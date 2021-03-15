هذا ما كشفته الشاهدة في واقعة التحرش بطفلة المعادي

لا تزال قضية “متحرش المعادي” التي هزّت الرأي العام المصري حديث وسائل الاعلام المحلية بعد الفيديو الصادم الذي اثار غضب المصريين وأظهر التحرش بطفلة صغيرة .

في جديد الحادثة، كشفت الشاهدة في واقعة التحرش بطفلة المعادي تكشف التفاصيل الكاملة للواقعة .

وقالت الشاهدة أوجنيه مجدي داود صليب الشهيرة بـ”إنجي”، في تحقيقات النيابة إنها حال تواجدها بمحل عملها بالمعمل الطبي، شاهدت عن طريق كاميرات المراقبة توقف المتهم بمنتصف مدخل العقار ودعوته أحد الأشخاص من الخارج لملاحقته لداخل العقار.

وذكرت أنها رأت دخول المجني عليها وبدء محاولة المتهم التحرش بها.

بعد ذلك، خرجت الشاهدة مسرعة من المعمل للإمساك به، فشاهدت الطفلة، وبمواجهتها له عما بدر منه تجاه الطفلة عبر كاميرا المراقبة الموجودة بمدخل العقار نظر المتهم إلى تلك الكاميرا ثم خرج من العقار مسرعا.

وأمرت النيابة بإحالة المحاسب المتهم بالتحرش بطفلة المعادي إلى محكمة الجنايات في القضية .

واتهم المحاسب بخطف طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات، واستدراجها إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه.

بثت وزارة الداخلية المصرية فيديو يُظهر لحظة القبض على المتحرش بالطفلة.

ويظهر الفيديو لحظة اقتحام عدد كبير من رجال الشرطة لأحد العقارات المختبئ بداخلها المتهم، واقتياده بعد تقييده بالسلاسل عبر سيارة شرطة إلى جهات التحقيق.

كما ألقت أجهزة الأمن القبض على شاب يدعى ”م. س. م. ع“ بتهمة التستر على المتهم داخل شقته، وتبين أنه يعمل فني إصلاح أجهزة كهربائية.

كنت أمزح معها!

وقال المتهم في اعترافاته أمام النيابة، إنه لم يقصد التحرش بها، بل كان يمزح. وأنه يعرف المجني عليها وكان يشتري منها المناديل بشكل يومي.

وأضاف المتهم في الاعترافات التي نقلتها وسائل إعلام محلية، أنه يمر بشكل يومي من ميدان الحرية في المعادي، ويشتري المناديل من طفلة المعادي “سارة”، وهي تعرفه جيدا.

متحرش المعادي منفصل عن زوجته

وأشار المتهم إلى أنه يعمل محاسبا في شركة عقارات، ومنفصل عن زوجته منذ 6 أشهر، ولديه طفلان يعيشان مع والدتهما.

واستمعت النيابة أيضاً لأقوال والدة الطفلة وجدتها، واللتان أكدتا أنهما تقومان ببيع المناديل في ميدان الحرية بالمعادي منذ 3 سنوات.

وقالت الأم إنه بعد انتشار واقعة التحرش بابنتها إعلامياً، اكتشفت اختفاءها، وعند عودة الطفلة إلى المنزل وجدتها منهارة من البكاء.

انهيار طفلة المعادي

وأوضحت الأم، أن ابنتها أخبرتها بما حدث معها، وأن المتهم أخبرها بأنه سيقوم بشراء بعض المناديل التي تبيعها في المنطقة منذ عامين، فقامت بالدخول معه داخل العقار.

واصطحب الطفلة فريق من النيابة لتمثيل الواقعة، لكنها انهارت من البكاء وقام رجال النيابة بتهدئتها.

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