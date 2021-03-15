السلطات البرازيلية تلقي القبض على نجم المنتخب البرازيلي غابرييل في مكان محظور
السلطات البرازيلية تلقي القبض على نجم المنتخب البرازيلي غابرييل في مكان محظور
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القبض على نجم السامبا الشهير “غابيغول” في مكان محظور

كتب وطن
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كشفت صحيفة “ibahia” البرازيلية. أن السلطات المحلية، قد ألقت القبض مساء يوم الأحد الماضي. على منتخب البرازيلي “السامبا”. غابرييل باربوسا الشهير بلقب “غابيغول” 24 عاماً، ومهاجم فريق فلامنغو البرازيلي. خلال حفل غير قانوني حضره برفقة 200 شخص.

 الاختباء تحت الطاولة

كما وداهمت السلطات المحلية البرازيلية نادي غير قانوني “كازينو” للقمار غير قانوني في مدينة ساو بالو، وإلقائها القبض على 200 شخص. كان من بينهم اللاعب البرازيلي “غابرييل”. وكذلك المطرب مالك غوي المشهورين في دولة البرازيل.

وقام اللاعب البرازيلي بالاختباء تحت إحدى الطاولات الموجودة داخل نادي القمار “الكازينو”. من أجل تجنب القبض عليه في وضع محظور. لكن الشرطة البرازيلية قد عثرت عليه واقتادته إلى أحد أقسام الشرطة في ولاية ساو بالو.

فضيحة وحرج كبير

كما وقع اللاعب البرازيلي “غابيغول” بحرج كبير بعد أن انتشر مقطع فيديو له عبر وسائل الإعلام البرازيلية وكذلك شبكات التواصل الاجتماعي، أثناء القبض عليه.

داخل إحدى صالات القمار المحظورة في بلاده منذ عدة سنوات. كما لخرقه حظر التجوال المفروض في المدينة للحد من انتشار فيروس كورونا ” كوفيد 19″، الذي تفرضه السلطات الحكومية داخل البلاد.

إطلاق سراحهم

وكما بينت الصحيفة البرازيلية، أن جميع المقبوض عليهم قد كتبت تعهدات داخل قسم الشرطة في مدينة ساو بالو بعدم تكرار خرقهم للقانون.

قبل إطلاق سراحهم للتخفيف. من الازدحام الذي حصل في قسم الشرطة بسبب تعليمات والإجراءات مكافحة الوباء.

كما وأضافت الصحيفة، قائلة: ” يتم استجوابهم في وقت لاحق مع إمكانية محاكمة. البعض بتهمة الترويج لألعاب القمار غير القانونية وانتهاك الإجراءات المفروضة، لمكافحة وباء فيروس كورونا المتفشي داخل البلاد”.

جائزة أفضل لاعب

وقد نال اللاعب البرازيلي ” غابيغول” أفضل لاعب كرة القدم في أمريكا الجنوبية عام 2019م. في استطلاع أجرته صحيفة ” أل بايس” الأوروغوانية.

كما وسجل اللاعب البرازيلي 43 هدفاً، في 59 مباراة في مختلف المسابقات التي شارك فيها مع فريقه فلامنغو البرازيلي. من بينها ثنائيته القاتلة في شباك فريق ريفربلايت الأرجنتيني بنهائي كأس ليبرتادوريس.

إلى جانب حصوله على لقب الدوري البرازيلي في موسم عام 2018-2019م. كما حل وصيفاً أمام الفريق الإنجليزي “ليفربول” في كأس العالم للأندية التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة.

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والتي إنتهت بفوز الريدز بهدف نظيف دون رد بعد التمديد. بعد دخول الفريقين إلى الوقت الإضافي.

تجديد عقده مع فلامنغو البرازيلي

كما وغرد اللاعب البرازيلي ” غابيغو” عبر حسابه الشخص على منصة ” تويتر” عن تجديد  عقده  في صفوف الفريق “فلامنغو” حتى عام 2024م . وأضاف اللاعب، قائلاً: ” لدينا أهداف مهاجم الفريق الأحمر والأسود حتى 2024! غابيغول معنا”.

وأردف البرازيلي غابيغو” في منشور أخر له عبر صفحته على الانستغرام، قائلاً:”احتضنتني أمة فلامنغو. نعيش بشغف كبير هنا. نحن متحمسون! نبتسم! نعاني! نهتز! نحطم الحواجز. إذا كان هذا الأمر لمصلحة الأمة سأبقى”.

الانتر ميلان الإيطالي

كما وارتبط اسم اللاعب الذي كان معاراً في صفوف إنتر الإيطالي الذي انضم إليه 2016م. بالانتقال إلى تشيلسي ” البلوز” وتوتنهام “السبيرز” في الدوري الإنجليزي.

ولم يثمر انتقاله إلى إيطاليا إذ أعاره انتر إلى ناديه الأصلي سانتوس في 2018م. ليحل به المطاف الآن داخل فريق فلامنغو البرازيلي. الذي تألق في صفوفه في التشكيلة الأساسية في الفريق.

ترتيب الدوري البرازيلي

كما ويتربع فريق فلامينغو البرازيلي على عرش ترتيب الدوري الممتاز برصيد 71 نقطة. ويأتي إنترناسيونال البرازيلي بفارق نقطة وحيدة برصيد 70 نقطة. في المركز الثاني من ترتيب جدول الدوري البرازيلي.

وجاء في المركز الثالث من الترتيب مينيرو برصيد 68 نقطة، أما فريق في المركز الرابع من الترتيب برصيد 66 نقطة.

كما ويأتي في المركز الخامس من جدول الترتيب فريق فلومينينسي بفارق نقطتين مع ساو باولو برصيد 64 نقطة.

تراجع فريقا سانتوس وبالميراس في الترتيب

وفي المركز السادس غريميو من جدول الترتيب برصيد 59 نقطة. بينما جاء في المركز السابع فريق بالميراس البرازيلي بفارق نقطة وحيدة برصيد 58 نقطة.

بينما جاء فريق سانتوس البرازيلي في ثامن مركز الترتيب برصيد 54 نقطة. وفي المركز التاسع أتلتيكو بارانيس برصيد 53 نقطة.

فيما جاء في المركز العاشر فريق براغانتينو بنفس النقاط مع صاحب المركز السابق في جدول ترتيب الدوري البرازيلي.

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