شاهد ما فعله عبدالعزيز بن فهد بأحدث ظهور له بينما فرض عليه ابن سلمان إقامة جبرية مجاملة لابن زايد

في أحدث ظهور له وثق مقطع فيديو حديث زيارة الأمير عبدالعزيز نجل الملك فهد لجمعية دار الأيتام ومشاركته الأطفال هناك بحفل خاص.

ووفق المقطع الذي رصدته (وطن) وانتشر على نطاق واسع، فقد ظهر الأمير عبدالعزيز بن فهد حريصا على ممازحة الأطفال.

كما أكد الأمير السعودي الذي يخضع في الغالب للإقامة الجبرية في المملكة ولا يمكنه السفر خارجا، حرصه على زيارتهم والاحتفال. معهم في كل عام حتى يتزوجوا.

كما كشف الفيديو عن مداعبة الأمير لطفلة وصفها بالجميلة، لتقاطعه إحدى المشرفات بمداعبة تشير إلى إمكانية تزويجها مبكرًا.

ليرد الأمير عبد العزيز بن فهد: ” لا عاد مو بدري على هواها هي”.

اعتقال الأمير عبدالعزيز

ويشار إلى أنه ومنذ سبتمبر/أيلول 2017، اختفت أخبار الأمير “عبدالعزيز بن فهد”، بعد كتابة تغريدة أثارت حالة من الجدل قال فيها.: “الحمد لله الذي تفضل علينا بالحج، بروح بودع عمي سلمان وأسافر إن شاء الله.. إن ما سافرت فاعلموا أني قتلت”.

وسريعا، نشر حساب “بن فهد” تغريدة لاحقة، يحمد الله فيها على استرجاع حسابه من “القرصنة”، ثم اختفى الرجل من وقتها. لينتشر خبر آخر عن وضع نجل الملك السعودي الراحل قيد الإقامة الجبرية.

وظلت التساؤلات قائمة حتى كشف حساب المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، أن “بن فهد” اعتقل من قصره في جدة على يد قوة. تابعة لولي العهد “محمد بن سلمان”.

إهانة الأمير عبدالعزيز لمحمد بن زايد!

وكان الأمير السعودي قد هاجم ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد” متهما إياه بالخيانة ومحاربة الله بنشر الفتن والمشاركة في قتل المسلمين.

داعيا في الوقت ذاته “بن زايد” للتوبة والعودة إلى الله، وطالبه بالمكوث في الإمارات وعدم السعي لقتل المسلمين.

وفي فبراير 2019، نشرت وسائل إعلامٍ سعودية، مقطعاً مصوراً، أظهر ولي العهد محمد بن سلمان. الى جانب الأمير عبدالعزيز بن فهد. بعد اطلاق سراحه.

وظهر في الفيديو إلى جانب “بن سلمان” وبن فهد” الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي. بينما ظهر ولي العهد وهو يُقبّل طفلة “بن فهد” الجوهرة.

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