونة في ثاني الترتيب برصيد 59 نقطة وتقليص الفارق إلى 4 نقاط. بعد الفوز على فريق هويسكا برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد.

روبين كانييثاريس (ABC): هازارد لم يتدرب اليوم مع زملائه، ويتم فحصه في الوقت الحالي من قبل الطاقم الطبي. pic.twitter.com/vXpXh9dxxw — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) March 15, 2021

مع عودة فريق ريال مدريد إلى ثالث الترتيب بالدوري الإسباني برصيد 57 نقطة بعد تحقيقه الفوز على إلتشي بهدفين مقابل هدف وحيد. بفارق نقطتين مع غريمه برشلونة الإسباني. و6 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد.

إشبيلية والمركز الرابع في الترتيب

بينما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم، بعد نجاحه في الفوز بهدف نظيف على فريق ريال بتيس. برصيده عند 51 نقطة في جدول الترتيب.

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 45 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق برصيد ريال بتيس 42 نقطة.

فيما يحتل في برصيد فريق فياريال 40 نقطة في المركز السابع متساوياً مع فريق ريال بتيس، وفي المركز الثامن جاء فريق غرناطة برصيد 36 نقطة.

ريال مدريد يعلن تعرض هازارد لإصابة عضلية 🚑 تقارير إسبانية تشير لتراوح غياب هازارد عن الفريق لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع pic.twitter.com/r51Y4JYgkw — Yallakora (@Yallakoranow) March 15, 2021

كما وجاء فريق ليفانتي فق المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة. بفارق نقطة وحيدة عن فياريال. وفي المركز العاشر يحتل سليتا فيغو بنفس النقاط مع فريق بلباو برصيد 34 نقطة في ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

فيما يحتل هويسكا ذيل القائمة برصيد 20 نقطة. المهدد في توديع ترتيب دوري منافسات الدوري الإسباني هذا الموسم.

هدافي الليغا الإسبانية

كما ويحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 21 هدفاً. بينما زميله السابق الأوروغواياني في فريق برشلونة لويس سواريز الذي يلعب في صفوف مع فريق أتلتيكو مدريد برصيد 18 هدفاً.

🇪🇦 آس | هازارد مُحطّم ، لقد أصيب مرة أخرى وسوف يغيب عن الكلاسيكو أيضًا. • لقد غاب عن 320 يوم بسبب الأصابات وسيضطر للغياب مجددًا الآن بسبب أصابته بالعضلة القطنية والتي ستبعده عن الملاعب لمدة شهر. pic.twitter.com/HGx4soiO3Z — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) March 15, 2021

وفي المركز الثالث يحتل اللاعب الإسباني جيرارد مورينو مع فياريال برصيد 14هدف. متساوياً بذلك مع اللاعب الفرنسي كريم بنزيما المهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني.

هازارد قد يغيب عن كلاسيكو دي ستيفانو، يوم 11 ابريل، لأنه يمكن ان يخضع لعمل جراحي في الكاحل … 🚨 pic.twitter.com/7gh4lTRtsg — InCampNou (@InCampNou) March 15, 2021

بينما يأتي اللاعب المغربي يوسف النصيري برصيد 14 هدف مع فريق إشبيلية الإسباني بفارق ثلاثة أهداف عن المتصدر. في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإسباني للموسم الجاري.

ترتيب المنافس أتالانتا

كما ويحتل فريق أتالانتا الإيطالي في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإيطالي ” الكاتشيو” برصيد 52 نقطة. بفارق عن حامل اللقب السابق يوفنتوس.

الذي يحتل المركز الثالث برصيد 55 نقطة. وكذلك بفارق عن الفريق المتصدر الانتر ميلان المتربع على الصدارة برصيد 65 نقطة.

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