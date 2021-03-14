موعد مباراة نابولي وميلان اليوم والقنوات الناقلة قمة الدوري الإيطالي

يستضيف فريق الميلان نظيره نابولي، في قمة الإثارة والمنافسة في الأسبوع ال 27 من الدوري الإيطالي للدرجة الممتازة، في مباراة مهمة لكلا المنافسين، على ملعب ” سان سيرو”. في العاصمة الإيطالية ميلانو.

موعد المباراة

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم الأحد. حيث ستكون عند الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”. ودول قطر والبحرين. والكويت. وعمان. واليمن. والعراق.

كما ستكون عند الساعة العاشرة إلا ربع مساءً. بتوقيت مصر وفلسطين ولبنان وسوريا والأردن. وليبيا. والسودان كما ستكون عند الساعة الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة

كما وستبث المواجهة الصعبة والقوية بين كلا الفريقين. عبر شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث. لمنافسات الدوري الإيطالي للدرجة الممتازة لهذا الموسم 2020-2021م.

كما ستنقل مجريات اللقاء بين كلا الفريقين عبر قناة “beIN Sports HD 1” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013. وبمعدل ترميز 27500. واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

وكذلك عبر قناة “beIN Sports HD 3” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013. وبمعدل ترميز 27500. واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

ومن المقرر حسب جدول المعلقين في شبكة قنوات ” بي أن سبورت” القطرية. كما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف. في مباراة تحمل في طيتها المفاجأة والإثارة لكلا الفريقين.

الطموح المنافسين

ويسعى فريق الميلان الإيطالي إلى الحفاظ على ثاني ترتيب الدوري الممتاز. بعد التهديد الذي يلاحق الفريق في حال خسارته، في مواجهة اليوم أمام منافسه القوي نابولي الذي يسعى إلى الصعود في ترتيب ” الكالتشيو”.

🗣️ #ميلان_نابولي 🗣️ إليكم أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي للسيد بيولي عشية مواجهة الغد المرتقبة 🎙️👇#ميلان_دائمًا 🔴⚫️ pic.twitter.com/wMHgIFo2l3 — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) March 13, 2021

كما ويشترك في ذلك منافسه نابولي الذي يأمل في خطف ثلاثة نقاط ثمينة في تلك المواجهة ذات العيار الثقيل. من أجل ملاحقة المتصدر الانتر ميلان الذي يتربع على عرش صدارة الترتيب خلال منافسات الموسم الجاري.

تشكيلة فريق نابولي

ومن المتوقع أن يعتمد مدرب فريق نابولي الإيطالي “جنارو غاتوزو” 43 عاماً، على تشكيلة أساسية في مواجهة الفريق العنيد الميلان الإيطالي. في حراسة المرمى اللاعب الإسباني بيبي رينا.

وكما سيلعب في مركز خط دفاع الفريق كلاً من، الجزائري فوزي غولام، واللاعب السنغالي كوليبالي، والإسباني ألبيول، بالإضافة إلى اللاعب الألباني هيساي.

بينما سيلعب في خط الوسط كلاً من: اللاعب البرتغالي آلان، والإيطالي جورجينيو، والسلوفاكي هامسيك، إلى جانب إشراك اللاعب الإيطالي انسيني.

أما في خط هجوم الفريق سيكون كلاً من: اللاعب الإسباني كاليخون، والأرجنتيني غونزالو هيغواين.

تشكيلة الميلان

وسيعتمد مدرب الفريق الإيطالي ” ستيفانو بيولي” 55 عاماً. على تشكيلة أساسية في مواجهة منافسه الانتر ميلان. في مركز حراسة المرمى دوناروما.

كما سيكون في مركز خط دفاع الفريق، كلاً من: ثيو. رومانويلي. كايير. إلى جانب إقحام اللاعب كالابريا.

وفي خط الوسط للفريق، لاعب كلاً من: كيسيه.تونالي. بالإضافة إلى ريبيتش.

أما في هجوم فريق الميلان، فقد المقرر أن يلعب كلاً من: هاكان. ساليماركس. وكذلك إشراك النجم السويدي زلاتان إبراهيمو فيتش.

ويتربع فريق الانتر ميلان على صدارة الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي برصيد 62 نقطة. كما جاء المنافس الميلان في ثاني ترتيب الإيطالي برصيد 56 نقطة. وبفارق على الانتر 6 نقاط بعد خسارته في مباراة الديربي.

أما في المركز الثالث. فقد جاء فريق يوفنتوس الإيطالي برصيد 52 نقطة. بينما جاء أتالاتنا برصيد 52 نقطة في المركز الرابع. متساوياً مع حامل اللقب السابق يوفنتوس.

كما جاء في المركز الخامس من ترتيب الدوري الإيطالي “الكالتشيو” فريق روما الإيطالي برصيد 50 نقطة. بفارق نقطتين عن فريق روما ويوفنتوس.

وفي المركز السادس جاء فريق نابولي بفارق نقطتين برصيد 47 نقطة. كما ويحتل في المركز السابع فريق لاتسيو برصيد 46 نقطة. بينما جاء في المركز الثامن فريق ساسولو برصيد 39 نقطة.

أما في المركز التاسع فريق هيلاس فيرونا برصيد 38 نقطة بفارق نقطة واحدة. كما جاء في المركز العاشر فريق أودينيزي برصيد 33 نقطة بفارق نقطة واحدة عن فريق سامبدرويا. ضمن منافسات جدول ترتيب الفرق في الدوري الإيطالي الممتاز خلال الموسم الجاري.

ويحتل الدون البرتغالي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي “الكالتشيو” كريستيانو رونالدو المهاجم في فريق يوفنتوس الإيطالي برصيد 20 هدفاً.

بفارق هدف مع النجم البلجيكي “روميلو لوكاكو” الذي جاء في المركز الثاني برصيد 18 هدفاً خلال منافسات الموسم الجاري.

⚽️ | Morning session for Napoli ahead of AC Milan clash 👉 https://t.co/rR41BYmHl4 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/qCGAsJdd14 — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) March 12, 2021

بينما يأتي في المركز الثالث. اللاعب لويس مورييل، في صفوف فريق أتالانتا الإيطالي برصيد 15 هدفاً. خلال منافسات الدوري هذا الموسم 2020-2021م.

كما ويحتل النجم السويدي في عدد الأهداف “زلاتان إبراهيموفيتش” الذي يحتل المركز الثالث برصيد 14 هدفاً، رغم غياب الأخير عن الملاعب بسبب الإصابة لمدة شهرين والعودة مؤخراً إلى المنافسات مع فريق الميلان الإيطالي.

وكما تساوى الإيطالي تشيرو إيمبلولي. اللاعب في صفوف فريق لاتسيو بنفس الأهداف مع السلطان ” زلاتان إبراهيوفيتش” برصيد 14 هدفاً. ليحتل المركز الرابع في ترتيب هدافي ” الكالتشيو” الإيطالي.

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