ردت وزارة التربية والتعليم التركية، على القرار المتعلق بإغلاق السعودية لعدد من المدارس التركية على أراضي المملكة.

لا تعكس الحقيقة

واعتبرت الوزارة التركية، وفق وكالة “الأناضول“، أن هذه الأنباء لا تعكس الحقيقة كاملة.

ونقلت الوكالة التركية، عن مسؤولين في وزارة التربية التركية قولهم إن 26 مؤسسة تعليمية تركية في السعودية. تواصل أنشطتها التدريبية والتعليمية.

مؤسسات تعليمية لم تغلق

وأضاف المسؤولون أنه توجد 34 مؤسسة تعليمية تتبع لوزارة التربية التركية في 8 مدن سعودية، و26 منها تواصل. أنشطتها التعليمية بفعالية.

وأشارت المصادر التركية إلى أن إغلاق بعض المدارس جرى في يونيو/حزيران 2020، وأن الوزارات المعنية تتابع القضية بعناية.

وأوضحت المسؤولون بوزارة التربية أن 8 مدارس في مكة والمدينة فقط تم إغلاقها، وأن جهود وزارتي الخارجية. والتربية التركية متواصلة من أجل استئناف المدارس لأنشطتها التعليمية.

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وفي وقت سابق، قلل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار من شأن المناورات العسكرية المشتركة بين اليونان والسعودية. مشيرا إلى أنها لا تعني شيئا أمام قدرات تركيا العسكرية.

وقال أكار: “عليهم أن يعلموا ويروا أنهم لا يمكنهم تحقيق شيء بهذا ولا قيمة عسكرية لهذه المناورات أمام تركيا وقواتها المسلحة”.

وأضاف: “نحن كالعادة نحترم القوانين الدولية والحوار، لكن مع الأسف لا تزال اليونان تتصرف بأسلوب التهديد. بما يتنافى مع حسن الجوار ويزيد التوتر ويعرقل تأسيس علاقات جوار حسنة”.

وتابع: “نرفض محاولات تصوير الموضوع بين تركيا واليونان على أنه خلاف بين تركيا والاتحاد الأوروبي أو تركيا. والولايات المتحدة، لن يصلوا إلى نتيجة من ذلك”.

وأكمل: “نتمنى أن يتخلى جيراننا اليونانيون عن مواقفهم الاستفزازية بأقرب وقت ممكن، ونرى أن ذلك مهم لرفاهية. المنطقة واليونان وشعبها الذي يعاني ظروفا اقتصادية صعبة في حين لا تزال حكومته تسعى لمزيد من التسلح”.

وكانت مناورة “عين الصقر1” قد انطلقت بين القوات المسلحة السعودية ونظيرتها اليونانية.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية أن القوات الجوية السعودية واليونانية ستنفذ ضمن هذه التدريبات طلعات. جوية وتمارين مشتركة في سماء المتوسط.

وأشارت إلى أن هدف التمرين يكمن في “صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية ورفع الجاهزية القتالية لقواتنا الجوية. ‏إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية”.

إغلاق مدارس تركية

وكانت وسائل إعلام عربية قالت، في وقتٍ سابقٍ هذا الشهر، إن السعودية أغلقت المدارس التركية في المملكة. بعد تدهور العلاقات بين البلدين.

وشهدت السنوات القليلة الماضية توتراً كبيراً في العلاقات بين البلدين؛ على خلفية مقتل الصحفي السعودي. جمال خاشقجي في قنصلية ببلاده بإسطنبول، وملفات أخرى بالمنطقة العربية.

وتمر العلاقات بين السعودية والإمارات من جهة، وتركيا من جهة أخرى، بنوع من الجفاء والبرود يطغى على التصريحات. المتبادلة بين المسؤولين في البلدان الثلاثة. مع تطورات إيجابية بعد المصالحة الخليجية الداخلية، مطلع العام الجاري.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد أن العلاقات الاستراتيجية بين بلاده ودول الخليج ستعود إلى ما كانت عليه قريباً.

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