تسبب حساب غريب عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي يحمل اسم “بنت عدي صدام حسين” بموجة من الجدل بين المغردين والنشطاء.

ولم تدخر ابنة الرئيس العراقي الراحل رغد صدام حسين جهداً في التحذير من الحساب الذي انتحل صفة ابنة شقيقها عدي الذي. قتل على يد القوات الأمريكية خلال الاجتياح الأمريكي للعراق عام 2003.

وبحسب السيرة الذاتية لعدي صدام حسين فإنه ليس له أبناء، وكان قد تزوج من ابنة عمه سجى برزان إبراهيم الحسن عام 1994. إلا أن الزواج انتهى بالانفصال بعد فترة قصيرة ولم ينجب منها.

زواج بالاكراه

وفي مذكراته كتب والدها برزان بأن الزواج “تم بالإكراه” بينما طلبت ابنته الطلاق على الفور.

وخطبَ عدي هبة ابنة علي حسن المجيد، فلم يوافق أبوها أول مرة خوفاً على ابنته الوحيدة، ثم وافق بعد أن خطبها عدي مرة ثانية. وكانت سجى برزان حينئذ لا تزال زوجته, وظلت الزوجتان مخلصتين له حتى آخر أيامه، وفقا لقول حرير حسين كامل.

وقامت رغد صدام حسين بنشر صورة الحساب المزيف عبر تغريدة بحسابها الشخصي بتويتر، رصدتها “وطن”، وعلقت عليها قائلة .: ” لا نعلم متى ستنتهي الأمراض النفسية للبعض”، في نفي منها لأن يكون الحساب يعود لابنة شقيقها عدي صدام حسين.

لانعلم متى ستنتهي الامراض النفسية للبعض!! pic.twitter.com/qtAelLD3TK — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) March 14, 2021

تفاعل واسع على مواقع التواصل

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع تغريدة رغد صدام حسين، والتي تأتي بعد أيام من تداول مواقع التواصل لصورة فتاة في نادٍ رياضي. قالوا أنها ابنة رغد صدام حسين.

وعلق أحد المغردين على تغريدة رغد صدام حسين قائلاً: “ستنتهي قريباً إن شاء الله ، مع نهايتهم التي اقتربت كثيراً وأصبحت قاب قوسين أو أدنى”.

ستنتهي قريباً إن شاء الله ، مع نهايتهم التي إقترابت كثيراً وأصبحت قاب قوسين أو أدنى — ضابط مخابرات (@WkSciwq8uFf5vFo) March 14, 2021

أما مغرد آخر فطالب بضرورة التبليغ على مثل هذه الحسابات، وقال في تعليقه: ” يا ريت تبلغون عن الحسابات في فيسبوك. كمان لأنها تحمل اسم السيدة رغد لكن محتواها غير صحيح”.

يا ريت تبلغون عن الحسابات في فيسبوك كمان لانها تحمل اسم السيدة رغد لكن محتواها غير صحيح — light (@light87702709) March 14, 2021

فيما راح مغرد آخر للقول: “من غلهم وحقدهم ستنا الغالية ما قدروا يوصلون ل شوية منكم يطلعوها بهاي السوالف”

من غلهم وحقدهم ستنا الغاليه ماكدرو يوصلون ل شويه منكم يطلعوها بهاي السوالف — Um Abdullah (@UmAbdul77504229) March 14, 2021

ابنة رغد صدام حسين

وكانت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل، قد علقت قبل أيام، على الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي. حول ابنتها حرير.

رغد صدام حسين نفت في تغريدة اطلعت عليها “وطن”، ظهور ابنتها حرير حسين كامل في الفيديو المتداول. وهي تمارس التمرينات الرياضية داخل صالة “الجيم”.

من داخل صالة الجيم

ونشرت ابنة صدام حسين، صورة ابنتها وللفتاة التي ظهرت في الفيديو، والتي تبين أنها ممثلة هندية تدعى كريتيكا ماليك. حسب ما ذكرت وسائل اعلام مختلفة.

حوار رغد صدام حسين

وتأتي الشائعة المتعلقة بابنة رغد صدام حسين، بعدما عرضت قناة “العربية” السعودية لقاء كشفت فيه من خلال 6 أجزاء عن. العديد من الأسرار المتعلقة بحياتها ووالدها صدام حسين.

وخلال عرض لقاء “العربية”، طالت رغد صدام حسين شائعة متعلقة باعتزامها الترشح لانتخابات رئاسة الوزراء العراقية. والتي نفاها مصدر مقرب منها لوكالة “عمون” الأردنية.

حفيدة صدام

وكانت حرير صدام حسين حفيدة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، طرحت مذكراتها بعنوان “حفيدة صدام“، الذي يتضمن. خفايا وأسرار من حياة عائلتها، والكثير من أسرار بيت الرئيس الراحل ونساء العائلة والأخوات، كما روت من خلاله ذكرياتها مع جدها.

وقالت حرير كامل “كتابي بعنوان حفيدة صدام… محتواه يشبه عنوانه… كل ما مررنا به كعائلة… من أيام جميلة، وصعبة ومن مشاكل وأسبابها. سلطت الضوء على الجانب المخفي لعائلتي بحيث يستطيع كل مهتم أن يفهم هذه العائلة بشكل اصدق… تمت طباعته على حسابي الخاص وتوزيعه من قبل دار العربية للعلوم، بدأت بكاتبته قبل سنتين”. وفق ما نقلت عنها وكالة سبوتنيك الروسية.

يذكر أن حرير حسين كامل، هي ابنة رغد صدام حسين، والتي تزوجت حسين كامل عندما كانت بعمر 15 عاما.

إذ كان زوجها ضابطا رفيعا مشرفا على صناعة الصواريخ بالعراق وبرنامج البحث النووي، في حين تزوجت أختها رنا، شقيق كامل. وكان هو أيضا مسؤولا رفيعا.

وتقيم رغد في الأردن منذ خروجها من العراق عقب انهيار نظام والدها صدام حسين، واعتقاله وقتل شقيقيها قصي وعدي.

ونشرت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، لأول مرة فيديو خاص أظهرها برفقة عائلتها من داخل منزلها في الأردن.

والفيديو الذي نشرته رغد من منزلها في العاصمة الأردنية عمان، أظهرها برفقة عائلتها.

وكانوا جميعا يلتفون حول شاشة التلفاز يتابعون إحدى أجزاء حلقة رغد، على شاشة قناة “العربية” السعودية والتي أذيعت قبل أيام، وأثارت جدلا واسعا.

رغد صدام حسين غزو العراق

وبرز من حلقة ابنة صدام حسين المقسمة على أجزاء، حديثها حول الحرب العراقية ـ الكويتية التي وقعت عام 1990 باجتياح. القوات العراقية لدولة الكويت.

حيث قالت رغد خلال لقاءها ملخصة الحكاية بكلمات بسيطة ذكية: “تقاتلوا وأخطئوا بعض، الطرفين”

كما أوضحت أنها لديها أصدقاء وصديقات كويتيين، والأمور بينهم صافية، ولم يؤثر موضوع الخلاف السياسي الذي قام بين الكويت والعراق على علاقتهم.

إعدام صدام حسين

وقالت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، إنها لم تشاهد لحظة إعدام والدها والتي كانت منذ 15 عاما وتحديدا عام 2006، حتى يومنا هذا.

وعن سبب ذلك أوضحت رغد في الجزء الرابع من حوارها الخاص لقناة “العربية” السعودية، إلى أنها ترفض مشاهدة لحظة إعدام إلى اليوم.

وتابعت: “المشهد ما شفته وأرفض أن أشوفه إلى يومنا هذا، قبل سنتين تقريبا كان أحد أفراد عائلتي بيشرح التفاصيل معتقدًا. أنني قد شاهدت هذه اللقطة، قلت له لا تكمل لأني ما شفتها ولا راح أشوفها في يوم من الأيام”

وأضافت رغد صدام حسين: “هما أرادوا أن يكشروا رمز، وارتأوا أنه بإعدامه تنكسر الأمة، أرادوا شيئًا لكن الله أراد الأفضل.”

واستطردت:” أراد لهذا الرجل الشهادة، وتلى الشهادتين في اللحظة الأخيرة، وكان كما شاهد الكل شجاع إلى آخر لحظة، فانقلب السحر على الساحر”.

وشددت ابنة رئيس العراق الراحل على أن “محتل البلد واضح” حسب وصفها.

موضحة:” ولو أن المحتل ما يرضى أن يشرف على الإعدام “س” من الناس، ما يقدر لا إيراني ولا غير إيراني أن يشرف. والطرف الإيراني يتمنى كدولة وليس كشعب ينتظرون فرصة يصفون أحقادهم المريضة”

وعن النظام الحاكم في العراق حاليا قالت رغد:”الفئة الحاكمة في العراق لا أحترمهم ولا يهموني”

وتابعت موضحة السبب:”لأنه أنا اليوم لازم أرفض رفضًا قاطعًا أن أسلم ابن بلدي ورئيس دولتي إلى جهات أخرى أيا كانت، هذا موضوع مبدأ. بغض النظر أنه الوالد أو غير الوالد”

وفي سياق آخر قالت رغد صدام، إنها لم تتوقع في يوم من الأيام أن يلقى القبض على والدها على يد الجنود الأمريكيين.

وتابعت:”كنت أعتقد أن يستشهد والدي، لأن الشهادة واردة دائما في القتال للدفاع عن أرض الوطن”.

وأضافت:”دائما كان القلق موجود بداخلي على والدي ومن قبل أخواتي ووالدتي أيضا”.

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