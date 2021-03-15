خضع المودل ومشهور مواقع التواصل الكولومبي إيفرسون كوسيو متابعيه بعد خضوعه لعملية زرع ثديين وظهوره بصدره الجديد.

في الشهر الماضي، أعلن نجم مواقع التواصل عن رهان مثير مع صهره، وهو نجم مواقع التواصل خوان لوبيز.

وكان على ”لوبيز“ الوصول إلى 3 ملايين متابع في ”إنستغرام“ خلال فترة زمنية معينة، وفي حال خسارته، سيتعين عليه إجراء عملية زرع ثديين، وهو الأمر الذي حدث بالفعل.

واضطر ”لوبيز“ الذي خسر الرهان إلى حقن صدره بالسيليكون للحصول على الثديين.

وفي النهاية، انتهى المطاف بـ“كوسيو“ لفعل الأمر ذاته، بدعوى مشاركة صديقه ”لوبيز“ التجربة، والحصول على المتعة من خلالها.

وقال إيفرسون كوسيو عن تجربته: إنه ”لم يكن قلقًا، حيث شرح له الطاقم الطبي في عيادة تجميل كولومبية تفاصيل العملية، وكيف بإمكانهم القيام بذلك، دون أضرار تلحق بصدره، حيث يمكن إزالة مفعول حقن السيليكون 3 أيام من الصدر، ولن تخلف سوى ندب صغيرة جدًا، وستكون مغطاة بالوشم. لذا، لا يمكن أبدًا ملاحظتها“.

وكما كان مقررًا، أزال نجما مواقع التواصل السيليكون للعودة إلى مظهرهما الطبيعي، حتى لا يتسبب ذلك بضرر دائم لصدريهما.

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