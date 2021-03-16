تصدرت مشهورة “سناب شات” السعودية إيناس الحنطي التريند الأكثر تداولاً عبر “تويتر” في السعودية، وذلك بسبب تعليقها على وفاة مواطنتها الناشطة هند القحطاني.

مات بحسرته!

وأعادت إيناس الحنطي منشور هند القحطاني الذي تنعى فيه والدها الشيخ عبدالهادي القحطاني، وعلقت عليه.: ”الله يغفر له ويرحمه، مات وارتاح، المشكلة بالآباء الذين يموتون بحسرتهم كل يوم بسبب بناتهم اللواتي يقلدنك”.

كما أضافت إيناس الحنطي: ”يا ليتك تريحين والدك في قبره، والآباء الآخرين والمجتمع، إنسانة مثلك تعلم. جيداً أن تأثيرها كبير، ومن سن سنة سيئة له وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة”.

وعبر المغردون عن صدمتهم من تصرف إيناس الحنطي، وقالوا إن ما فعلته يعتبر “شماتة”، وتصرف لا أخلاقي. أن تستغل وفاة والد هند القحطاني لتهاجمها بهذه الطريقة.

إيناس الحنطي تتراجع

وعلى إثر الهجوم الحاد والانتقادات، قامت إيناس الحنطي بالتراجع وحذفت المنشور، واكتفت بعبارة: “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ووجهت إيناس الحنطي رسالة لجمهورها قالت فيها: “لا يوجد لدي شيء أفتخر به سوى أنكم تقومون بتصويبي. إذا أخطأت، وتصححون لي إذا أسأت التعبير”.

وسبق أن استفزت إيناس الحنطي السعوديين بسبب سخريتها من البدو، أثناء طلبها هدية من زوجها في عيد زواجهما العاشر.

ايناس الحنطي تطقطق علي البدو

وقالت الحنطي بفيديو متداول حينها: ” “في 10/10 راح نكمل 10 سنين متزوجين. ماسويتلي مفاجأة. ماجهزت لي شي، طيب فاجئني بشركة”.

وتابعت: “طيب أبي درع الشمال، الذهب كذه اللي تشوف البدويات ماشاء الله هالرشارش وهالأساور، وإذا جابت ولد جابولها ذهب، وإذا جابت بنت جابوا ذهب، وإذا تزوجت جابوا ذهب”.

واستطردت. الحنطي: “كان ألحين عندي دولاب ذهب، ماشاء الله كم ولد في 10 سنين”.

وأصرت إيناس الحنطي على طلبها قائلة لزوجها: “بشهد عليك المتابعين، تزوجت في 10/10/2010، وبييجي. 10/10/2020، يعني 10 سنين متزوجين، أبيه يجيبلي درع الشمال هذا، وتراه يقدر، هذه مشكلة اللي تتزوج قصيمي”.

ودشن الناشطون حينها هاشتاج ايناس الحنطي تطقطق علي البدو، طالبوا خلاله وزارة الإعلام وضع حد للمسيئين إلى قبائل السعودية وفئة البدو، مؤكدين أن حب ارتداء الذهب لا علاقة له ببدوي أو حضري.

#ايناس_الحنطي_تطقطق_علي_البدو هاشتاق مرفوع، انطلق من فيديو لايناس الحنطي التي طلبت من زوجها ذهب "رعد الشمال" كهدية الذكرى العاشرة لزواجهم. pic.twitter.com/5aL3VEE8XR — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) October 7, 2020

وفاة والد هند القحطاني

وأعلنت هند القحطاني أمس الإثنين عن وفاة والدها عبدالهادي القحطاني، وكتبت عبر حسابها الرسمي على تطبيق. “سناب شات”: “إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل أبي الشيخ عبدالهادي القحطاني إلى رحمة الله”.

وأضافت: “إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا أبي لمحزونون، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله. واجعل قبره،روضة من رياض الجنة ونقه من الذنوب، والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس”.

وعبر الناشطون عن صدمتهم من هوية والد هند القحطاني الذي اتضح أنه إمام مسجد، وخطيب، وقائد مدرسة سابقاً.

وتباينت ردود أفعال المغردين حول وفاة والد هند القحطاني، فمنهم من ادعى أنه توفي غير راضٍ عنها، وأغلبهم. طالبوا الآخرون بعدم الشماتة في الوفاة.

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