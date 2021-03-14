رغم مرور أكثر من أربع سنوات على رحيلها، إلا أن الفنانة المصرية زبيدة ثروت تصدرت قائمة الموضوعات الأكثر بحثًا على محرك البحث جوجل.

زبيدة ثروت ونادية الجندي في نفس المدرسة

جاء ذلك بعد تصريحات الفنانة المصرية نادية الجندي عنها، أول أمس الجمعة، خلال استضافتها في برنامج “السيرة”. المذاع على قناة «dmc» وتقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني.

وقالت نادية الجندي إنها فوجئت بالممثل المصري يحيى شاهين يأتي إلى مدرستها بحثًا عن فتاة بمواصفات معينة. قائلة: “كان يريد فتاة قصيرة وصغيرة للتمثيل في فيلمه الجديد، وزبيدة كانت هكذا قليلة البنية وقصيرة، فاختارها”.

وأشارت نادية الجندي إلى أنها تضايقت من اختيار يحيى شاهين لزبيدة ثروت، مضيفة: “لم أتضايق منها شخصياً، بل تضايقت أنه لماذا وهي ابنة عائلة ووالدها قبطان بحري، لماذا عائلتها توافق وعائلتي ترفض، خاصة أن العائلات العريقة في الماضي كانت تمنع بناتها من دخول التمثيل”.

غيرة نادية الجندي من زبيدة

وأوضحت نادية الجندي أنها بسبب الغيرة، ذهبت الى والدها وأقنعته بأن تدخل مجال التمثيل مثل زبيدة ثروت. لكنه كان متخوفًا في البداية من أن تهمل دراستها، وأضافت: “لكني وعدته أن ألتزم بدروسي، فوافق بهذا الشرط. إلى جانب أن ترافقني والدتي في مواقع التصوير وألا أذهب بمفردي”.

وكشفت نادية الجندي أنها أنقصت وزنها 13 كيلوغراماً كي تدخل مجال التمثيل، مشيرةً إلى علاقة الصداقة. التي كانت تجمعها بالفنانة نجوى ابراهيم.

وقالت:”كنت أحب نجوى ابراهيم لميولها الفنية وتحديداً بشأن هواية الرقص، وكنا نصعد سوياً لغرفة الموسيقى. خلسة فتعزف نجوى على البيانو بينما أنا أرقص”، مشيرة إلى أنها تحب الرقص جدا ولكنها لم تفكر في احترافه. لأنها ترى نفسها نجمة استعراضية شاملة.

قصة حياتي لا تصلح فيلماً فقط

وحول قصة حياتها وسيرتها الذاتية، وكتابة مذكراتها، قالت نادية الجندي: “كل الناس تعرف سيرتي الذاتية ولا يوجد لدي. أسرار أخاف أن يكتبها أحد أو يكشفها، الناس كلها تعرف قصة حياتي”.

وتابعت: “حياتي بها العديد من الحكايات، ولذلك لا يناسبني أن أقدم في فيلم والمسلسل سيكون أفضل”.

وعند سؤالها عمن تختار لتجسيد مرحلة المراهقة، ثم الشباب وبعدها الفترة العمرية التي تعيشها حالياً، رفضت. نادية الجندي الإجابة، وقالت: “متهيألي مفيش”.

رأيت والدي في عماد حمدي

وكشفت نادية الجندي أن سبب زواجها من الفنان عماد حمدي أنها رأت فيه صورة والدها الذي كانت تريد شخصا مثله. من شدة حبها له، ولم تنظر له يوما أن يكون سببا فى وصولها للفن، مضيفة: “لأن كان لدي ثقة كبيرة في نفسي وموهبة كبيرة والدليل. على ذلك أنني لم أقدم أدواري المهمة إلا بعدما تركت عماد حمدي”.

ولفتت نادية الجندي إلى أنه بسبب فارق السن بينهما كان يغار عليها ويحبها حب امتلاك وذلك تسبب في الكثير. من المشاكل بسبب الغيرة ورفضه ترشيحها في الأدوار.

وتابعت: “والداي رفضا فى البداية زواجي من عماد حمدى ولكنني هددتهما بأنني سأتزوجه رغما عنهما، فاضطرا . أن يوافقا وحينها قال لي أبي إننى ما زلت في فترة الربيع وهو فى فترة الخريف فحسبوها بواقعية”.

نادية جندي والأزياء

وأضافت: “برغم كل ذلك استفدت من خبراته في الحياة واحترامه للفن والتزامه، وفى فترة من فترات زواجنا افتتحت. محل أزياء وهو فيلا نادية فأنا كنت أحب الأزياء وبالصدفة في إحدى المرات كنت أمر من شارع قصر النيل وكان هناك افتتاح محل أحذية واقترحوا علي أن أفتح معهم أزياء ومن هنا بدأ المشروع”.

وأشارت نادية الجندي إلى أنه بعد عامين من المشروع، شعرت أنها في المكان الخطأ، فقررت العودة للتمثيل. والإنتاج لنفسها من خلال النقود التي كسبتها.

وتابعت: “ذهبت لعماد حمدي وطلبت منه أن يشرف على الإنتاج مقابل نسبة 25%، وبالمناسبة قمنا بالانفصال. أثناء فيلم بامبه كشر وليس بعده كما يذاع، وظللت قريبة من عماد حمدى لآخر يوم فى عمره، والحقيقة أن عماد حمدي . تدهورت حالته النفسية بعدما توفي شقيقه التوأم فهو كان كل حياته”.

وفاة زبيدة ثروت

يشار إلى أن زبيدة ثروت ظهرت للمرة الأولى والأخيرة منذ اعتزالها من خلال حوار تليفزيوني مع الإعلامي عمرو الليثي. في برنامجه “بوضوح” في عام 2014.

وتوفيت ليلة الثلاثاء في 13 ديسمبر 2016 ،عن عمر ناهز الـ76 عاماً، بعد معاناة مع المرض، حيث كانت تتلقى العلاج بأحد المستشفيات بالقاهرة .

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