توقع الإعلامي العُماني، المختار الهنائي، أن تقدم السلطات الرسمية في بلاده بتأجيل تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة في سلطنة عمان.

ضريبة القيمة المضافة

وقال الهنائي: “أرى بأن تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة أمر وارد ومتوقع. إذا ما راهنا على توجه الحكومة ورغبتها الحقيقة في تخفيف تأثر المواطن وسط هذه الظروف المرهقة”.

وأضاف الهنائي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “جميعنا نعلم منذ سنوات بأن الضريبة آتية لا محال، ولكن في ظروف أفضل من هذه، رهاننا بأن لا تخيب تلك الآمال”.

أرى بأن تأجيل تطبيق #ضريبة_القيمة_المضافة أمر وارد ومتوقع، إذا ما راهنا على توجه الحكومة ورغبتها الحقيقة في تخفيف تأثر المواطن وسط هذه الظروف المرهقة..

جميعنا نعلم منذ سنوات بأن الضريبة آتية لا محال، ولكن في ظروف أفضل من هذه، رهاننا بأن لا تخيب تلك الآمال. — المختار الهنائي (@MuktarOman) March 15, 2021

الضريبة تطبق على الوقود والكهرباء

وفي السياق، أكدت كريمة بنت مبارك السعدية، القائم بأعمال مدير عام التخطيط والسياسات الضريبية بجهاز الضرائب، أن القرار سيطبق على قطاعات الوقود والكهرباء والماء.

وأضافت السعدية، في لقاء إذاعي رصدته “وطن”: “بالنسبة لقطاع النفط والغاز يخضع لنسبة الصفر بالمية ولكنه يتكون من شقين الأعلى والشق المتوسط والشق السفلي”.

وتابعت: “الشق السفلي هو المواد البترولية التي تم تكريرها وانتاجها كمواد أخرى وهي التي ستخضع لنسبة 5%. يعني الإنسان لما يعبي سيارته راح يفرض عليه 5%”.

هل تنطبق #ضريبة_القيمة_المضافة على: الكهرباء ⚡️

المـــاء 💧

الوقود ⛽️ الإجابة/ نعم تطبق عليها ضريبة %5

مـــثال/ تعبئة وقود السيارة 10 ريال تدفع 10.5 ريال pic.twitter.com/CKyguoIwZh — عبدالله السعيدي (@N25Abdullah25) March 15, 2021

سلطنة عمان الدولة الخليجية الرابعة

وفي وقت سابق، أعلنت سلطنة عمان، فرض ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% على السلع والخدمات، اعتباراً من مطلع أبريل المقبل.

وبهذا القرار تصبح سلطنة عمان الدولة الخليجية الرابعة التي تقر هذا الإجراء أمام انهيار أسعار النفط. التي تعتمد عليها اقتصاداتها بشكل كبير.

فبعد السعودية والإمارات والبحرين، أعلنت عمان في أكتوبر 2020 فرض هذه الضريبة بعدما عانت السلطنة بقوة أيضا من توقف السياحة جراء جائحة كوفيد-19.

جهاز الضرائب

وفي السياق، أصدر رئيس جهاز الضرائب في سلطنة عمان سعود بن ناصر بن راشد الشكيلي الأحد اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المُضافة.

وذكرت الوكالة العمانية، أن لائحة القانون تضمنت كافة الإجراءات المُتعلقة بالأحكام العامة الواردة في قانون ضريبة القيمة المُضافة

كما تضمنت إجراءات التسجيل وسداد وتحصيل الضريبة وتفاصيل الفاتورة الضريببة وإجراءات الاعتراضات والتظلمات، لافتة إلى أن اللائحة تتكون من 13 فصلًا بمجموع مواد 211 مادة.

انتهاء الاستعدادات لتطبيق القرار

وأكد رئيس جهاز الضرائب أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات والمتطلبات الضرورية لتطبيق ضريبة القيمة المُضافة المقررة في 16 أبريل/نيسان المُقبل.

ولفت إلى أن لائحة القانون التنفيذية حددت العقوبات والجزاءات في حال عدم قيام الشخص بالتسجيل لدى الجهاز.

وبين أن الخاضع للضريبة يكون ملزمًا بالتسجيل في حال تجاوزت أو من المتوقع أن تتجاوز قيمة توريداته السنوية. حدّ التسجيل الإلزامي البالغ 38 ألفًا و500 ريال عُماني

وأشار إلى أنه الخاضع للضريبة يكون له الحق في التسجيل اختياريًّا إذا تجاوزت أو من المتوقع أن تتجاوز قيمة توريداته. السنوية حدّ التسجيل الاختياري. والذي حُدد بما يعادل 50% من حدّ التسجيل الإلزامي ويكون التسجيل إلكترونيًّا من خلال البوابة الإلكترونية للجهاز.

الحيادية لقطاع الأعمال

وأوضح أن ضريبة القيمة المُضافة تتميز بالحيادية لقطاع الأعمال كافة بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فالضريبة لا تتحملها المؤسسات التي تمارس الأنشطة وإنما يتحملها المستهلك النهائي على استهلاكه للسلع والخدمات.

وكشف عن أنه يوجد سلع تخضع لنسبة 0% أي لا يفرض عليها ضريبة، مشيرا إلى قائمة بالسلع الأساسية البالغ. عددها 93 سلعة تخضع للمعدل الصفري. كما أن الأدوية والتجهيزات الطبية ستخضع للمعدل الصفري.

وأكد أن ضريبة القيمة المُضافة تعد من الضرائب التي لا تؤثر في قطاع الأعمال، ولها القدرة على توليد إيرادات. وفيرة وفقًا للممارسات العالمية. من الممكن لهذه الضريبة توليد ما يقارب من 1.5% من قيمة الناتج المحلي، أي من المتوقع أن يتم تحصيل نحو 400 مليون ريال عُماني سنويًّا من تطبيق هذه الضريبة.

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