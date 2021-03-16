في تعليق منه على الأوضاع الاقتصادية والضرائب المفروضة على الشعب العماني والمستحدثة مؤخرا، طالب الأكاديمي الدكتور أنور الرواس من الحكومة العمانية، احترام عقول العمانيين، حين تتخذ قراراتها المتعلقة بهم.

وقال الدكتور أنور الرواس خلال مقابلة له عبر إذاعة “هلا أف أم”، بأنه يجب على الحكومة أن تدرك وجود حالة غضب لدى عموم العمانيين. وذلك لأن الحكومة بقراراتها “لامست الراتب ولامست كل شيء، وعندما تقول لا مساس بالراتب احترم عقول العمانيين”.

احترموا عقول العمانيين… pic.twitter.com/O213JpsxW1 — Sultan AL Mahrouqi (@sultan8822) March 16, 2021

وتابع الأكاديمي العماني في حديثه: “لما يكون عندك أزمة تريد المواطن يوقف معك، كيف المواطن يوقف معك و أنت ما كلمته ولا شاورته.”

وأكمل أنور الرواس متسائلا:”ولماذا وصلتم بنا لهذا المستوى، والآن تريدون تأخذون من جيب المواطن، كونوا على شجاعة وقولوا أخطأنا، لأن المواطن. تجد أنه محبط، فكيف أغير إحباطه وأعيده لواقعه الأصلي بان هناك أزمة”.

وأضاف الدكتور أنور الرواس : “ماذا تريدون من هؤلاء الناس، فأنا أقول وهذه رسالة لكل من لديه السلطة، ألا يقدم على المحاسبة، على ما يكتب. بتويتر أو بغيره، الإنسان لما يعبر عن تعبه وألمه ويقول كلام، حاولوا تمتصوه.”

وزاد: “الحكومة تدرك هذا الغضب، وأعرف أن هناك أزمة حقيقية، ولكن أدوات التعامل معها اختلفت، أنت تريد ضريبة، من الشركات. المتوسطة والصغيرة، وتريد رفع الدعم عن الكهرباء والماء، وقبل رفعت الدعم عن المحروقات، والآن ضريبة على القيمة المضافة. رفعت معدل التقاعد من عشرين سنة صار ثلاثين”.

حديث الرواس أثار تفاعلاً واسعاً

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء العمانيين مع حديث الأكاديمي الرواس حول الضرائب والأوضاع الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

وقال أحد المغردين معلقاً على الموضوع: ” طبعاً صحيح بس نكرر دفع علاوة شراء وتغذيّة (كلب وسنّور)وعلاوة ترفيه يشمل غرشة الخمر. وعلاوة جلوس وهالرواتب المكوكيّة و ليست أخطاء بل فساد والحل استعادة هالمنهوبات (يوجد مليون طريقة)بس الجماعة ماعندنا صلاحيات لافتة”.

طبعاً صحيح بس نكرر دفع علاوة شراء وتغذيّة (كلب وسنّور)وعلاوة ترفيه يشمل غرشة الخمر وعلاوة جلوس وهالرواتب المكوكيّة وووو ليست اخطاء بل فساد والحل استعادة هالمنهوبات (يوجد مليون طريقة)بس الجماعة 🛏👈ما عندنا صلاحيات 🪧

وفقكم الله المحروقي … — ابوفراس الشيخاني (القدس زهرة المدائن)🎖🎖🎖📝⚖️🌍 (@faisaltait) March 16, 2021

فيما راح مغرد آخر للقول: ” الرجل كلامه صحيح الناس تناشد جلالة السلطان هيثم والد الجميع صحيح المهم جسيمه بس المواطن المتوسط. الدخل والي تحت راح يتعبوا الدول اللي عملت القيمة رافعه الرواتب”.

الرجل كلامه صحيح الناس تناشد جلالة السلطان هيثم والد الجميع صحيح المهم جسيمه بس المواطن المتوسط الدخل والي تحت راح يتعبو الدول الي عملت القيمة رافعه الرواتب — A,,,B,,,,D (@Bo5iVhSBSGMYDNQ) March 16, 2021

سلطنة عمان الدولة الخليجية الرابعة

وفي وقت سابق، أعلنت سلطنة عمان، فرض ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% على السلع والخدمات، اعتباراً من مطلع أبريل المقبل.

وبهذا القرار تصبح سلطنة عمان الدولة الخليجية الرابعة التي تقر هذا الإجراء أمام انهيار أسعار النفط. التي تعتمد عليها اقتصاداتها بشكل كبير.

فبعد السعودية والإمارات والبحرين، أعلنت عمان في أكتوبر 2020 فرض هذه الضريبة بعدما عانت السلطنة بقوة أيضا من توقف السياحة جراء جائحة كوفيد-19.

جهاز الضرائب

وفي السياق، أصدر رئيس جهاز الضرائب في سلطنة عمان سعود بن ناصر بن راشد الشكيلي الأحد اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المُضافة.

وذكرت الوكالة العمانية، أن لائحة القانون تضمنت كافة الإجراءات المُتعلقة بالأحكام العامة الواردة في قانون ضريبة القيمة المُضافة

كما تضمنت إجراءات التسجيل وسداد وتحصيل الضريبة وتفاصيل الفاتورة الضريببة وإجراءات الاعتراضات والتظلمات، لافتة إلى أن اللائحة تتكون من 13 فصلًا بمجموع مواد 211 مادة.

انتهاء الاستعدادات لتطبيق القرار

وأكد رئيس جهاز الضرائب أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات والمتطلبات الضرورية لتطبيق ضريبة القيمة المُضافة المقررة في 16 أبريل/نيسان المُقبل.

ولفت إلى أن لائحة القانون التنفيذية حددت العقوبات والجزاءات في حال عدم قيام الشخص بالتسجيل لدى الجهاز.

وبين أن الخاضع للضريبة يكون ملزمًا بالتسجيل في حال تجاوزت أو من المتوقع أن تتجاوز قيمة توريداته السنوية. حدّ التسجيل الإلزامي البالغ 38 ألفًا و500 ريال عُماني

وأشار إلى أنه الخاضع للضريبة يكون له الحق في التسجيل اختياريًّا إذا تجاوزت أو من المتوقع أن تتجاوز قيمة توريداته. السنوية حدّ التسجيل الاختياري.

والذي حُدد بما يعادل 50% من حدّ التسجيل الإلزامي ويكون التسجيل إلكترونيًّا من خلال البوابة الإلكترونية للجهاز.

الحيادية لقطاع الأعمال

وأوضح أن ضريبة القيمة المُضافة تتميز بالحيادية لقطاع الأعمال كافة بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فالضريبة لا تتحملها المؤسسات التي تمارس الأنشطة وإنما يتحملها المستهلك النهائي على استهلاكه للسلع والخدمات.

وكشف عن أنه يوجد سلع تخضع لنسبة 0% أي لا يفرض عليها ضريبة، مشيرا إلى قائمة بالسلع الأساسية البالغ. عددها 93 سلعة تخضع للمعدل الصفري. كما أن الأدوية والتجهيزات الطبية ستخضع للمعدل الصفري.

وأكد أن ضريبة القيمة المُضافة تعد من الضرائب التي لا تؤثر في قطاع الأعمال، ولها القدرة على توليد إيرادات. وفيرة وفقًا للممارسات العالمية. من الممكن لهذه الضريبة توليد ما يقارب من 1.5% من قيمة الناتج المحلي، أي من المتوقع أن يتم تحصيل نحو 400 مليون ريال عُماني سنويًّا من تطبيق هذه الضريبة.

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