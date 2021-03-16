الريال يقسو على أتالانتا بهزيمة ثقيلة ويتأهل إلى الربع النهائي في دوري الأبطال

نجح فريق ريال مدريد الإسباني بعد الأداء الجماعي المميز الذي قدمه الفريق منذ انطلاقة صافرة بدء المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب ” الفريدو دي ستيفانو”.

معقل الملكي الإسباني، أمام منافسه الضيف أتالانتا الإيطالي. في تحقيق الفوز عليه بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد. في إياب دوري ال 16 من دوري أبطال أوروبا.

ملخص كامل | ريال مدريد ضد اتلانتا 3-1 مشاهدة ممتعة 😍🔥 pic.twitter.com/1le8FhBes6 — QADAWI ⓭㉞ (@alrialcom_4) March 16, 2021

كما وحجز فريق ريال مدريد تذكرة العبور في التأهل إلى دور الربع النهائي من البطولة. فيما ودع فريق أتالانتا الإيطالي منافسات الدوري عقب تلك الخسارة.

ثلاثية ريال مدريد

وأحرز فريق ريال مدريد الإسباني هدف التقدم الأول عن طريق المهاجم الفرنسي كريم بنزيما 33 عاماً في شباك أتالانتا الإيطالي في الدقيقة ال34 من أحداث الشوط الأول. ليضع الهدف رقم 70 في دوري أبطال أوروبا. ليحتل بذلك في المركز الخامس في الترتيب في البطولة في عدد الأهداف.

كما وسجل قائد فريق الريال الإسباني سيرجيو راموس 34عاماً. الهدف الثاني عبر ركلة جزاء. سجلها اللاعب بإحكام على يسار حاري مرمى فريق أتالانتا. في الدقيقة ال60.

فيما سجل الإسباني ماركو أسينسيو 24 عاماً. الهدف الثالث في الدقيقة ال84 من مجريات الشوط الثاني في زاوية ضيقة على يمين حراس شباك فريق أتالانتا الإيطالي.

الهدف الوحيد

كما واكتفى فريق أتالانتا الإيطالي في تسجيل هدفه الوحيد الذي جاء في الدقيقة ال84 من مجريات اللقاء. عن طريق اللاعب الكولومبي ” لويس مورييل” 29 عاماً، في ضربة ثابتة سجلها بطريقة جميلة ورائعة على شباك حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني ” ديبو كورتوا”.

تشكيلة فريق ريال مدريد

كما واعتمد المدرب الإسباني زيدان على التشكيلة الأساسية أما فريق أتالاتنا الإيطالي. في مركز حراسة المرمى البلجيكي تيبو كورتوا.

وجاء في مركز خط الدفاع كلاً من: الفنرسي فيرلاند ميندي. والإسباني ناتشو . والفرنسي رافاييل فاران. إلى جانب الإسباني لوكاس فاسكيز. وقائد الفريق الإسباني سيرجيو راموس.

وفي خط الوسط، لعب كلاً من: الكرواتي لوكا مودريتش. والبرازيلي كاسيميرو. إلى جانب الألماني توني كروس. ومارسيلو. بالإضافة إلى اللاعب الفرنسي ميندي.

بينما جاء هجوم الفريق كلاً من: البرازيلي فينيسيوس جونيور. والإسباني ماركو أسينسيو. إلى جانب البرازيلي كريم بنزيما.

الغياب لشهرين

وتشير الصحيفة، قائلة: ” هازارد قد يغيب لمدة شهرين على الأقل في حال خضوعه للعملية الجراحية، وبالتالي موسمه مع الفريق الملكي قد انتهى عملياً”.

زيدان والتمسك باللاعب

كما وأفادت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية، بأن مدرب فريق ريال مدريد الإسباني الفرنسي زين الدرين زيدان 48 عاماً. قد أبلغ رئيس الفريق بيريز برغبته في الاحتفاظ باللاعب هازارد في الموسم المقبل.

وأردفت الموقع، ” المدرب زيدان ما زال واثقاً بعودة اللاعب البلجيكي هازراد والعودة إلى مستواه الحقيقي”. كما وأخبر الإدارة بذلك.

تشكيلة فريق أتالانتا

ولعب مدرب فريق أتالانتا الإيطالي “جيان جاسبريني” 63 عاماً بتشكيلة أساسية في مباراته أمام المنافس القوي ريال مدريد الإسباني، حيث سيلعب في حراسه مرمى الفريق الإيطالي ماركو سبورتيلو.

في مركز خط الدفاع جاء كلاً من: اللاعب البرازيلي رافائيل تولوي، والسويسري بيرات ديمسيتي، والأرجنتيني خوسيه لويس بالومينو، بالإضافة إلى إشراك اللاعب الأرجنتنيني خوسيه لويس بالومينو.

👔🎙️ #زيدان: "لقد لعبنا مباراة رائعة. أعتقد أنها كانت مباراة كاملة، من البداية إلى النهاية. نحن سعداء بتجاوز التصفيات، نحن في ربع النهائي الآن. بعد ذلك سيكون الأمر أكثر تعقيدًا، كما نعلم. الآن علينا الاستمتاع بهذه المباراة. نحن سعداء أننا في ربع النهائي." #UCL | #هلا_مدريد pic.twitter.com/ErgNqNykFa — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) March 16, 2021

بينما لعب في خط الوسط، كلاً من: السويسري ريمو فريلير، واللاعب الهولندي مارتن دي رون، والألماني روبن جوسينس.

كما وجاء في خط هجوم الفريق، جاء كلاً من: اللاب الأرجنتيني أليخاندرو جومير، والسلوفاكي جوسيب إيليشيش، كذلك إشراك اللاعب الكولومبي لويس مورييل.

نتيجة مباراة الذهاب في دوري الأبطال

كما ونجح لاعب الظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي 25 عاماً، من تحقيق الفوز على الفريق المستضيف أتالانتا الإيطالي. في مواجهة دور الذهاب ال 16 من دوري أبطال أوروبا.

في مباراة شهدت الاستحواذ والسيطرة على مجريات اللقاء، لفريق الضيف لفريق ” الملكي” الإسباني مع العقم التهديفي له في شباك الخصم. الذي نجح خط دفاعه من الصمود طيلة المباراة. بفوز فريق ريال مدريد الإسباني. بهدف نظيف دون رد.

الدوري الإسباني

كما ويتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 63 نقطة. مع عودة فريق ريال مدريد إلى ثاني ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة بعد تحقيقه الفوز على إلتشي بهدفين مقابل هدف وحيد.

اشتداد المنافسة بين الريال وبرشلونة

كما جاء في المركز الثالث وبفارق هجف وحيد عن ريال مدريد يحتل فريق برشلونة الإسباني الذي نجح بالفوز على فريق أوساسونا بهدفين نظيفين ليبقى في المركز الثاني مؤقتاً خلف المتصدر أتلتيكو مدريد برصيد 56 نقطة. بفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد. ليشتعل منافسة الدوري من جديد.

بينما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم، بعد نجاحه في الفوز بهدف نظيف على فريق ريال بتيس. برصيده عند 51 نقطة في جدول الترتيب.

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 45 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق برصيد ريال بتيس 42 نقطة.

فيما يحتل في برصيد فريق فياريال 40 نقطة في المركز السابع متساوياً مع فريق ريال بتيس، وفي المركز الثامن جاء فريق غرناطة برصيد 36 نقطة.

كما وجاء فريق ليفانتي فق المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة. بفارق نقطة وحيدة عن فياريال. وفي المركز العاشر يحتل سليتا فيغو بنفس النقاط مع فريق بلباو برصيد 34 نقطة في ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

ترتيب فريق الضيف أتالانتا

كما ويحتل فريق أتالانتا الإيطالي في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإيطالي ” الكاتشيو” برصيد 52 نقطة. بفارق عن حامل اللقب السابق يوفنتوس.

الذي يحتل المركز الثالث برصيد 55 نقطة. وكذلك بفارق عن الفريق المتصدر الانتر ميلان المتربع على الصدارة برصيد 65 نقطة.

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