هاجمت الفنانة المصرية لبنى ونس، الفنان محمد رمضان، بسبب تعرض ابنها الممثل الشاب يوسف عمر لحروق أثناء مشاركته في تصوير إعلان معه.

آخر مشهد في حياة محمد رمضان!

ونشرت لبنى ونس صوراً عبر حسابها على “فيسبوك”، تكشف خلالها الحروق التي تعرض لها ابنها، وعلقت: “إذا عملنا. كل حاجة طبيعية وحقيقية كنا هَلَكنا ولاتُلقوا بأيديكم إلى التهلُكة، يعنى إذا فى مشهد يا أستاذ محمد التمساح بياكلك نترحم عليك ويبقى آخر مشهد في حياتك”.

وتابعت ونس:”في مهنتنا يا أستاذ محمد رمضان وأنت وأنا وكلنا عارفين إن ما يسمى بالنجم استغفر الله العظيم. بيتعاملوا معاه فى اللوكيشن كأنه إله هو المحور والكل يدور حوله”.

واتهمت لبنى ونس مصمم المعارك عصام الوريث بأنه السبب فيما حدث، وكتبت: “هل ممكن تتعرض لما حدث لإبني. فى التصوير معاك؟ مستحيل طبعا بتعمل أكشن وبتبقى عارف قبلها كل تفاصيله مرة وإتنين وعشرة واللي عاجبك بتوافق عليه واللى مش عاجبك بتغيره”.

القنبلة المستخدمة حقيقية

ولمحت ونس إلى أن القنبلة التي استخدمت في الإعلان حقيقية، وقالت: “يعنى القنبلة التي زرعها عصام الوريث لإبني تحت منه ومن غير ما يقوله ولا حتى يلبسوا واقي يقدر يعمل معاك كدة ليه؟ إنت بني آدم وإبني مش بني آدم ؟ إنت أغلى الناس عند والدتك ويوسف نن عيني ومفيش أغلى من الضنا “.

وتابعت:” حط إبنك مكان يوسف هتقول برضه كله فى حبكم يهون بس أرجع واقولك إبني ربنا هيجبله حقه من اللى. إسمه عصام الوريث ده اللى ميعرفش أبجديات عمله، اللي بيستبيح حياة الشباب عشان يحقق الطبيعية المزعومة الغلط اللى حضرتك بتتكلم عنها”.

وكتبت شقيقته آية عبر صفحتها على ”فيسبوك“: ”أخويا يوسف ربنا نجاه من الموت امبارح في تصوير إعلان لمحمد رمضان انفجرت فيه قنبلة حقيقية“.

أوهمهم بأنها قنبلة صوت!

وأضافت: ”خبير المفرقعات اللي بيشتغل مع رمضان اسمه عصام الوريث، المفروض جزء من وظيفته الحفاظ على حياة الناس اللي بيشتغل معاهم قال له هذه قنبلة صوت ومطلعتش كده“.

واستطردت: ”مفكرش حتى يلبسه حاجة تحميه أو ينبهه أو يعدل مكان وقفته ومن غير سابق إنذار ومن غير أي احتياطات تحافظ على جسمه وعلى حياته هو واللي حواليه، انفجرت القنبلة تحت رجله والنتيجة حروق من الدرجة الأولى في رجله كلها والتهاب في جدار الخصيتين“.

وأشارت آية إلى أن شقيقها كاد يموت، وحين اعترض أخبره عصام الوريث أنه يبالغ برد فعله، وأنه دخل التاريخ لأنه مثل مع محمد رمضان.

لن أترك حق ابني

وفي وقت لاحق، كشفت لبنى ونس تطورات الحالة الصحية لنجلها، وقالت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “حضرة المواطن”.: “أنا لايوجد لدي مشكلة مع محمد رمضان ولكن أوجه له عتاب أن ابني كان سيموت في الإعلان. وتركه دون أن يطمئن على حالته الصحية، ولكن مشكلتي الحقيقية مع مصمم المعارك عصام الوريث”.

وأضافت: “عصام الوريث وضع قنبلة غير مطابقة للشروط تحت رجل ابني في الإعلان ولم يخبره بها، وغير مسموح. بأن تكون هناك قنبلة حقيقية في عمل فني، هذه جريمة في المهنة”.

وأشادت ونس بدور أشرف زكي نقيب الممثلين، وقالت:لم يتركنا وزار ابني في المستشفى واتفقت معه بعد الاطمئنان. علي حالة ابني سأتخذ الإجراء اللازم لإنقاذ أرواح أخرى من الموت ومش هسيب حقي”.

بلاغ للنائب العام

وأكد أشرف زكي أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام، ضد متسبب حادث الحريق في تصوير إعلان محمد رمضان. وقال بحسب ما نقلت صحيفة “صدى البلد”: “أنا كلفت محامي النقابة بتقديم بلاغ للنائب العام ضد خبير المفرقعات، وضد المتسبب في ذلك”.

وكان محمد رمضان قد تعرض لإصابة قوية خلال تصويره إعلاناً لأحد الألعاب الإلكترونية.

وأعلن رمضان، عن إصابته من خلال فيديو نشره عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“، حيث كشف عن إصابته. بحرق في ظهره. وكان يتلقى الإسعافات الأولية.

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)

وعلق رمضان على الفيديو بقوله: “الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل إصابتي كانت شديدة أثناء تصوير النهاردة. ولكن الحمد لله الأهم. أن الشغل يوصلكم حقيقي وكله في حبكم يهون”.

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