أثارت حادثة تحرش في مركز ”تيرا مول“ للتسوق في مدينة الطائف بالسعودية، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وثقتها الفتاة التي تم التحرش بها.

ألفاظ خارجة

ويظهر المتحرش بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهو يقف أمام سيارة الفتاة ويطلب منها حساب “سناب شات” الخاص بها.

وتقول الفتاة له: “اذهب من هنا، لا أريد أن أعطيك سنابي”، فيرد: “يعني أنقلع؟”، لترد بالإيجاب.

وحين لاحظ الشاب أن الفتاة تقوم بتصويره، قام بشتمها بألفاظ خارجة، لتقوم برصد سيارته ورقم لوحتها، ونشر الفيديو عبر مواقع التواصل.

ما ابغا اعطيك سنابي ياخفيف .. ! pic.twitter.com/eHSVmNkSpu — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) March 14, 2021

وتصدر هاشتاق #متحرش_في_تيرا_مول_الطايف قائمة الترند الأكثر تداولاً في المملكة، طالب خلاله المغردون بالقبض على المتحرش.

متحرش في تيرا مول الطايف

بينما طالب آخرون بمحاسبة الفتاة أيضاً لقيامها بالتشهير بالشاب بدلاً من الإبلاغ ضده فقط. واتهمها البعض بتعمد دفع الشباب للتحرش بها، ثم تقوم بتصوير هذه المقاطع من أجل الشهرة.

و قام العديد من المغردين بنشر أكثر من مقطع تحرش يظهر أن الصوت يعود للفتاة في جميع الفيديوهات.

#متحرش_في_تيرا_مول_الطائف طبعاً هذي البنت لها ثلاث مقاطع تحرش راح احط لكم المقاطع اسفل هذي التغريدة عشان تعرفون نذاله البنت هذي وانها تتبلى الشباب في كل مكان 👇🏼 pic.twitter.com/A69oXxcQqp — محمد العامري (@moh479320) March 14, 2021

ولاحقاً، أعلن الأمن العام السعودي عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، القبض على أربعة شبان في حادثة متحرش في تيرا مول الطائف.

أربعة سعوديين متحرشين

وقالت شرطة منطقة مكة المكرمة التي تتبع لها مدينة الطائف، إنها نجحت في تحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في مقاطع الفيديو وهم يتحرشون بفتاتين بإشارات وعبارات خادشة للحياء، ومخالفة لنظام جريمة التحرش.

كما وأشارت الشرطة إلى أن المقبوض عليهم أربعة سعوديين، في العقدين الثاني والثالث من العمر، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة بعد اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

عقوبة فورية لمتحرش سابق

وفي وقت سابق، تداول ناشطون بمواقع التواصل الإجتماعيّ، مقطع فيديو يُظهر عقوبة عاجلة تعرّض لها سائق مركبة في السعودية بعدما تحرش بفتاة منقبة في الشارع .

ووفق ما ذكر ناشطون حينها فإنّ السائق تحرش بالفتاة المنقبة في الشارع، وتعطلت سيارته، لتأتي والدة الفتاة وتنهال على المركبة مستخدمةً عصا، وقامت بتحطيم زجاجها.

وأشار مغرد إلى أن المنطقة التي وقعت بها الحادثة هي أحياء وسط الرياض.

تحرش مقزز!

وبفيديو آخر أيضاً في المملكة، يظهر شاب يتحرش بفتاة وهي داخل سيارتها بطريقة وصفها مغرّدون بالمُقززة.

ويظهر الفيديو قيام شاب بالتحرش بالفتاة من خلف زجاج سيارتها، عبر اخراج لسانه بطريقة غير أخلاقية.

مقطع متداول لشاب يتحرش بفتاة في سيارتها بطريقة مُقززة. pic.twitter.com/kGNg5ny9VJ — WHR (@whrumor) January 29, 2021

وفور انتشار المقطع، عبر نشطاء ومغردون عن استيائهم من تصرف الشاب ووصفوه بـالقذر والمقزز، مطالبين بسرعة القبض عليه، ومحاسبته على فعلته .

وأعلنت شرطة منطقة القصيم آنذاك القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر، لقيامه بتوثيق توجيه إشارات تخدش الحياء بالقرب من مركبة تستقلها امرأة ونشر ذلك على حسابه.

كما وقالت شرطة القصيم إن تصرف الشاب يمثل جريمة وفق نظامي مكافحة جريمة التحرش، ومكافحة جرائم المعلوماتية.

تعديل نظام مكافحة جريمة التحرش

وقبل أسابيع قليلة، أفادت وكالة “واس” الرسمية، بأن مجلس وزراء المملكة عقد اجتماعا برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز. حيث صادق على حزمة قرارات بينها إضافة فقرة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش.

وتقول هذه الفقرة : “يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية. أو في أي وسيلة أخرى مناسبة. وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع. على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية”.

كما وينص نظام مكافحة التحرش، الذي بدأ العمل به في العام 2018. على فرض عقوبات مشددة تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامات مالية باهظة على المدانين. لكنه لم يتضمن حينها مواد تتيح التشهير بالمتحرشين تحت أي ظرف.

وعقب إصدار التعديل، تداول الآلاف من مستخدمي تطبيق “تويتر” في المملكة هاشتاغ “نظام مكافحة جريمة التحرش”. ليصعد بسرعة كبيرة إلى قمة “الأكثر تداولا” في السعودية.

​كما ورحب عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل بهذا التعديل معتبرين أنه خطوة قوية للقضاء على ظاهرة التحرش.

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