الميلان يسقط مجددا ًعلى ميدانه في قمة الدوري أمام ضيفه نابولي

تعثر فريق الميلان الإيطالي من جديد أمام فريق نابولي. في قمة الدوري ” الكالتشيو”، ضمن منافسات الأسبوع ال 27 بهدف نظيف دون رد.

ليتوسع الفارق مع جاره عقب تلك الخسارة الانتر ميلان ” الأفاعي” المنفرد في صدارة الترتيب الدوري الإيطالي والذي وصل إل 9 نقاط مهمة.

هدف الضيف نابولي

واستطاع فريق نابولي الإيطالي من موصلة الفريق المستضيف الميلان من الصعود في الترتيب وملاحقة المتصدر الانتر ميلان من أجل تقليص الفارق معه.

بهدف وحيد في اللقاء الذي نجح في تسجيله المهاجم الإيطالي في صفوف فريق نابولي ” ماتيو بوليتانو” 27 عاماً في الدقيقة ال49 من زمن المباراة.

كما وفشل فريق الميلان من تقليص الفارق مع منافسه نابولي خلال المباراة. رغم محاولاته المتكرر في الوصول إلى شباك المرمى.

لكنه لم ينجح في تسجل أي هدف. رغم الفرص المهدرة من قبل أصحاب الأرض على ميدانه “سان ميرو” في العاصمة الإيطالية ميلانو. لتنتهي المباراة بفوز فريق نابولي وخطف ثلاثة نقاط مهمة له والصعود في ترتيب الدوري على حساب المنافس الميلان “الشيطان”.

تشكيلة فريق نابولي

واعتمد مدرب فريق نابولي الإيطالي “جنارو غاتوزو” 43 عاماً، على تشكيلة أساسية في مواجهة فريق الميلان الإيطالي. في حراسة المرمى اللاعب الإسباني بيبي رينا.

ولعب في مركز خط دفاع الفريق كلاً من، الجزائري فوزي غولام، واللاعب السنغالي كوليبالي، والإسباني ألبيول، بالإضافة إلى اللاعب الألباني هيساي.

أما في مركز الوسط لعب كلاً من: اللاعب البرتغالي آلان، والإيطالي جورجينيو، والسلوفاكي هامسيك، إلى جانب إشراك اللاعب الإيطالي انسيني.

كما جاء في خط هجوم الفريق يكون كلاً من: اللاعب الإسباني كاليخون، والأرجنتيني غونزالو هيغواين.

تشكيلة الميلان

كما ولعب الفريق الإيطالي بقيادة المدرب الإيطالي ” ستيفانو بيولي” 55 عاماً. على تشكيلة أساسية في مواجهة منافسه المنافس الضيف نابولي. في مركز حراسة المرمى دوناروما.

وكما في مركز خط دفاع الفريق، كلاً من: ثيو. رومانويلي. كايير. إلى جانب إقحام اللاعب كالابريا.

وفي خط الوسط للفريق، لاعب كلاً من: كيسيه.تونالي. بالإضافة إلى ريبيتش.

أما في هجوم فريق الميلان، فقد المقرر أن لعب كلاً من: هاكان. ساليماركس.

فيما غاب عن المشاركة النجم السويدي زلاتان إبراهيمو فيتش الذي بقي على دكة البدلاء دون المشاركة في المباراة لمعاناة من الإصابة.

الدوري الإيطالي

كما ويتربع فريق الانتر ميلان على صدارة الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي برصيد 65 نقطة. كما جاء المنافس الميلان في ثاني ترتيب الإيطالي برصيد 56 نقطة. وبفارق على الانتر 6 نقاط بعد خسارته في مباراة الديربي.

أما في المركز الثالث. فقد جاء فريق يوفنتوس الإيطالي برصيد 55 نقطة. بفارق نقطة وخيدة عن فريق الميلان الإيطالي.

بينما جاء أتالاتنا برصيد 52 نقطة في المركز الرابع. بفارق ثلاثة نقاط عن حامل اللقب السابق يوفنتوس. كما جاء في المركز الخامس من ترتيب الدوري الإيطالي “الكالتشيو” برصيد فريق نابولي 50 نقطة. بفارق نقطتين عن فريق روما ويوفنتوس.

وفي المركز السادس جاء فريق فريق روما الإيطالي بفارق نقطتين برصيد 50 نقطة متساوياً بنفس النقاط مع فريق نابولي. كما ويحتل في المركز السابع فريق لاتسيو برصيد 46 نقطة. بينما جاء في المركز الثامن فريق ساسولو برصيد 39 نقطة.

أما في المركز التاسع فريق هيلاس فيرونا برصيد 38 نقطة بفارق نقطة واحدة. كما جاء في المركز العاشر فريق أودينيزي برصيد 33 نقطة بفارق نقطة واحدة عن فريق سامبدرويا. ضمن منافسات جدول ترتيب الفرق في الدوري الإيطالي الممتاز خلال الموسم الجاري.

هدافي الدوري الإيطالي ” الكالتشيو”

ويحتل الدون البرتغالي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي “الكالتشيو” كريستيانو رونالدو المهاجم في فريق يوفنتوس الإيطالي برصيد 23 هدفاً.

بعد النجاح في تسجيل أسرع هاتريك في الدوري الإيطالي أمام منافسه كالياري. ليواصل في تحطيم الأرقام القياسية مع فريق يوفنتوس الإيطالي.

بفارق هدف مع النجم البلجيكي “روميلو لوكاكو” الذي جاء في المركز الثاني برصيد 19 هدفاً خلال منافسات الموسم الجاري.

بينما يأتي في المركز الثالث. اللاعب لويس مورييل، في صفوف فريق أتالانتا الإيطالي برصيد 16 هدفاً. خلال منافسات الدوري هذا الموسم 2020-2021م.

كما ويحتل النجم السويدي في عدد الأهداف “زلاتان إبراهيموفيتش” الذي يحتل المركز الثالث برصيد 14 هدفاً، رغم غياب الأخير عن الملاعب بسبب الإصابة لمدة شهرين والعودة مؤخراً إلى المنافسات مع فريق الميلان الإيطالي.

وتساوى الإيطالي تشيرو إيمبلولي. اللاعب في صفوف فريق لاتسيو بنفس الأهداف مع السلطان ” زلاتان إبراهيوفيتش” برصيد 14 هدفاً. ليحتل المركز الرابع في ترتيب هدافي ” الكالتشيو” الإيطالي.

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