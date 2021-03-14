خيتافي يشعل المنافسة في الليغا من جديد بعد تعادله مع المتصدر أتلتيكو مدريد

نجح فريق خيتافي الإسباني في إيقاف سلسلة انتصاراته فريقه متصدر الليغا الإسبانية أتلتيكو مدريد. وفرض التعادل السلبي طيلة زمن المباراة بين خلال الفريقين. ضمن منافسات الأسبوع ال 27 من الدوري الممتاز.

وسط الفرص المهدر من المتصدر أتلتيكو مدريد “البلانكوس” في أحداث مجريات الشوط الأول والثاني. والقاتلة في شباك المنافس خيتافي. الذي نجح في تحصين دفاعه جيداً. مع الضغط وسط ميدان أرضية الملعب.

الأداء الباهت لسواريز

كما وغاب عن الأداء في المباراة هداف الفريق وثاني ترتيب هدافي الدوري الأروغواياني “لويس سورايز” 34 عاماً. في إحراز أي هدف في شباك الفريق المنافس خيتافي.

وخطف النقاط الثلاثة الثمينة للدفاع عن صدارة الترتيب. وسط اقتراب حامل اللقب السابق ريال مدريد الذي نجح في تحقيق الفوز على فريق إلتشي وتجاوز غريمه التقليدي برشلونة الإسباني من أجل تقليص الفارق مع المتصدر إلى 6 نقاط.

طرد لاعب خيتافي نيوم

وشهد أجواء اللقاء بين كلا المنافسين في مباراة شهدت القوة والإثارة والضغط الكبير. من فريق خيتافي على مجريات اللقاء مع المتصدر أتلتيكو مدريد.

مما دفع ذلك إلى تعرض المدافع الفرنسي ” آلان نيوم” 32 عاماً. إلى الحصول على البطاقة الحمراء والطرد خارج أرضية الملعب. بعد الدفع القوي لأحد لاعبي فريق أتلتيكو مدريد في الدقيقة ال 70 من أحداث الشوط الثاني من زمن المباراة.

صعوبة الفوز رغم الطرد

لكن ذلك لم يحسن التصرف من قبل المتصدر أتلتيكو مدريد بعد لعب الفريق المنافس خيتافي بعشرة لاعبين، من أجل تحقيق الفوز في المباراة واستغلال ذلك. لينتهي اللقاء بين كلا الفريقين بالتعادل السلبي مع حصول كلا المنافسين على نقطة واحدة من اللقاء.

تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد

واعتمد المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الأرجنتيني “دييغو سيميوني” 50 عاماً، على تشكيلة أساسية، في حراسة المرمى اللاعب السلوفيني يان أوبلاك، وفي مركز خط الدفاع لعب كلاً من: اللاعب من الجبل الأسود ستيفان سافيتش، والأوغواياني خوسيه ماريا خيمينيز، واللاعب الإسباني ماريو هيرموسو، إلى جانب إشراك اللاعب الكرواتي سيمي فرسالجكو.

وفي خط الوسط لعب كلاً من: اللاعب الإسباني خورخي كوكي، والفرنسي توماس ليمار.

كما سيلعب في خط هجوم فريق “البلانكوس” لعب كلاً من: اللاعب الإسباني ماركوس لورينتي، والبرتغالي جواو فيليكس، بالإضافة إلى الهداف الأروغواياني لويس سواريز، إلى جانب إشراك اللاعب البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو.

تشكيلة فريق خيتافي

ولعب المدرب الإسباني بيبي بوردالاس 56 عاماً المدير الفني لفريق خيتافي أمام منافسه القوي فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، سيكون في مركز حراسة المرمى الإسباني روبن يانيز.

بينما لعب في خط دفاع الفريق الإسباني، اللاعب الأوروغواياني داميان سواريز، ومواطنه ماتياس أوليفيرا، واللاعب الدولي المغربي سفيان تشاكلا، إلى جانب إقحام اللاعب الفرنسي آلان نيوم.

أما في مركز خط الوسط الفريق لعب كلاً من: اللاعب الإسباني دافيد تيمور، والياباني المعار من فريق ريال مدريد تاكيفوسا كوبو، والإسباني كارليس ألينيا، واللاعب الصربي نيمانيا ماكسيموفيتش، بالإضافة إلى إشراك اللاعب الإسباني مارك كوكوريلا.

وفي خط الهجوم اكتفي المدرب الإسباني باللعب في رأس حربة للفريق، اللاعب الإسباني الدولي خايمي ماتا.

ترتيب الدوري الإسباني

كما ويتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 63 نقطة. مع عودة فريق ريال مدريد إلى ثاني ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة بعد تحقيقه الفوز على إلتشي بهدفين مقابل هدف وحيد.

عودة الريال وبرشلونة إلى المنافسة

كما جاء في المركز الثالث وبفارق هجف وحيد عن ريال مدريد يحتل فريق برشلونة الإسباني الذي نجح بالفوز على فريق أوساسونا بهدفين نظيفين.

ليبقى في المركز الثاني مؤقتاً خلف المتصدر أتلتيكو مدريد برصيد 56 نقطة. بفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد. ليشتعل منافسة الدوري من جديد.

🚨🚨 للمباراة ال19 على التوالي خيتافي لا يسجل ضد اتلتيكو مدريد !!!! pic.twitter.com/dOCoCh9Flq — أخبار كرة القدم (@OnSideAr) March 13, 2021

بينما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم، بعد فشله في تحقيق الفوز على فريق برشلونة في مباراة قمة جولة” الديربي” الرابع والعشرين. ليتجمد رصيده عند 48 نقطة في جدول الترتيب.

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 45 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق برصيد ريال بتيس 42 نقطة.

فيما يحتل في برصيد فريق فياريال 37 نقطة في المركز السابع متساوياً مع فريق ريال بتيس، وفي المركز الثامن جاء فريق أتليتك بلباو برصيد 33 نقطة.

كما تساوى كلاً من فريق غرناطة وسليتا فيغو بنفس النقاط مع فريق بلباو في ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

هدافي الليغا

كما ويتربع على صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 19 هدفاً. بينما زميله السابق الأوروغواياني في فريق برشلونة لويس سواريز الذي يلعب في صفوف مع فريق أتلتيكو مدريد برصيد 18 هدفاً.

وفي المركز الثالث يحتل اللاعب الإسباني جيرارد مورينو مع فياريال برصيد 15هدف متساوياً مع مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني كريم بنزيما بنفس الرصيد من الأهداف.

نزيف النقاط مستمر، أتليتكو مدريد يتعادل مع خيتافي بدون أهداف ليرفع رصيده إلى 63 نقطة بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني 🌟⚽️ pic.twitter.com/VKQcdVxAhd — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) March 13, 2021

بينما يأتي اللاعب المغربي يوسف النصيري برصيد 13 هدف مع فريق إشبيلية الإسباني بفارق 6 أهداف عن المتصدر.

وبفارق هدف وحيد عن اللاعب ألكساندر إيزاك في التريب السادس من الترتيب برصيد 12 هدفاً. ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

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