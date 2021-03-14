“زيدان” يتخطى أسطورة تدريب ريال مدريد بوسكي برقم قياسي جديد

نجح المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ذو الأصول الجزائرية 48 عاماً، بعد تمكن فريقه في الفوز الأخير على فريق إلتشي بهدفين مقابل هدف وحيد.

والصعود بتلك النتيجة إلى ثاني ترتيب الدوري الإسباني. بفارق 6 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد. الذي تعثر في مباراته الأخيرة أمام منافسه خيتافي والتي انتهت بالتعادل السلبي بين كلا المنافسين.

تخطى المدرب الأسبق بوسكي

كما وتخطى المدرب زيدان رقم أسطورة التدريب في ريال مدريد الإسباني الأسبق ” ديل بوسكي” 70 عاماً. فقد حملت مباراة إلتشي وريال مدريد الماضية في الدوري الإسباني المحلي رقم 247 للمدرب زيدان.

رقم قياسي جديد للأسطورة #زيدان.. أكثر مدرب قاد #ريال_مدريد في مباريات رسمية (247) ✅🙌 pic.twitter.com/awYt1Pn7nh — AS Arabia (@as_arabia) March 13, 2021

حيث حقق من خلالها الفوز في 162 مباراة وتعادل في 50 مباراة، بينما خسر في 35 مباراة منذ قيادته تدريب الملكي الإسباني.

وقد أصبح الفرنسي ” زيزو” ثاني أكبر المدربين قيادة للفريق في المباريات وتقديم النتائج الجديدة في الفريق. متخطياً رقم مدرب المنتخب الإسباني السابق ” ديل بوسكي” الذي نجح بالوصول أثناء قيادته تدريب الريال إلى 246 مباراة.

متصدر قائمة التدريب مع الريال

كما ويحتل على عرش صدارة أكثر المدربين لفريق ريال مدريد. الراحل الإسباني “ميغيل مونيوز”، الذي توفي في السادس عشر من شهر يوليو عام 1990م. على عمر يناهز 68 عاماً. بعد مسيرة طويلة في عالم كرة القدم المستديرة. برصيد 605 مباراة.

الموقع الرسمي | زيدان ثاني مدرب مع أكثر عدد من المباريات في تاريخ النادي. • مونيوث 605، زيدان 247، ديل بوسكي 246، بينهاكر 197 ومولوني 183. pic.twitter.com/p0zBCoDcRu — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) March 13, 2021

تفاصيل مباريات زيدان

وكما جاءت مباريات المدرب الفرنسي زيدان. على النحو التالي: (172) مباراة في الدوري الإسباني. (48) مباراة في دوري أبطال أوروبا، بينما خاض مع الفريق في كأس الملك (16) مباراة.

فيما جاءت مبارياته في كأس السوبر الإسباني (5) مباريات. وكأس العالم للأندية (4) مباريات. بالإضافة إلى مشاركته في كأس السوبر الأوروبي مباراتين.

الفوز على إلتشي

ونجح فريق ريال مدريد في خطف النقاط الثلاثة المهمة له. والصعود في ثاني ترتيب الدوري. متخطياً غريمه التقليدي فرق برشلونة الإسباني. من أجل الدفاع عن لقبه السابق في الدوري. وتقليص الفارق مع المتصدر أتلتيكو مدريد.

👏🔝 زيدان، ثاني مدرب مدريديستا بأكبر عدد من المباريات!

🙌 247 مباراة #RealFootball pic.twitter.com/y4vvvSVZCB — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) March 13, 2021

هدف الضيف إلتشي

وشهدت مجريات أحداث الشوط الأول السيطرة من كلا الفريقين داخل أرضية الملعب، مع إهدار أصحاب الأرض فريق ريال مدريد الإسباني أكثر من فرصة قاتلة باتجاه فريق المنافس إلتشي. لينتهي نتيجة منتصف اللقاء بالتعادل السلبي.

كما أنه مع بداية الشوط الثاني بدأ فريق الضيف إلتشي في ممارسة الضغط على دفاع فريق الملكي الإسباني.

لينجح في اختراقه وتسديد الهدف الأول عن طريق المدافع الإسباني ” داني كالفو” 26 عاماً، في الدقيقة ال 61 من المباراة.

هدفي بنزيما

واستطاع رجل المباراة المهاجم الفرنسي في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني كريم بنزيما 33 عاماً. من تقليص الفارق وتسجيل هدف التعادل برأسية رائعة جاءت على يسار حارس مرمى المنافس إلتشي لتعانق الشباك في نهاية المطاف في الدقيقة ال 73 من المباراة. بعد عرضية رائعة من الكرواتي مودريتش.

زيدان يعادل ديل بوسكي بصفته ثاني اكثر مدرب قاد الفريق (246) مباراة ▪️ ديل بوسكي 7 ألقاب

133 انتصارا ، 58 تعادل ، 55 هزيمة ، سجل 490 ، أستقبل 290 ▪️ زيدان 11 لقب

161 انتصار ، 50 تعادل ، 35 هزيمة ، سجل 566 استقبل 161 pic.twitter.com/tjGw3VG2wo — !! FRee (@Mshare_AL_harbi) March 7, 2021

فيما جاء الهدف القاتل في الدقيقة الأولى من الوقت البديل الذي قرره حكم المباراة. لينجح مرة أخرى بنزيما من إضافة الهدف الثاني في شباك الضيف إلتشي.

وقيادة فريق إلى ثاني ترتيب الدوري الإسباني. ليقلب الطاولة على منافسه الذي قدم أداءً جيداً أمام حامل اللقب السابق طيلة زمن المباراة. لينتهي بالفوز بهدفين مقابل هدف وحيد.

هدافي الليغا الإسبانية

كما ويتربع على صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 19 هدفاً. بينما زميله السابق الأوروغواياني في فريق برشلونة لويس سواريز الذي يلعب في صفوف مع فريق أتلتيكو مدريد برصيد 18 هدفاً.

وفي المركز الثالث يحتل اللاعب الإسباني جيرارد مورينو مع فياريال برصيد 15هدف متساوياً مع مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني كريم بنزيما بنفس الرصيد من الأهداف.

أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف تحت قيادة زيدان 🧢⚽️

رونالدو في الصدارة 🌟🔝

راموس يتخطى كثيرون 🔥 pic.twitter.com/mihiFGfBc2 — Sport360 Arabiya (@Sport360Arabiya) March 12, 2021

بينما يأتي اللاعب المغربي يوسف النصيري برصيد 13 هدف مع فريق إشبيلية الإسباني بفارق 6 أهداف عن المتصدر.

وبفارق هدف وحيد عن اللاعب ألكساندر إيزاك في التريب السادس من الترتيب برصيد 12 هدفاً. ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

الدوري الإسباني

كما ويتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 63 نقطة. مع عودة فريق ريال مدريد إلى ثاني ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة بعد تحقيقه الفوز على إلتشي بهدفين مقابل هدف وحيد.

عودة الريال وبرشلونة

كما جاء في المركز الثالث وبفارق هجف وحيد عن ريال مدريد يحتل فريق برشلونة الإسباني الذي نجح بالفوز على فريق أوساسونا بهدفين نظيفين ليبقى في المركز الثاني مؤقتاً خلف المتصدر أتلتيكو مدريد برصيد 56 نقطة. بفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد. ليشتعل منافسة الدوري من جديد.

بينما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم، بعد فشله في تحقيق الفوز على فريق برشلونة في مباراة قمة جولة” الديربي” الرابع والعشرين. ليتجمد رصيده عند 48 نقطة في جدول الترتيب.

📊 أوبتا | زيدان هو ثاني مدرب في تاريخ ريال مدريد، بدون خسارة في 4 مباريات خارج أرضه أمام أتلتيكو مدريد 3 تعادل وفوز وحيد، المدرب الأول هو مولوني الذي حقق 3 فوز، وتعادل وحيد، ضمن الليغا. pic.twitter.com/SDb1rwVR60 — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) March 7, 2021

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 45 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق برصيد ريال بتيس 42 نقطة.

فيما يحتل في برصيد فريق فياريال 37 نقطة في المركز السابع متساوياً مع فريق ريال بتيس، وفي المركز الثامن جاء فريق أتليتك بلباو برصيد 33 نقطة.

كما تساوى كلاً من فريق غرناطة وسليتا فيغو بنفس النقاط مع فريق بلباو في ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

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