محمد رمضان يثير الجدل بتعليق جريء على صورته مع سمية الخشاب

تسبب الفنان المصري محمد رمضان بموجة جدل بعد نشره صورة جريئة من مسلسل “موسى”، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل مع الفنانة سمية الخشاب .

محمد رمضان وسمية على السرير

ويظهر محمد رمضان في الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على تطبيق “انستجرم” وهو يرتدي الجلباب الصعيدي. ويجلس على السرير، وبجواره الفنانة المصرية سمية الخشاب، بفستان أسود.

وكتب محمد رمضان في تعليقه على الصورة: “لما الملبن يبقى قدامك والدكتور يمنعك منه”، مرفقاً إياه بهاشتاجات. بصوت موسى، رمضان يجمعنا، ملحمة موسى، رمضان2021، ثقة في الله نجاح.

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إيحاءات خارجة

وأثارت الصورة جدلاً واسعاً بين الناشطين الذين تداولوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورأوا أنها تحمل إيحاءات جنسية مرفوضة، منوهين إلى المشهد المحذوف من مسلسل محمد رمضان السابق “نسر الصعيد”. والذي حمل ذات الإيحاءات وقتها، وجسدته أمامه الفنانة المصرية وفاء عامر.

من جهتها، أعادت سمية الخشاب نشر تعليق محمد رمضان عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص في تطبيق “انستجرام”، وعلقت عليه بإيموجي قلب.

إصابة محمد رمضان

وقبل يومين، تعرض محمد رمضان لإصابة قوية خلال تصوير مسلسل “موسى” وأعلن عن ذلك من خلال فيديو نشره عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“، حيث كشف عن إصابته بحرق في ظهره. وكان يتلقى الإسعافات الأولية.

وعلق رمضان على الفيديو بقوله: “الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل إصابتي كانت شديدة أثناء تصوير النهاردة ولكن الحمد لله الأهم. أن الشغل يوصلكم حقيقي وكله في حبكم يهون”.

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لبنى ونس تهاجم محمد رمضان

وهاجمت الفنانة المصرية لبنى ونس، محمد رمضان، بسبب تعرض ابنها الممثل الشاب يوسف عمر لحروق أثناء مشاركته في تصوير إعلان معه.

ولمحت ونس إلى أن القنبلة التي استخدمت في الإعلان حقيقية، مؤكدة أنها لن تترك حق ابنها.

وأكد أشرف زكي أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام، ضد متسبب حادث الحريق في تصوير إعلان محمد رمضان. وقال بحسب ما نقلت صحيفة “صدى البلد”: “أنا كلفت محامي النقابة بتقديم بلاغ للنائب العام ضد خبير المفرقعات، وضد المتسبب في ذلك”.

عمرو أديب يفتح النار على محمد رمضان

وهاجم الإعلامي المصري عمرو أديب محمد رمضان، وقال إنه كان من الممكن أن يسبب انفجار القنبلة مشكلة لرمضان نفسه.

وقال أديب في تصريحات صحفية: “ألف شخص قد يعالجك، لكن الشاب الغلبان لن يسأل فيه أحد، وعندما تكون نمبر وان يجب أن يكون لديك مسؤولية اجتماعية، أنت تعمل في مكان أنت صاحبه، فلابد أن تهتم بالشاب وتوليه رعايه وتطمئن على صحته”.

وتابع أديب: “ألست مستغربا أن هناك إصابتين متتاليتين في إعلان ومسلسل، الأولى في قنبلة والثانية في حريق؟ لكن العالم كله يهتم بأمره ولن يهتم بأمر الشاب الصغير أحد”.

محمد رمضان يهاجم إعلام بلده!

ورد محمد رمضان على هجوم عمرو أديب بنشر صورة جديدة تظهر حجم الإصابة التي تعرض لها وعلق عليها: “دي اصابتي البسيطة اللي اعلام بلدي تجاهلها تماماً ومنهم عمرو اديب اللي فتح عليا النار بتهمة ليس لي دخل بها”.

وتابع: “وهي إصابة يوسف ابن زميلتي وصديقتي لبنى ونس الف حمد لله على سلامتك يا يوسف وشكراً لكل حبايبي وجمهوري على دعائكم ودعمكم الدائم والحمد لله لم انقطع عن تصوير أعمالي ومفاجات تانية كتير”.

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