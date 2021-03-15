أثارت الفنانة المصرية حورية فرغلي، قلق وتساؤلات جمهورها حول حالتها الصحية، وذلك بعد اختفائها تماماً عن وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي.

تدهور حالة حورية فرغلي الصحية!

وأشارت صحيفة “الموجز” المصرية إلى أن اختفاء حورية فرغلي زاد من تكهنات وأقاويل بأن العملية الثانية باءت بالفشل، ووصلت إلى تدهور حالتها الصحية بعد العملية.

ولكن لم يتم تأكيد هذه الأقاويل، ولم يتم نفيها كذلك من قبل عائلتها والمقربين منها.

وكان آخر ظهور إعلامي لحورية فرغلي في 28 فبراير، حين ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بشائعة وفاتها أثناء إجرائها عملية إصلاح أنفها خارج البلاد بعد تعرضها للكسر والمضاعفات.

وفاة حورية فرغلي

وردا على هذه الشائعة، اضطرت حورية للخروج في تسجيل صوتي من المستشفى. لتنفي هذه الشائعة وتكذبها.

وطلبت حورية فرغلي من متابعيها في تصريحها الصوتي لموقع “اليوم السابع” عدم تداول أخبار وفاتها في هذا الظرف الصعب من حياتها.

وأوضحت حينها أن تداول مثل هذه الشائعات يؤثر عليها وعلى أمها وعلى المقربين منها بشكل سلبي ومؤذي.

و كشفت حورية أنها ستجري في اليوم التالي العملية الجراحية الثانية بأحد مستشفيات شيكاغو.

والدة حورية استقبلت التعازي!

كما ظهرت حورية فرغلي بعدها بمداخلة هاتفية مع برنامج “مساء dmc”، وقالت: “الجراحة الأولى التي خضعت لها استغرقت عشر ساعات ونصف الساعة، وكانت مؤلمة جدا لكني تحملت الألم”.

وتابعت: “عدت إلى البيت وتحسنت حالتي، وعندما دخلت على الإنترنت وجدت أخباراً عن وفاتي ، وعرفت أن البعض اتصل بوالدتي ليعزيها في وفاتي، فاتصلت بصديقتي، الفنانة رانيا محمود ياسين، وطلبت منها تكذيب الخبر، وإعلام الناس بأني في حالة جيدة”.

وأوضحت حورية حينها أن الطبيب حاليا يزرع لها الجلد لعدم وجود جلد كاف، وكان يفترض أن تخضع في الأول من مارس الجاري لجراحة ثانية.

وأضافت: “سأخضع بعد العملية الثانية لجلسات استنشاق أكسجين لمدة 3 أسابيع، وبعد ذلك سيجرى لي عملية ثالثة، ثم أعود إلى مصر بإذن الله، وأنا في حالة معنوية مرتفعة بسبب شعوري بمدى حب الناس لي”.

هل أجرت حورية العملية الثانية؟

والعملية الثانية التي لم يعرف بعد هل أجرتها أم لا، ستكون تعديل الأنف للشكل الطبيعي ونحته، وذلك استكمالا للعملية الأولى التي تم فيها استقطاع خلايا جذعية وعظام من القفص الصدري، ووضعهما في الأنف ليعود لشكله الطبيعي.

بالإضافة إلى تطور حاسة الشم والتذوق لدى حورية بعد نجاح العملية الجراحية الأولى.

وكان من المقرر أن تستغرق العملية الثانية 3 ساعات على أقصى تقدير.

وخضعت حورية فرغلي قبلها للعملية الجراحية الأولى في “شيكاغو” بأمريكا، وذكرت وسائل إعلام محلية. أن العملية استغرقت 10 ساعات كاملة، حيث دخلت الفنانة المصرية غرفة العمليات في الساعة الرابعة والنصف فجرا، حتى الساعة السادسة مساء.

وكانت العملية الجراحية عبارة عن استئصال قطعة من قفص حورية فرغلي الصدري، بالإضافة إلى إستقطاع. مجموعة من الخلايا الجذعية من الدهون الموجودة في الجسم.

كما طلب الطبيب أن تجري حورية فرغلي 20 جلسة أكسجين لتنشيط الخلايا الموجودة في الوجه، حتى تخضع. للعملية الجراحية التالية.

ثلاث عمليات معقدة بانتظار حورية

وكان الطبيب الأمريكي المُشرف على حالة حورية فرغلي، قد أكد لها فور وصولها إلى أمركيا بعد لقائه بها، أنه سيجري. ثلاث عمليات جراحية مباشرة، حيث ستجري أولى العمليات وهي استئصال عظام من قفصها الصدري.

وبعد 20 يوماً من الجراحة الأولى، ستجرى حورية العملية الثانية وهي عبارة عن وضع العظام في مكانها.

أما العملية الثالثة والأخيرة ستكون أيضاً بعد 20 يوماً من العملية الثانية، وهي عبارة عن تأهيل حورية لوضع العظام. في المكان الصحيح مباشرة حتى يعود شكلها طبيعياً.

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