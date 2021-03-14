لجين الهذلول تثير الجدل بتغريدة غامضة .. ما قصة الوعد الذي قطعه أحدهم لها ولم يفي به!!

أثارت الناشطة السعودية لجين الهذلول الجدل بتغريدة “غامضة” نشرتها على حسابها الرسمي في تويتر، أشارت فيها إلى أن أحدهم -لم تكشف هويته- وعدها بأمر ما ولم يفي بوعده.

وكتبت لجين الهذلول في تغريدتها: “وعدني شخص بأمر ما قبل أسبوع ولم يوفي بوعده. سألتمس له ٧٠ عذراً وأذكِّره في الآن نفسه أن وعد الحُر دين – الله يحفظك.”.

وعدني شخص بأمر ما قبل أسبوع ولم يوفي بوعده. سألتمس له ٧٠ عذراً وأذكِّره في الآن نفسه أن وعد الحُر دين – الله يحفظك. pic.twitter.com/b2FqPBouVK — لجين هذلول الهذلول (@LoujainHathloul) March 14, 2021

وكانت السلطات السعودية قد أفرجت في العاشر من فبراير/شباط 2021 عن الناشطة البارزة في مجال حقوق النساء لجين الهذلول بعد اعتقال دام نحو ثلاث سنوات .

وأوقفت لجين الهذلول في مايو /أيار من عام 2018 بتهمة تتعلق بالأمن القومي بحسب السلطات السعودية.

وجاء اعتقال الهذلول مفاجئا بعد قرار السلطات بالسماح للنساء بقيادة السيارات، إذ كانت أحد أبرز الأصوات النسوية المطالبة بذلك.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قضت محكمة في العاصمة السعودية الرياض بسجن الناشطة السعودية البارزة لمدة خمس سنوات وثمانية أشهر.

وقد أدانت المحكمة الجزائية المختصة، التي تبت في قضايا الإرهاب، لجين بتهم من بينها محاولة إلحاق الضرر بالأمن القومي والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة العربية السعودية.

وقد أنهى هذا الحكم فترة طويلة قضتها الناشطة السعودية في السجن دون حكم قضائي.

إذ أوقفت المحكمة تنفيذ عامين وعشرة أشهر من فترة المحكومية، حيث قضت الهذلول عامين وسبعة أشهر في السجن.

وبعد قرار المحكمة بإيقاف تنفيذ جزء من فترة المحكومية، أُفرج عن الهذلول.

شروط إطلاق سراح الهذلول

نشرت حملة داعمة للناشطة السعودية لجين الهذلول، تحمل وسم “الحرية للجين”، بيانا يتضمن شروط إطلاق سراحها.

وأفاد البيان بأن لجين، التي أفرج عنها، ممنوعة من السفر لمدة خمسة أعوام وتخضع لفترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات، تُمنع خلالها من مواصلة دفاعها عن حقوق المرأة.

كما أضاف البيان أن الحكم تضمن تصنيفها “إرهابية”.

واضطرت لجين إلى التوقيع على تعهد، كجزء من إطلاق سراحها، يقضي بعدم تحدثها علنا عن قضيتها أو الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بالسجن، سواء ما يحدث داخل السجن، أو الكشف عن أسماء موظفين أو عملهم.

كما واشترط عليها عدم الاحتفال بإطلاق سراحها بشكل علني أو في مكان عام.

وأضاف بيان الحملة أنه في حالة مخالفة أي مما ذكر، ستكون لجين متهمة وستقضي ما تبقى من عقوبتها مع وقف التنفيذ بالإضافة إلى إمكانية مواجهتها تهما إضافية إذا لزم الأمر.

كما أكدت الحملة أن لجين ستتمكن من استخدام حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، للاستخدام الشخصي فقط.

وختمت الحملة بيانها بأنها ستواصل كفاحها حتى تحصل لجين على حريتها من دون قيد أو شرط، وتحقيق مطالب من بينها:

*إحالة من عذب لجين إلى العدالة ومن بينهم المستشار السعودي السابق سعود القحطاني.

*إسقاط جميع التهم المنسوبة للجين.

*رفع حظر السفر عنها وعن جميع أفراد أسرتها.

*محاسبة الصحف ووسائل الإعلام السعودية بسبب حملة التشهير نظمت ضد لجين.

*تعويض لجين عن السجن والاختطاف غير القانونيين.

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