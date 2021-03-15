النجم الأرجنيني دي ماريا وعملية السطو المسلح على منزله
النجم الأرجنيني دي ماريا وعملية السطو المسلح على منزله
Videoرياضة

بالصور والفيديو: عملية سطو مسلح على منزل دي ماريا أثناء مباراته مع سان جيرمان

كتب وطن
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تعرض نجم فريق باريس سان جيرمان الأرجنتيني ” أنخيل دي ماريا” 33 عاماً. أثناء مشاركته في مباراته مع الفريق أمام منافسه نانت الفرنسي. لعملية سطو مسلح على منزله في العاصمة الفرنسية باريس.

حيث تم استبداله أثناء سير المباراة بعد دخول مدرب الفريق ” ماوريسيو بوتشيتينو” والدخول سريعاً إلى غرفة الملابس لإخباره بذلك. وطلب أحد الأشخاص تبديل اللاعب.

كما وكشفت الوسائل الإعلامية الفرنسية، أن عائلة النجم الأرجنتيني الذي يلعب في صفوف فريق باريس سان جيرمان. كانت متواجدة داخل المنزل. أثناء عملية السطو وسرقة المنزل. وتم احتجازها.

خروج اللاعب دي ماريا

ونزل إلى أرضية الملعب المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان “ليوناردو”، بين الشوطين الأول والثاني وأخبر المدرب بذلك. ليقوم على الفور باستبدال اللاعب وإخباره بالحدث الجاري الخاص به خارج الملعب.

كما وشوهد استبدال دي ماريا بعد علمه بالخبر وهو يذرف بالدموع. بعد وصلته أخبار صادمة وخطيرة تتعلق بعائلته.

أخرى

بالإضافة إلى عملية السطو أخرى تعرض لها دي ماريا أثناء المباراة. تزامن ذلك الاعتداء على بيت زميله اللاعب ” ماركينيوس” دون عنف وحدوث خسائر داخل منزل .

حيث لم يتم إبلاغه بأمر الحادث من قبل إدارة فريق باريس سان جيرمان أثناء المباراة. إلا بعد نهاية المباراة. على عكس دي ماريا، الذي تم استبداله وعلمه بالأمر لخطورة الموقف.

المرة السابعة

كما وكشف تقارير فرنسية، أنه المرة السابعة التي يتعرض بها نجوم فريق باريس سان جيرمان أثناء خوض مباراتهم مع الفريق الباريسي منزله للسرقة هذا الموسم.

وأردفت التقارير الصحيفة: قائلة: ” عمليات سرقات ناجحة لمنازل كبيرة فيها كل وسائل الأمان والحماية ذكرني بهذا الفيلم الفرنسي عن مجموعة شباب خبراء في السرقة”.

تفاصيل الحادث

كما وكشفت صحيفة ” Le Parisien ” الفرنسية أنه أثناء تواجد عائلة دي ماريا في المنزل لم تسمع أي شيء، سُرقت محتويات خزنة الطابق العلوي وأرسلت وحدة أمن متخصصة في السرقات إلى .

وبينت الصحيفة، أنه لم يحدث نار داخل منزل اللاعب دي ماريا. وأن عائلته بحالة جيدة”. كما أفاد بصحة النبأ مراسل بي أن سبورت القطرية.

يذكر أن العملية ليست الأولى التي يتعرض لها اللاعب الأرجنتيني دي ماريا لعملية السطو والسرقة لمنزله. حيث أنه تعرض أنه تواجده في فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي. في السنوات الماضية.

تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

وقد أعلنت إدارة فريق سان جيرمان في بيان رسمي لها عبر حسابي الرسمي، قبل أيام قليلة. عن تجديد عقد اللاعب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا المهاجم في صفوف باريس سان جيرمان ” البي أس جي” الفرنسي. حتى عام 2022م.

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خسارة المباراة

كما وفشل فريق باريس سان جيرمان في استغلال تعثر المتصدر فريق الذي يعتلي صدارة ترتيب الدوري الفرنسي. ليتقاسم الصدارة، عقب خسارته على أرضية ميدانه أمام أحد مراكز الهبوط في أدنى ترتيب الدوري نانت بهدفين مقابل هدف وحيد.

هدف التقدم لباريس سان جيرمان

وأحرز لاعب الوسط في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ” يوليان دراكسلر” 27 عاماً. هدف التقدم في شباك منافسه الضيف نانت الفرنسي في الدقيقة ال 42 من المباراة. لتنتهي نتيجة منتصف المباراة بتقدم الفريق الباريسي بهدف نظيف دون رد.

قلب الطاولة مع مجريات الشوط الثاني

وعاد فريق نانت مع مجريات أحداث الشوط الثاني في السيطرة والاستحواذ على الكرة داخل أرضية الملعب. لينجح في تسجيل هدف تقليص الفارق والتعادل عن طريق اللاعب داندال كولو في الدقيقة ال59 من المباراة. في شباك أصحاب الأرض سان جيرمان.

الهدف القاتل

كما ونجح في خطف النقاط الثلاثة المهمة فريق نانت الفرنسي على حساب فريق الباريسي الذي لم فشل في الفوز على فريق الضيف. ليحرز الفريق المنافس الهدف الثاني موسيس سيمون في الدقيقة ال71.

ليقتل المباراة بهذا الهدف. رغم محاولة الفريق الباريسي من أجل تقليص الفارق والخروج من اللقاء بنقطة واحدة. لكنه لم ينجح في ذلك. وينتهي اللقاء بفوز فريق نانت بهدفين مقابل هدف وحيد.

ترتيب الدوري الفرنسي

ويحتل صدارة الدوري فريق ليل برغم تعثره الأخير الذي لم يحسن أقرب المنافسين استغلاله فريق باريس سان جيرمان برصيد 63 نقطة، ويأتي في المركز الثاني فريق باريس سان جيرمان برصيد 60 نقطة من جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

كما تساوى فريق أولمبيك ليون بنفس النقاط مع الفريق الباريسي ليحتل المركز الثالث برصيد 60 نقطة. أما في المركز الرابع يحتل فريق موناكو الفرنسي برصيد 56 نقطة، وفي المركز الخامس فريق لنس برصيد 45 نقطة.

صعود مارسيليا في ترتيب الدوري

وفي المركز السادس يحتل فريق أولمبيك مارسيليا في جدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة. متساوياً في عدد النقاط مع فريق لنس الفرنسي.

أما في المركز السابع يأتي فريق ميتز برصيد 42 نقطة، بينما يأتي في المركز الثامن فريق رين المتراجع في الترتيب بفارق نقطة وحيدة مع الفريق السابق برصيد 41 نقطة في الدوري الممتاز.

بينما جاء في المركز التاسع من الجدول فريق مونبلييه الفرنسي برصيد 41 نقطة متساوياً مع فريق رين الفرنسي. فيما يحتل في المركز العاشر من الترتيب جاء فريق أنجيه برصيد 39 نقطة من ترتيب منافسات الدوري الفرنسي لهذا الموسم.

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