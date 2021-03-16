تعديلات جذرية بمناهج التعليم في السعودية بما يتناسب مع أفكار وسياسات آل سعود

ضمن برنامج لامتلاك الوعي والانتماء للطلاب السعوديين، عملت السلطات السعودية على تغييرات جذرية في المناهج التعليمية، بما يعزز الولاء لآل سعود وتأييد جرائم ابن سلمان على أنها سياسات لصالح المملكة.

وفي هذا السياق قررت السلطات السعودية عمل وحدات بزعم “التوعية الفكرية” داخل المدارس والجامعات، وذلك لضمان تعزيز. الولاء لولاة الأمر “آل سعود”.

وبحسب وسائل إعلام سعودية فقد علق الوزير حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم السعودي، بأن وزارته تهدف من خلال إنشاء الوحدة. إلى “تعزيز القيم الحميدة مثل الولاء للدين، والولاء لولاة الأمر، والانتماء للوطن”.

كما اعتبر آل الشيخ أن الأمر يهدف إلى “نشر قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش، والوقاية من الفكر المتطرف ومعالجة آثاره”.

وتهدف الوحدة بحسب الوزير السعودي إلى تشجيع عملية المبادرات العلمية والبحثية، التي تتعلق بالقضايا الفكرية.

وأكد الوزير آل الشيخ على أن وزارته لن توافق على استغلال المؤسسات التعليمية من أجل الترويج للفكر المتطرف. أو لممارسة أي سلوكيات تدعو إلى الانحلال، أو استخدام المسؤولية المهنية التعليمية في غير سياقاتها الوطنية.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة التعليم السعودية قرارات بفصل عشرات المعلمين ممن تراهم لديهم “مخالفات فكرية”.

وقدم وزير التعليم للمدراء العاملين في الوزارة صلاحيات واسعة، من أجل تنفيذ تلك القرارات.

كما تعصف بالسعودية حالة من الانتقادات الدولية تجاه أوضاع الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير لديها. وقيامها بحبس كل من يخالف توجهات السلطات الحاكمة.

وأجرت المملكة بأوامر من ولي عهدها محمد بن سلمان، تغييرات جذرية في التعليم، اعتبرها المسؤولون في المملكة. تأتي من أجل ضمان خلوها من الأفكار المتطرفة.

كما توجه المملكة بين الحين والآخر الاتهامات لتيار “الصحوة”، الذي تعتبره أنه جزء من جماعة الإخوان المسلمين، بسيطرته على المناهج. السعودية وحشوها بالأفكار المتطرفة.

تغيرات في المناهج التعليمية

وبحسب موقع “ويكليكس السعودية”، فقد رصد عشرة تغيرات حول المناهج التعليمية السعودية، منذ أن تولى بن سلمان الحكم.

كما جاءت التغييرات في المناهج التعليمية بالمملكة على النحو التالي، أولاً: إلغاء النصوص المعادية للسامية والصهيونية واليهودية في العالم.

ثانيا إلغاء المحتوى الذي يحارب الشذوذ الجنسي.

ثالثاً: حذفت النصوص التي تهاجم الحركة الصهيونية.

رابعاً: حذف النصوص التي تلغي أي حق لليهود في أرض فلسطين المباركة.

خامساً: أزالت آيات قرآنية وأحاديث نبوية تمجد الجهاد في سبيل الله.

سادساً: أزالت نصوص تحرم السحر والشعوذة.

سابعاً: أزالت نصوص تحذر من الشرك بالله وموالاة الكافرين.

ثامناً: ألغت أفكار أن إسرائيل تريد بناء دولة من النيل إلى الفرات.

تاسعاً: حذفت دروس دينية حول قتال العالم ونهاية اليهود.

عاشراً: الترويج لمصطلحات معادية للخلافة العثمانية ودور العثمانيين.

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