هازارد قد يغيب عن الملاعب شهرين قادمين لخضوعه لعملية جراحية
هازارد قد يغيب عن الملاعب شهرين قادمين لخضوعه لعملية جراحية
Videoرياضة

ريال مدريد يكشف عن السبب الحقيقي لإصابات هازارد المتكررة

كتب وطن
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كشفت صحيفة “” الإسبانية المقربة من إدارة فريق ريال مدريد، بأن الفريق الطبي داخل الفريق قد نصحوا اللاعب البلجيكي إيدن هازارد 30 عاماً. بالخضوع لعملية جراحية لإزالة الشريحة التي في كاحل القدم الأيسر للاعب.

وبينت الصحيفة الإسبانية، نقلاً عن الفريق الطبي بأن الشريحة قد تكون سبب الإصابات المتكرر التي يعاني منها اللاعب، حيث أن هازارد يلعب وهو يشعر بالألم وانزعاجات على مدار العام.

الغياب لشهرين

وتشير الصحيفة، قائلة: ” هازارد قد يغيب لمدة شهرين على الأقل في حال خضوعه للعملية الجراحية، وبالتالي موسمه مع الفريق الملكي قد انتهى عملياً”.

زيدان والتمسك باللاعب

كما وأفادت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية، بأن مدرب فريق ريال مدريد الإسباني الفرنسي زين الدرين زيدان 8 عاماً. قد أبلغ رئيس الفريق بيريز برغبته في الاحتفاظ باللاعب هازارد في الموسم المقبل.

وأردفت الموقع، ” المدرب زيدان ما زال واثقاً بعودة اللاعب البلجيكي هازراد والعودة إلى مستواه الحقيقي”. كما وأخبر الإدارة بذلك.

المشروع المقبل

كما وأضاف الموقع، ” زيدان أخبر بيريز بأنه يضع هازارد كحجر أساسي في مشروعه مع النادي، وكما أنه لا ينوي التخلي عنه أبداً في الميركادو القادم”.

وقد عانى اللاعب البلجيكي من الإصابة بعد عودته إلى صفوف تشكيلة الفريق في منافسات الدوري الإسباني أمام منافسه إلتشي والتي انتهت بفوز الريال بهدفين مقابل هدف وحيد. الذي لم يستطيع استكمال المباراة وطلب الخروج من المدرب زيدان الذي استجاب لطلبه.

ويخوض فريق ريال مدريد الإسباني أمام منافسه أتالانتا الإيطالي في دور الإياب ال 16 من منافسات أبطال أوروبا. على ميدانه، في مباراة تحمل القوة والإثارة بين كلا الفريقين.

نتيجة مباراة الذهاب في دوري الأبطال

كما ونجح لاعب الظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي 25 عاماً، من تحقيق الفوز على الفريق المستضيف أتالانتا الإيطالي. في مواجهة دور الذهاب ال 16 من دوري أبطال أوروبا.

في مباراة شهدت الاستحواذ والسيطرة على مجريات اللقاء، لفريق الضيف لفريق ” الملكي” الإسباني مع العقم التهديفي له في شباك الخصم. الذي نجح خط دفاعه من الصمود طيلة المباراة. بفوز فريق ريال مدريد الإسباني. بهدف نظيف دون رد.

الإسباني

وشهد ترتيب الدوري الإسباني المنافسة الشديدة وتضيق الخناق على المتصدر المهدد في المباريات القادمة بفقد صدارته، كما ويتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 63 نقطة.

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كما ونجح فريق برشلونة في ثاني الترتيب برصيد 59 نقطة وتقليص الفارق إلى 4 نقاط. بعد الفوز على فريق هويسكا برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد.

مع عودة فريق ريال مدريد إلى ثالث الترتيب بالدوري الإسباني برصيد 57 نقطة بعد تحقيقه الفوز على إلتشي بهدفين مقابل هدف وحيد. بفارق نقطتين مع غريمه برشلونة الإسباني. و6 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد.

إشبيلية والمركز الرابع في الترتيب

بينما جاء في . يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم، بعد نجاحه في الفوز بهدف نظيف على فريق ريال بتيس. برصيده عند 51 نقطة في جدول الترتيب.

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 45 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق برصيد ريال بتيس 42 نقطة.

فيما يحتل في برصيد فريق فياريال 40 نقطة في المركز السابع متساوياً مع فريق ريال بتيس، وفي المركز الثامن جاء فريق غرناطة برصيد 36 نقطة.

كما وجاء فريق ليفانتي فق المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة. بفارق نقطة وحيدة عن فياريال. وفي المركز العاشر يحتل سليتا فيغو بنفس النقاط مع فريق بلباو برصيد 34 نقطة في ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

فيما يحتل هويسكا ذيل القائمة برصيد 20 نقطة. المهدد في توديع ترتيب دوري منافسات الدوري الإسباني هذا الموسم.

هدافي الليغا الإسبانية

كما ويحتل  صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 21 هدفاً.  بينما زميله السابق الأوروغواياني في فريق برشلونة  لويس سواريز الذي يلعب في صفوف مع فريق أتلتيكو مدريد برصيد 18 هدفاً.

وفي المركز الثالث يحتل اللاعب الإسباني جيرارد مورينو مع فياريال برصيد 14هدف. متساوياً بذلك مع اللاعب الفرنسي كريم بنزيما المهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني.

بينما يأتي اللاعب المغربي يوسف النصيري برصيد 14 هدف مع فريق إشبيلية الإسباني بفارق ثلاثة أهداف عن المتصدر. في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإسباني للموسم الجاري.

ترتيب المنافس أتالانتا

كما ويحتل فريق أتالانتا الإيطالي في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإيطالي ” الكاتشيو” برصيد 52 نقطة. بفارق عن حامل اللقب السابق يوفنتوس.

الذي يحتل المركز الثالث برصيد 55 نقطة. وكذلك بفارق عن الفريق المتصدر الانتر ميلان المتربع على الصدارة برصيد 65 نقطة.

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