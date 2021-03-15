أعلنت سلطنة عمان، فرض ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% على السلع والخدمات، اعتباراً من مطلع أبريل المقبل.

سلطنة عمان الدولة الخليجية الرابعة

وبهذا القرار تصبح سلطنة عمان الدولة الخليجية الرابعة التي تقر هذا الإجراء أمام انهيار أسعار النفط. التي تعتمد عليها اقتصاداتها بشكل كبير.

فبعد السعودية و الإمارات والبحرين، أعلنت عمان في أكتوبر 2020 فرض هذه الضريبة بعدما عانت السلطنة بقوة أيضا من توقف السياحة جراء جائحة كوفيد-19.

وقالت وزارة الإعلام العمانية: “يبدأ في 16 أبريل تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5%.

وأشارت إلى أن هذه الضريبة ستطبق على الاستهلاك على كل السلع والخدمات المحلية والمستوردة باستثناء المعفاة منها.

وأضافت أن قطاع النقل العام والخدمات الصحية والنظام التربوي والعقارات “وبعض النشاطات المالية” لن تكون مشمولة بهذه الضريبة.

معاناة جديدة

وفي السياق، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان هاشتاق حمل “ضريبة_القيمة_المضافة”، معبرين عن رفضهم للقرار. معتبرين أنه يزيد من معاناة المواطنين في سلطنة عمان

الأوضاع المعيشية الخانقة للمواطنين، وقبل شهر رمضان الكريم بالذات، نتمنَّى تؤدي إلى تأجيل ضريبة القيمة المضافة وبعد تحسين الرواتب وقفزة الترقيات وحتماً سينّعكس على النمو الإقتصادي داخل حركة الأسواق وبإمكان حينها التفّكير الجدي في القيمة المضافة قادم السنوات#ضريبة_القيمة_المضافة — حمد الصواعي (@Hsawaei) March 15, 2021

#ضريبة_القيمة_المضافة

في وطن لا يتعدى قوامه ٤ مليون

و يتنافس فيه التجار على الاحتكار

و الشركات تجبرك على قبول خدماتها الوضعيه

و التضخم يتعدى معدلاته

و الرواتب على ما هيه الاقل خليجيا

لتأتي ضرائب تكمل عليها pic.twitter.com/w2vYF8H2Ze — الراااائد (@oman_almajed2) March 15, 2021

أعلم أن المصلحة العليا أهم من مصلحة الفرد، أتمنى دعم الفئات المستحقة بمبلغ مالي شهري حتى تكون هناك مساواة وعدل،فرض الضريبة لا بد منه ولكن دعم المستحقين أيضا ضرورة لتنشيط الاقتصاد العماني

بإذن الله القيادة العمانية مدركة للوضع الراهن وستكون هناك خطوات مدروسة #ضريبة_القيمة_المضافة pic.twitter.com/uOWW9oT293 — ريهام ناصر (@reeham_n) March 15, 2021

لو جمعنا:

🔴 أثر رفع الدعم عن المحروقات

🔴مع أثر #الضريبة_الإنتقائية

🔴مع أثر رفع الدعم عن الكهرباء والمياه

🔴مع أثر #ضريبة_القيمة_المضافة لوجدنا آثارها كبيرة جدًا مقابل بقاء رواتب الموظفين كما هي دون تحسين. لا يمكن فصل أثر القرارات الضريبية عن بعضها فجميعها تستهدف المواطن. pic.twitter.com/CrOgUyCG65 — مهدي البوسعيدي (@binoman777) March 15, 2021

#ضريبه_القيمه_المضافه لماذا المواطن البسيط وذي الدخل المحدود والذين يعيش بعضهم تحت مستوى خط الفقر هو كبش الفداء والضحية!؟

متى سيكون لدى المسؤول بعد نظر حقيقي وليس وهمي

ورؤية حقيقيه للمستقبل

بدل الهروب للمستقبل بدون مبالاه ولامحاسبه!

إلى متى سنبقى نذهب للخلف بدل الذهاب الامام !؟ — 🤸‍♂️ واحد من الناس 💥 (@SoharSooo) March 15, 2021

تعليق إماراتي

وفي السياق، وصف المفكر الإماراتي، مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، عبدالخالق عبدالله، قرار سلطنة عمان بالشجاع.

وقال عبدالخالق عبدالله، في تغريدة رصدتها “وطن”: “عمان تتخذ قراراً شجاعاً بالسير في تطبيق ضريبة القيمة. المضافة بنسبة 5%. التي هي من ضرورات بناء اقتصاد ما بعد النفط وتنويع مصادر الدخل”.

وأشار إلى أن القرار متوافق مع بلوغ الفرد والمجتمع في الخليج العربي طور النضج والاعتماد على النفس والخروج. من عباءة دولة الرعاية والانتقال إلى دولة التنمية.

#عمان تتخذ قرارا شجاعا بالسير في تطبيق #ضريبة_القيمة_المضافة بنسبة 5% التي هي من ضرورات بناء اقتصاد ما بعد النفط وتنويع مصادر الدخل ومتوافق مع بلوغ الفرد والمجتمع في الخليج العربي طور النضج والاعتماد على النفس والخروج من عباءة دولة الرعاية والانتقال إلى دولة التنمية. pic.twitter.com/qODaAkUnDu — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) March 15, 2021

جهاز الضرائب

وفي السياق، أصدر رئيس جهاز الضرائب في سلطنة عمان سعود بن ناصر بن راشد الشكيلي الأحد اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المُضافة.

وذكرت الوكالة العمانية، أن لائحة القانون تضمنت كافة الإجراءات المُتعلقة بالأحكام العامة الواردة في قانون ضريبة القيمة المُضافة.

كما تضمنت إجراءات التسجيل وسداد وتحصيل الضريبة وتفاصيل الفاتورة الضريببة وإجراءات الاعتراضات والتظلمات، لافتة إلى أن اللائحة تتكون من 13 فصلًا بمجموع مواد 211 مادة.

انتهاء الاستعدادات لتطبيق القرار

وأكد رئيس جهاز الضرائب أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات والمتطلبات الضرورية لتطبيق ضريبة القيمة المُضافة المقررة في 16 أبريل/نيسان المُقبل.

ولفت إلى أن لائحة القانون التنفيذية حددت العقوبات والجزاءات في حال عدم قيام الشخص بالتسجيل لدى الجهاز.

وبين أن الخاضع للضريبة يكون ملزمًا بالتسجيل في حال تجاوزت أو من المتوقع أن تتجاوز قيمة توريداته السنوية. حدّ التسجيل الإلزامي البالغ 38 ألفًا و500 ريال عُماني

وأشار إلى أنه الخاضع للضريبة يكون له الحق في التسجيل اختياريًّا إذا تجاوزت أو من المتوقع أن تتجاوز قيمة توريداته. السنوية حدّ التسجيل الاختياري. والذي حُدد بما يعادل 50% من حدّ التسجيل الإلزامي ويكون التسجيل إلكترونيًّا من خلال البوابة الإلكترونية للجهاز.

الحيادية لقطاع الأعمال

وأوضح أن ضريبة القيمة المُضافة تتميز بالحيادية لقطاع الأعمال كافة بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فالضريبة لا تتحملها المؤسسات التي تمارس الأنشطة وإنما يتحملها المستهلك النهائي على استهلاكه للسلع والخدمات.

وكشف عن أنه يوجد سلع تخضع لنسبة 0% أي لا يفرض عليها ضريبة، مشيرا إلى قائمة بالسلع الأساسية البالغ. عددها 93 سلعة تخضع للمعدل الصفري. كما أن الأدوية والتجهيزات الطبية ستخضع للمعدل الصفري.

وأكد أن ضريبة القيمة المُضافة تعد من الضرائب التي لا تؤثر في قطاع الأعمال، ولها القدرة على توليد إيرادات. وفيرة وفقًا للممارسات العالمية. من الممكن لهذه الضريبة توليد ما يقارب من 1.5% من قيمة الناتج المحلي، أي من المتوقع أن يتم تحصيل نحو 400 مليون ريال عُماني سنويًّا من تطبيق هذه الضريبة.

السعودية والإمارات

وكانت السعودية والإمارات اللتان أول دولتين تعتمدان الضريبة على القيمة المضافة العام 2018. في قرار غير مسبوق. في المنطقة المعتادة على غياب الضرائب وعلى دعم كبير بفضل عائدات الغاز والنفط.

وتبعتهما البحرين في يناير فيما زادت السعودية الضريبة على القيمة المضافة بثلاث مرات في مايو في إطار خطة. تقشف تهدف إلى تحقيق عائدات ضريبية إضافية والسيطرة على الانفاق العام.

قطر والكويت

أما قطر والكويت وهما عضوان في مجلس التعاون الخليجي أيضا فلم تعمدا إلى فرض ضريبة القيمة المضافة بعد.

وعانت دول الخليج العربية الغنية من انهيار أسعار النفط منذ العام 2014 ولا سيما السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.

وفاقمت الأزمة الصحية من صعوبات هذه الدول المالية مع تباطؤ النشاط الاقتصادي ولا سيما السياحة في الإمارات وعمان.

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